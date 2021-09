Ezekben a magyar városokban gyógyult az európai elit: íme a milliós kezelések titka

A koronavírus-járvány az egyik vezető gyógyászati ágazatunkat, a fogászati turizmust is megtépázta. A jelenlegi helyzetről, a külföldi páciensek elmaradásáról, a szolgáltatás árairól, a vállalkozások jövőképéről piaci szereplőket kéredztünk.

A fogturizmus szó legalább annyira ismert itthon, mint a gasztroturizmus, és ez nem véletlen. Osztrák szomszédjaink voltak az első fecskék, akik a 80-as években, a vízummentességi egyezménynek köszönhetően minden megkötés és nehézség nélkül tudtak hozzánk utazni. Jöttek is szép számmal, hiszen Magyarország árelőnye verhetetlen volt. Így rövid időn belül a Dunántúl lett a fogorvosok Mekkája; Sopron világviszonylatban ma is az első helyen áll azon városok között, ahol a lakosságra vetítve a legtöbb fogorvosi rendelő található.

Mivel a határ közelsége óriási vonzóerővel bírt, így a magán fogorvosi rendelők hamar igyekeztek felzárkózni nyugati kollégáikhoz és már az első évtizedben egy magasabb színvonalú, személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező hálózat bontakozott ki. Ez tendencia a 90-es évek közepétől inkább Budapestre tevődött át, jellemzőbben luxusszintű magánrendelők, klinikák sora jelent meg a piacon. Természetesen a határmenti városok továbbra is vonzották-vonzzák közvetlen szomszédjainkat, a főváros infrastruktúrája viszont már kontinentális, időnként tengerentúli és távolkeleti vonzerővel is bír.

A hazai magánpraxisok így szép lassan vezető „hatalommá” váltak: egy régebbi statisztikai kimutatás áll csak rendelkezésünkre e tekintetben, mely megmutatja, hogy Magyarország nagyon előkelő helyet foglal el ebben a gazdasági szektorban. Pici országunk 16%-ot birtokol ebből a hatalmas tortából, 2. helyen végezve Indiával (első helyen Mexikó áll). Ugyancsak e kimutatásban olvashatjuk, hogy a Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Programirodája szerint 2008-ban Magyarország lett az első számú úti célja a fogturistáknak, 2015-re pedig Budapest lett Európa fogászati fővárosa 42%-al, az első hely birtokosa, pozícióját a koronavírusig megőrizte.

Jelenleg hazánkban nagyjából 7000 fogorvos működik, melyből csak 3000 fő, aki közfinanszírozott, vagyis a magánpraxis vonzóbb terület lett a legtöbb fogorvos számára.

ALCÍM

Laufer Adrienn több mint 10 évvel ezelőtt, egy véletlennek köszönhetően került Angliában kapcsolatba a fogturizmussal. Jelenleg kétlaki életet él és egy XII. kerületi prémium fogászati rendelőnek dolgozik. Marketing és sales tevékenységet végez, de a páciensek utazásszervezésével és programjaival is foglalkozik. Mint azt a Pénzcentrumnak elárulta: "A páciens helyzete több szempontból is nehéz. A beteg egy ismeretlen országba utazik, nem a saját, megszokott környezetében kapja a kezelést, sokan már ezt rizikósnak vélik. Ezért a beteget támogatni kell mindenben, és biztosítani, hogy nem kell semmitől sem tartania, így nyugodtan nekivághat az útnak. Szeretem azt az érzést, ha a beteg egy gyönyörű mosollyal távozik és mellette jól érezte magát ez idő alatt hazánkban."

Szív és lélek a kulcs - mondja, vagyis személyre szabott az odafigyelés. Ez pedig olyannyira igaz, hogy számtalan pácienssel a mai napig kapcsolatot tart. Úgy véli a páciensek itt tartózkodása ugyanolyan fontos része a fogászati kezelésnek, mint az, hogy rövid időn belül elégedtetetten távozzanak a fogorvosi rendelőből. Szakmai elvárása, a magas színvonalú, minőségi fogászati munka. A koronavírus miatt ugyan az egészségturizmus egy időre leállt, azonban a harmadik hullám elvonulásával újra erőteljes elmozdulás figyelhető meg

– tájékoztatta a Pénzcentrumot Laufer Adrienn.

Sok praxis zárt be a pandémia miatt

Az implantátum, mint fogászati beavatkozás szinte mindenki számára ismert fogalom. A szakemberek szerint azonban nagyon nagy különbség van implantátum és impalantátum között. Olyan, mintha egy középkategóriás autóból egy luxusautóba ülnénk át. A klinikák közötti verseny garantálja a folyamatos fejlődést és a magas szakmai nívót. Ha egy klinika gyöngébb szolgáltatást nyújt, vagy nem a megfelelő minőségű anyagot használja a kezelés során, annak pillanatok alatt híre megy a páciensek körében és lerontja a klinika renoméját.

Ezzel együtt is, idehaza a minőségi szolgáltatás is jóval olcsóbb, mint Nyugat-Európában. Hogy néhány példát említsünk: a németeknél például egyetlen implantátum 1400-3000 euró körül mozog, de egy implantátummal ellátott fogászati ​​híd már kb. 3500-5000 euró.

„Csak a legmagasabb minőségi anyagokkal dolgozunk” – avat be e speciális fogászati eljárás rejtelmeibe dr. Ali Dehghani a Dentium Implant Center ügyvezető igazgatója. A Dentium Implant Center a világ vezető fogászati implantátum-gyártójának számító Dentium cég hazai referencia-rendelője, mely hazánkban magas minőségben biztosítja pácienseinek az implantációs fogpótlást. Fogászati CT, orális szkennelés, szájüreg fotózás, szájképlet, anatómiai képlet, csontsűrűség mérés, 3D nyomtatás - hosszú a lehetőségek tárháza.

A legmagasabb szolgáltatást kínáljuk itt a pácienseknek. Mindazok, akik félnek a műtéti beavatkozástól is szívesebben választják e legkevesebb sebészeti beavatkozást igénylő, számítógép által vezérelt programot, ahol minimális sebészeti beavatkozással akár már három nap múlva kész a híd vagy korona. Sokszor felvetődik a kérdés, hogy miért ilyen drágák ezek a kezelések? Egy CT beszerzése is 20 Millió forint összegre rúg, de a példánál maradva a koronavírus adta helyzetben a beteggel közvetlenül érintkező olyan speciális nyálszívókat szerzett be a rendelő, ami a betegek egészségének megóvása érdekében egy magasabb biztonsági kategóriát képvisel ugyan, de egy ilyen apró berendezés beszerzése is 1 millió forint, tehát a fajlagos beruházás rendkívül magas számunkra is.

- fogalmazott az ügyvezető igazgató.

Mint azt dr. Ali Dehghani elmondta, a sláger továbbra is az implantátum és fogpótlás, amiért érdemes más országba elutazni. Azonban azok a fogászati rendelők/klinikák, akik csak és kizárólagosan a külföldi páciensekre álltak át, az elhúzódó koronavírus helyzet miatt bizony rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, ezért vagy bezárni kényszerültek vagy alkalmazottaktól váltak meg. "A koronavírus nagyon megtizedelte a pácienskört, hisz egy fogpótlás vagy implantátum nem egy akkut beavatkozást igénylő eljárás. Arra rákészül a beteg, van ideje erre pénzt gyűjteni, eldönteni, hogy hová szeretne menni, ahol pénztárcájának megfelelően a legjobbat kapja, de mindenkinél érzékeny kérdés az ár. Megváltozott a fizetőképes kereslet és bizony az erős konkurenciával is számolniuk kell a hazai fogorvosoknak" - fogalmazott. Hozzátette:

A törökök mellett megjelentek a lengyel fogászatok. Mivel az egészségturizmus legfőbb célja éppen a költségcsökkentés, a leendő páciensek nem úgy tekintenek rá, mint egy luxustermékre, hanem mint egy olyan szolgáltatásra, amellyel jelentős megtakarítást érhetnek el, ezért érdeklődve fordulnak ezen új alternatíva felé. A rendelő rendkívül nagy figyelmet fordít a kollégák továbbképzésre, állandó kapcsolatot ápol hazai és külföldi orvosokkal, egyetemekkel, előadókkal. Ezt az eljárás alkalmazza Japán vagy Dél-Korea is, ahol rendkívül magas szintű a fogászati beavatkozás.

A fogászati beavatkozások majdnem teljes leállásának másik nagy vesztesei a fogtechnikusok voltak. Becsült adatok alapján, mert pontos adatai az Ipartestületnek és más szervezetnek nincsenek, megközelítőleg 3000 fő dolgozik fogtechnikusként, 700-800 vállalkozás keretében. Ebbe beletartoznak az egy, többszemélyes vállalkozások. A magyar fogtechnikusok magas elismertségnek örvendenek nemzetközileg a szakmai felkészültségük, kreativitásuk miatt. Sok magyar előadót találunk nemzetközi cégek soraiban.

Mind az állami és magánpraxisban dolgozó fogorvosok ügyeleti rendszer alapján nyújthattak szolgáltatást, ami után ugyanúgy megkapták az ellenszolgáltatást. A fogtechnikusok ezzel szemben 10 hétre mentesültek a munka alól, mert abban az időszakban fogpótlásokat nem lehetett elkészíteni. A bevételeket visszaesését a fogpótlások készítésének elmaradása és csökkenése jelentette. A fogászati turizmus, ami a legnagyobb visszaesést jelentette sok megrendelő esetében, mert a pandémia a turizmusra hatott a legnagyobb mértékben. De mivel a turizmus összefüggésben áll több szektorral, így ennek hatásait a fogtechnikusok és a fogorvosok is megérezték. Voltak olyan vállalkozások akik becsődöltek, de a többsége a bértámogatás igénybevételével és a tudatosan működtetett vállalkozásuk megtakarításaiból vészelte át ezt a 15 hónapot. A bérek csökkenése a legtöbb vállalkozás esetében meghatározó volt, van

- fogalmazott a Pénzcentrum megkeresésére Hanser Zsolt az Országos Fogtechnikai Egyesület elnöke, aki a 3. hullám elvonulásával a mostani helyzetet úgy látja: „A jelenlegi helyzet hozott már látható változást, de ennek a belföldi megrendelőkre helyeztt nagyobb figyelem volt az oka. A kilábalásnak még több időre lesz szüksége, mert a fogászati túrizmus nagyobb szeletet tett ki a fizetőképes megrendelők köréből. Ennek a külföldi árak tekintetében volt jelentősége, mert a minőségi fogpótlásokat olcsóbban tudtuk elkészíteni itteni viszonylatban. Mint említettem, több labor kényszerült bezárni kapuit és felszámolni vállalkozását. A kialakult pandémiás helyzet sokakat tudatosabb gondolkodásra tanította meg, mellyel felismerhetővé vált, hogy a stabilabb működéshez fontos a házunk táján rendet rakni és tartani.”