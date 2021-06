Beoltatnád a gyereked COVID ellen? Itt vannak a pontos teendők

Már lehet regisztrálni a 12-15 éveseket is az oltásra. Ők jelenleg csak Pfizert kaphatnak, csak a szülők regisztrálhatják őket. Ezt követően a gyerekeknek ugyanúgy az interneten lehet időpontot foglalni, a beleegyező nyilatkozatot mindenképp vinni kell.

Orbán Viktor csütörtökön jelentette be, hogy a kormány engedélyezte, hogy a 12-15 évesek is megkaphassák a Pfizer-vakcinát. Ezt követően már meg is jelentek a szülők pontos teendői.

A tájékoztató szerint az említett korosztályt a vakcinainfo.gov.hu honlapon lehet regisztrálni. A regisztrációt a szülőnek van joga elvégezni, az online regisztráció során meg kell adni a gyermek nevét, életkorát, TAJ-számát, lakcímét és a szülő elérhetőségeit.

Pontos és hiánytalan adatok esetén a regisztrációt néhány napon belül érvényesítik és mint minden más érvényesen regisztráló, a gyermeküket beoltatni kívánó szülők is tudnak online is időpontot foglalni az oltásra az eeszt.gov.hu honlapon.

A 15 év alattiak oltása jelenleg csak Pfizer-vakcinával lehetséges,az -oltások folyamatosan foglalhatóak a kórházi oltópontokon.

Az oltás időpontjára kérjük, hogy a szülők vigyék magukkal a szülői hozzájáruló nyilatkozatot. Az oltás természetesen önkéntes, arról a szülőnek van joga dönteni. Kérdés esetén javasoljuk, hogy a szülő kérje ki a háziorvos, házi gyermekorvos vagy a gyermek kezelő orvosának véleményét is

Fotó: Balázs Attila, MTI/MTVA