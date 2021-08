Sokkoló az igazság, ami a napi kávéfogyasztás mögött van: nekik különösen ártalmas

Sokan imádjuk a kávét, és szinte elképzelhetetlen a napunk kedvenc italunk nélkül. A kávénak rengeteg jó tulajdonsága ismert, azonban ezek mellett szorongást, és függőséget is okozhat. Ha aggódunk az egészségünkért, vagy csak túl sok kávét fogyasztunk, úgy érdemes fokozatosan ezekkel a tippekkel csökkenteni a napi kávéadagot.

Az nem újdonság, hogy a kávé, stimuláns lévén függőséget okozhat. A témában rengeteg tudományos anyag jelenik meg, főleg arról, hogy milyen jótékony, vagy épp kártékony hatássokkal rendelkezik a kávé. A WHO nemrégiben leszedte a kávét a rákkeltő ételek listájáról, sőt kutatások azt is kimutatták, hogy egyes rákos megbetegedéseket meg is előzhet az egzotikus növény.

Ugyanakkor a kávé hatással lehet a depressziósokra, és azokra is, akik szorongásban szenvednek. Bár a kávé, és a benne lévő összetevők, például savak és egyéb nyomelemek bizonyítottan jó hatással lehetnek több betegség kezelésekor, a mentális egészség megőrzésében - vagy éppen rontásában is nagy szerepet játszhatnak - olvashatjuk a Lifehack.org összeállításában.

A depressziósok számára a kávéban fellelhető koffeinsav, ferulin és klorogénsav csökkentheti a gyulladást az agyban, ami a depressziósoknál jellemző. Ez azonban nem mondható el azokról, akik szorongástól szenvednek.

Kutatások alapján, amennyiben nem jellemző ránk a szorongás, úgy a kávé semleges hatással lesz ránk. Nem ez a helyzet azoknál, akik szorongásban szenvednek - nekik ugyanis a kávé előidézi a szorongás tüneteit, a nyugtalanságot, fáradékonyságot, fejfájást.

Mivel a kutatások nem rendelkeznek még elegendő adattal erről a problémáról, úgy az orvosok azt javasolják, hogy a moderált kávéfogyasztással ártani nem árthatunk, míg a túlzott kávéfogyasztás megviselheti a mentális és egészségi állapotunkat is.

Amennyiben szeretnéd csökkenteni kávéfogyasztásod, akár mentális egészséged miatt, akár más okból kifolyólag, úgy érdemes a következő tippeket követned.

Fokozatosan csökkentsd a napi kávé mennyiségét. A koffein stimuláns, és amennyiben hirtelen hagyjuk abba, húgy könnyen lehetnek elvonási tüneteink.

Maradj hidratált. A kávé dehidratálja a szervezetet, ezért fontos, hogy maradjunk hidratáltak.Továbbá a csökkentett kávézás természetesen járul hozzá ahhoz, hogy szervezetünk hidratált maradjon.

PIhenjünk többet. Amennyiben kevesebb kávét fogyasztas, úgy az első pár napban tapasztalhatsz fáradékonyságot, ezért fontos, hogy eleget aludj és pihenj.

Legyél aktív. A mozgás segít a hangulatingadozásban amit akkor tapasztalhatsz, amikor próbálsz leszokni a kávéról.

Vezess naplót a változásokról. Írj arról, hogy hogyan érzed magad, és mennyi kávét iszol, valamint alvási szokásaidról - így később is látni fogod, hogy rád milyen hatással van a kávé.

Mi is szeretjük a kávét

Hazánkban is nagy népszerűségnek örvend a kávé. A Pénzcentrum korábbi cikkében írt arról, hogy mi, magyarok átlagosan mennyit költünk kávéra.

Az otthoni kávézásra havonta átlagosan egy személy 3000 forintot költ – a megkérdezettek fele így válaszolt a GKI Digital, kávézási szokásokat felmérő kutatásában, amelyben 2721 főt kérdeztek meg, akik közül több mint kétezren rendszeres kávéfogyasztók. A válaszadók 28 százaléka költ 3000 és 5000 forint között, míg 5000 forint feletti összeget mindössze minden tizedik válaszadó fordít erre a célra.

A vendéglátóipari egységek bezárása sem korlátozott minket a kávézásban, hiszen elvitelre is lehetett kávét venni. A kutatásban a válaszadók 15 százaléka 3000 forintnál magasabb összeget költött havi szinten, míg minden ötödik fővárosi szintén legalább 3000 forintot költ havonta útközbeni kávéfogyasztásra. A megkérdezettek 60 százaléka ugyancsak 3000 forint körül szánna arra, hogy kávézóban fogyassza el kedvenc feketéjét.