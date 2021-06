Napi koronavírus-adatok: 269 új fertőzöttet regisztráltak, 26-an elhunytak

5 millió 239 ezer a beoltott, 269 az új koronavírus-fertőzött, elhunyt 26 beteg Magyarországon.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 238 903 közülük 3 814 194 fő már a második oltását is megkapta - írja a koronavirus.gov.hu. A tájékoztatóból kiderült, 269 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 805 571 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 26 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 818 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 711 105 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 64 648 főre csökkent. 702 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 78-an vannak lélegeztetőgépen. Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát. Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság 54%-a már megkapta az oltsát, szemben az uniós 39%-os átlaggal. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos - írják.