Érdemes figyelni: változik a patikák, hivatalok nyitvatartása

Pénzcentrum/MTI Link a vágólapra másolva

Csak a 0-24 órában nyitva lévő, az ünnepnapokon is üzemelő, valamint az ügyeletes vagy készenlétet tartó gyógyszertárak lesznek nyitva a Semmelweis-napon, július 1-jén. Az egészségügyi dolgozók napján a védőnői tanácsadás is szünetel, nem nyitnak ki a rendelőintézetek, nem rendelnek a háziorvosok, a házi gyermekorvosok, a fogorvosok. Ugyanerre a napra esik a köztisztviselők napja is, így nem csak a gyógyszertárak, hanem a hivatalok is zárva lesznek.

A legtöbb településen kizárólag a 0-24 órában nyitva lévő, az ünnepnapokon is üzemelő, valamint az ügyeletes vagy készenlétet tartó gyógyszertárak lesznek nyitva a Semmelweis-napon, július 1-jén - közölte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) kedden az MTI-vel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A nyitva tartó, az ügyeletes és készenlétet tartó patikák címe, telefonszáma településre vagy akár megyére keresve az OGYÉI honlapján található gyógyszertár-adatbázisban elérhető: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso/. A gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint a legközelebbi, folyamatosan nyitva tartó, vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, illetve az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontját, továbbá a legközelebbi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is - áll a közleményben. Az orvosi, fogorvosi ellátás szempontjából július 1-je szintén munkaszüneti nap, így akinek sürgős panasza van, az ügyelethez tud fordulni. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Köztisztviselők napja A köztisztviselők napja alkalmából csütörtökön bezárnak a hivatalok is, így se gyógyszertárba, se az önkormányzathoz, vagy kormányablakba nem lesz érdemes elindulni. Mivel ez a nap éppen csütörtökre esik, egyes önkormányzatok pénteken is szünnapot tartanak, ezért mindenképpen érdemes tájékozódni a nyitvatartásról, mielőtt a hivatalba indulna az ember a napokban. Lehetséges, hogy aki nem intézi el ma az ügyeit, arra már csak a jövő héten kerülhet sor. Budapesten például július 1-jén és 2-án is zárva tart a II., IV., VIII., XIV., XV., és XVIII. kerületi hivatal.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK