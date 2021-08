Mitől alakul ki az árpa a szemen? Tudd meg, az árpa a szemen meddig tart, az árpa a szemen fertőző-e!

A szemárpa az egyik leggyakoribb szemészeti megbetegedés, amellyel szinte mindenkinek meg kell küzdenie élete során legalább egyszer. Az árpa a szemen fertőző-e, ha igen, hogyan kaphatjuk el azt? Hogy néz ki az árpa a szemen, milyen szemárpa fajták vannak, és hogyan védekezhetünk az árpa ellen? Az árpa a szemen mitől alakul ki?

Cikkünkben eláruljuk, mitől alakul ki az árpa a szemen, mi a kellemetlen, égő és viszkető szemárpa oka. Mi az árpa a szemen valójában, mitől van árpa a szemen? Tudd meg, az árpa a szemen mennyi idő alatt múlik el és milyen az az árpa a szemen, ami nehezen gyógyítható? Hogyan zajlik az árpa a szemen kezelése, milyen árpa a szemen kenőcs alkalmazható a szemárpa ellen? Mit tegyünk, ha gyakran kiújul az árpa a szemen?

Mi az árpa a szemen? Mik a szemárpa tünetei?

A szemárpa, más néven hordeolum, egy gyakori szemészeti probléma, a szem környéki mirigyek gyulladásos megbetegedése okozza. Az árpa a szemen egy jellegzetes probléma, a szemárpa tünetei közé tartozik a szemhéj duzzanata, kipirosodása, a szemhéjban létrejövő nyomásérzés, amikor előrehajolunk. Az árpa a szemen járhat kipirosodott kötőhártyával (nem ugyanaz, mint a kötőhártya gyulladás!), a szemrés váladékozásával, illetve a szemhéjakon határozottan kitapintható göbök észlelésével.

A szemünket takaró, védelmező szemhéjunkat számos, különböző típusú mirigyek borítják, amelyek a könnyben lévő lipidek, vagyis olajos, zsíros váladék termeléséért felelősek. Vannak külső és belső mirigyek is: a szemhéj belső felületén találhatóak az ún. Meibom-mirigyek, ezek felelősek a belső árpáért, a ritkább, külső árpát pedig a szemhéj külső részén elhelyezkedő Moll- és Zeiss-mirigyek gyulladása okozza.

Akkor jön létre a szemkörnyéki mirigyek gyulladása, ha a mirigyek kivezető csatornája valamilyen okból kifolyólag eltömődik – ilyen ok például, ha a sok smink vagy a por eltömíti a nyílást. Az elzáródó csatorna mögött aprócska, nyugodt állapotban jól kitapintható göb alakul ki – ez a jelenség az árpa a szemen. Az árpa a szemen lehet egyetlen göb, de elhelyezkedhet egymás mellett több is belőle; ezeknek a göböknek a belsejében egy rostos burokkal körbezárt gennygóc található.

Az árpa a szemen gyakran jár gyulladással, viszketéssel, fájdalommal és kivörösödéssel, de maga az árpa a szemen nem veszélyezteti a látás épségét. A szemárpák egy része magától kifakad, ha a mirigy nyílása megnyílik, azonban egyes esetekben a gyulladás megszűnte után felhalmozódó genny betokozódik, önmagától nem távozik, így sebészeti beavatkozásra van szükség az eltávolításához – ez tipikusan a jégárpa esete.

Mitől alakul ki az árpa a szemen?

Az árpa a szemen attól alakul ki, ha valamelyik mirigy begyullad. A gyulladás okozója lehet vírusfertőzés, ami erőt vesz a legyengült immunrendszeren, illetve a cukorbetegséggel is összefügghet, ugyanis a diabétesz szemárpa-hajlamosító tényező. Árpa a szemen létrejöhet attól is, ha valaki sokat dörzsöli a szemét koszos kézzel, nem figyel oda a szemek higiéniájára, illetve a szemárpa okozója lehet a koszos, olajos, poros, vagy más módon szennyezett környezet is. Nők esetében a túlzott sminkhasználat is okozója lehet az árpa kialakulásának.

Az árpa a szemen fertőző-e?

Az árpa a szemen alapvetően nem fertőző, viszont, ha vírusok okozzák, azok érintés útján (közös szempilla spirál stb.) átterjedhetnek egyik szemről a másikra. Attól, hogy valakinek árpája van a szemén, nem kell távolságot tartanunk tőle, az árpa a szemen nem terjed cseppfertőzéssel, mint a légúti megbetegedések.

Az árpa a szemen mennyi idő alatt múlik el?

A legtöbb esetben a szemmirigyek gyulladása néhány nap/hét alatt elmúlik, azonban azoknál az embereknél, akik erre genetikailag hajlamosak, a gyulladás lehúzódása után nem ürül ki a mirigy, hanem megmarad a szemhéj belső vagy külső részén a göb. Az árpa a szemen, maga a göb sokszor hónapokon keresztül jelen van, mielőtt a beteg rászánná magát, hogy elmenjen szemorvoshoz – nemhiába, hiszen az el nem múló szemárpa eltávolítása igen kellemetlen élmény.

Árpa a szemen kezelése

Amennyiben friss az árpa a szemen (most jött létre a gyulladás, nincs tapintható göb, a szemárpa kezelése antibiotikum-tartalmú kenőccsel, szemcseppel történik, amit párakötéssel kombinálnak, hogy a gyulladás ne olvadjon be (vagyis ne tokozódjon be göb formájában). Ilyenkor az antibiotikumos kezelés mellett finoman masszírozgassuk a szemhéjat (ne nyomkodjuk, piszkáljuk erőszakosan az árpát!), illetve alkalmazzunk rajta meleg vizes vagy meleg kamillateás borogatást.

A frissen begyulladt mirigy kenőcsös kezelése és borogatása lehetővé teszi, hogy az árpa a szemen ne olvadjon be. Fontos tudnunk, hogy ebben az állapotban, ha nincs göb, az árpa a szemen nem műthető, hiszen a sebész nem tud még mit kivágni, kivenni. Ha a szemárpából magától genny folyik, az a „jobbik eset”, ugyanis azt jelenti, hogy az árpa a szemen kifakadt, vagyis nem fog göböt képezni és betokozódni. Ha az árpa nem múlt el még kezdeti fázisban és ki sem fakadt, a göb pedig kialakult, akkor szemárpa műtét szükséges.

Amikor az árpa a szemen műtét útján szüntethető meg, a szemészorvos Lidocain injekcióval érzésteleníti a szemhéj műtendő részét, ezt követően egy 2-3 milliméteres bemetszést ejt a kritikus területen és kiereszti a göbben található gennyt. Belső szemárpa esetén a szemhéj kifordítása, kifeszítése szükséges, hogy az orvos hozzáférhessen az árpához. A sebet nem kell összevarrni, az magától is egyszerűen begyógyul.

A műtétet követően egy napon keresztül a szemet bekötve kell tartani, majd antibiotikumos krémmel kell óvni a fertőzéstől, további gyulladástól. Az érzéstelenítő injekció beadása okozhat véraláfutásokat a szem környékén, azonban ettől nem kell félnünk, csak kozmetikai problémát okoznak és maguktól elmúlnak.

Árpa a szemen kenőcs

Az árpa a szemen, ahogy fentebb is írtuk, kezdeti fázisban még megszüntethető sebészeti beavatkozás nélkül; antibiotikumos szemárpa krém és szemárpa borogatás alkalmazásával is kezelhető. Az árpa a szemen kenőcs legtöbb esetben kisméretű tubusos kiszerelésben kapható, amiből a krémet egyenesen a szemhéj alá kell nyomnunk, majd sűrűn bepislognunk, hogy az egész szemhéj alatti területet átjárja az antibiotikum. A szemárpa kenőcs alkalmazása után célszerű 15-20 percet pihennünk, akár ledőlnünk egy kicsit aludni, hogy hasson a szemárpa krém.

A jégárpa

A szemárpák legkellemetlenebbik esete a jégárpa, ami a belső mirigyek gyulladásos megbetegedése. A jégárpa jellemzően a felső szemhéj középső részén jön létre, de kialakulhat egészen szélen, vagy az alsó szemhéjon is. Ez a szemárpa típus szinte soha nem fakad ki magától. A jégárpa egészen aprótól akár a borsószem nagyságú göböket képez, amelyeket sebészi úton kell eltávolítani.

Jégárpa esetén nem elég az árpa göbjében felhalmozódott gennyt lecsapolni, a gennyt körbehatároló, rostos szövetből álló burkot is el kell távolítani, különben az árpa a szemen ugyanazon a helyen kiújul. Ha több helyen, visszatérő jégárpa jelenik meg, a genny burkát a sebészeti eltávolítást követően mindenképpen el kell küldeni szövettani vizsgálatra, ugyanis a belső árpát képző mirigy daganatos megbetegedése is hasonló tüneteket produkál.

Mit tegyünk, ha kiújul az árpa a szemen?

Amennyiben az árpa a szemen a rendszeres antibiotikumos kezelés ellenére is kiújul, illetve többszöri árpa eltávolító műtét ellenére is megjelenik az árpa a szemen, mindenképpen vegyük fel a kapcsolatot kezelőorvosunkkal, mert lehetséges, hogy szájon át szedhető, gyulladáscsökkentő antibiotikum kúrára lesz szükségünk.