Búcsúzik az operatív törzs: egy ideig nem lesz napi tájékoztató

Vége az operatív törzs naponta jelentkező tájékoztatóinak, legközelebb pénteken számolnak be a fejleményekről - jelentette be Kiss Róbert. Galgóczi Ágnes arról beszélt, még félmillió regisztrált nem foglalt időpontot az oltásra.

Vége az operatív törzs naponta jelentkező tájékoztatóinak, legközelebb pénteken számolnak be a fejleményekről - jelentette be Kiss Róbert a keddi tájékoztatón. A rendőr alezredes ismertette az 5 milliomodik beoltott utáni intézkedéseket. Megszűnt az üzletek kötelező zárási ideje is, valamint a közterületi maszkviselés.

Hozzátette: a legtöbb beltéren, mint az ügyfélfogadási helyszíneken, tömegközlekedési eszközökön továbbra is maszkot kell viselni. Az 500 fölötti létszámú események, illetve a zenés táncos rendezvények csak védettségi igazolvánnyal látogathatók. A határon fennmarad továbbra is az ellenőrzés, június 23-áig.

Lassan visszatér a korlátozásoktól mentes élet, de a kevés korlátozást mindenki tartsa be

- húzta alá Kiss Róbert.

Galgóczi Ágnes, az NNK osztályvezetője arról beszélt, hogy ország átlagban csökken a szennyvízben lévő koronavírus-örökítőanyag mennyisége.

Még félmillióan vannak, akik regisztráltak, de nem foglaltak időpontot. 334 ezer Pfizer vakcina érkezett hétfőn, ebből 175 ezer felhasználható első körös oltásra

- ismertette, illetve azt is közölte, hogy már a határon túli magyar állampolgárok is jelentkezhetnek oltásra.

Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA