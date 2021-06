Orbán Viktor bejelentése: olthatják a 12-15 éveseket Magyarországon ×

Gyorsuló ütemben csökken az új fertőzöttek száma, a pozitív tesztek aránya 1,32% - mondta Orbán Viktor a kormányinfón. A kormány engedélyezte a 12-15 év közöttiek oltását- mondta. Elveszik a védettségi igazolványt azoktól, akik nem adatták be a második oltást.

Gyorsuló ütemben csökken az új fertőzöttek száma, a pozitív tesztek aránya 1,32% - mondta Orbán Viktor a kormányinfón. Tegnap áttekintették az oltási helyzetet is, mondta a kormányfő. A védekezés új szakaszba lépett.

Magyarország az egyetlen olyan az EU-n belül, ahol több vakcina van, mint ahányan oltásra jelentkeztek. Ameddig nincs elég vakcina, az oltás állami felelősség - mondta.

Mostantól az oltás egyéni felelősség: aki akarja, be tudja adatni a vakcinát magának. A járvány csak azok számára ért véget, akik beoltatták magukat

- hívta fel a figyelmet Orbán. Nyugati vakcinából 17 millió étrkezik még biztosan az országba, tehát midnenkit akár negyedjére is be tudnának oltani.

A kormány engedélyezte a 12-16 év közöttiek oltását

- jelentette be Orbán, a jelentkezés a szokásos módon megy.

Akinek lejárt a második oltásra kijelölt határideje, de nem ment el a vakcináért, az elveszíti a védettségi igazolványát, törlik a rendszerből. 137 ezer magyar nem vette fel a második oltását. Jövő héttől készenléti oltási rend lesz, ennek részleteiről nem beszélt Orbán Viktor.



1-1,5 hónapos előnnyel sikerült nyitni Európához képest, a dolgozó emberek száma 4,5 milió felett van, de 50 ezerrel kevesebb, mint 2019 hasonló időszakában. Lehetőség lesz arra, hogy kétszer annyi munkahely jöjjön létre, mint amennyi megszűnt - tette hozzá a kormányfő.

A kormány nem ugyanazt a gazdaságot akarja látni a válság után, mint ami előtte volt, hanem le akarják vonni a tanulságokat. Éppen ezért fognak hozni néhány olyan döntést, ami eddig nem volt része a magyar gazdaságpolitikának. Nemzeti konzultációt fognak indítani az újraindítás legfontosabb kérdéseiről.

Ebben többek között a minimálbér emeléséről, a gyermekesek adóvisszatérítéséről is szó esik, amelyeket már tegnap bejelentett a miniszterelnök.

Jelentős adókedvezményekre lesz szükség, hogy jelentősen nőjön a minimálbér

- jelentette ki a miniszterelnök. A moratórium ügyéről is szól majd a konzultáció és a klímaadóról is. Az uniós elvek hamarosan megjelennek, és azt tartalmazzák, hogy a klímacélok elérésében, ki viselje a terheket. A gépjárművek és a lakások után is adót akarnak kivetni Brüsszelből, és így egy újabb rezsivita a kérdés - mondta Orbán Viktor.

A védekezés résztvevőinek 10 napos rendkívüli szabadságot adnak, a részletek a mai napon meg fognak jelenni. Ennek kapcsán Gulyás Gergely azt mondta, hogy a szabadságokat jövő év decemberig lesz lehetőség kivenni, de azokat kifizetni nem lehet. A rendeltet pontosan szabályozza majd, hogy ez kinek jár majd.

Az újraindítás sikere, vagy sikertelensége az év végén derül ki Orbán Viktor szerint: ha sikerül a gazdasági növekedés mértékét 5,5 százalék felé emelni, akkor megvan az a gazdasági teljesítmény, amely alapját adja azoknak az intézkedéseknek, ami szükséges az szja visszatérítéshez. Ha a gazdaság hozza az 5,5 százalékos bővülést, akkor a 3 évenként járó fegyverpénzt is kifizethetik január 1-jén az érintetteknek.