Kiderült, mennyire hatékony az orosz Szputnyik V vakcina: kinek nem lehet beadni?

A legfontosabb kérdések és válaszok a Szputnyik V vakcináról: mik a mellékhatások, tapasztalatok? Szputnyik V oltóanyag és a pajzsmirigy, mutatjuk a betegtájékoztatót is!

Hazánkban a legfrissebb, május 12-i adatok szerint a beoltottak száma 4 391 794 fő, közülük 2 599 041 fő már a második oltását is megkapta. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint idehaza legtöbben a Pfizer Comirnaty vakcináját kapták, 2,7 millió adagot adtak be belőle, a második leggyakrabban beadott oltóanyag pedig a Szputnyik V volt, 1,53 millió adag került beadásra.

Az természetes, hogy egy világjárvány kellős közepén az embereknek rengeteg kérdésük van egészségüket illetően, ilyenkor a legtöbben az internetet hívják segítségül, hiszen ez a legkézenfekvőbb, és ez adja a leggyorsabb válaszokat. Ugyanakkor mg gyakorlott felhasználóként is könnyű eltévedni a világhálón, belefutni fals információkba, hiszen legalább annyi téveszme, hamis állítás kering itt fenn, mint amennyi hasznos tudás.

A Pénzcentrum most igyekszik megválaszolni a leggyakrabban feltett kérdéseket az orosz Szputnyik vakcinával kapcsolatban, hiteles forrásból tájékoztatva az olvasókat. De melyek a legégetőbb kérdések? A "Szputnyik vakcina" keresőszavakat az alábbiakkal egészítette ki a Google a trendek alapján:

Szputnyik vakcina mellékhatás

A központi kormányzati tájékoztatási oldalán hitelest választ találhatunk a mellékhatásokra vonatkozó kérdésekre, e szerint: „Bármelyik védőoltás után jelentkezhet oltási reakció Oltási reakciók lehetnek: érzékenység, fájdalom és duzzanat a beadás helyén, gyengeség, fejfájás, fájdalom, rossz közérzet, orrdugulás, orrfolyás, láz esetleg bőrmelegség az injekció beadásának helyén, étvágytalanság, hányás, szédülés. A felsorolt reakciók enyhítésére fájdalom- és lázcsillapító gyógyszer alkalmazható. Ezek átmeneti reakciók, melyek általában beavatkozás nélkül is megszűnnek. Oltási reakciót lehet jelenteni az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek.”

A koronavírus-oltástól tartók egyik fő érve, hogy a mellékhatások miatt aggódnak, de érdemes leszögezni, hogy minden oltásnál előfordulhatnak szövődmények. Az eddig engedélyezett koronavírus vakcinák klinikai tesztjeinek során jellemzően olyan mellékhatások jelentkeztek, mint bármelyik másik vakcinánál és nagyon kevés esetben jegyeztek csak fel súlyos reakciókat. A hosszú távú hatások még nem ismertek, ahogy az sem, hogy mennyi ideig lehetnek hatásosak a jelenleg engedélyezett vakcinák, mivel kevesebb mint egy éve indultak el a fejlesztések. Amit eddig tudunk, hogy a tapasztalatok szerint a második oltás után gyakoribbak a mellékhatások, amelyek bár kellemetlenek, de egyben azt is jelzik, hogy az immunrendszer reagál, megindul a védettség kialakulása. Súlyos mellékhatások ritkán fordultak elő, ahhoz képest, hogy mit okozhat a betegség (például még a fiatal és egészséges felnőtteknél is akár hónapokig elhúzódó problémákat), így jobb döntésnek tűnik a pár napig tartó mellékhatásokat átvészelni, mint kockáztatni – számolt be még februárban a Portfolio.

Szputnyik vakcina pajzsmirigy

Az oltás ellenjavallatai között szerepel az, ha valakinek jelentős eltérések vannak a pajzsmirigyfunkciós értékekben. Azonban az OgyÉI március 30-án megváltoztatta a Szputnyik vakcina ellenjavallati körét, így kikerültek az ellenjavallatok közül a pajzsmirigy betegségek (ezidáig a Szuptnyik egyértelmű ellenjavallatát képezte bármilyen típusú pajzsmirigy betegség). Mindazonáltal jelenleg sem annyira megengedő a szabályozás a Szputnyikkal kapcsolatban, mint a többi oltással. A friss szabályozás szerint “elővigyázatossággal adható” besorolást kapott ez az oltóanyag pajzsmirigy betegség esetén. A részletesebb leírásból ugyanakkor megtudjuk, hogy ezen oltóanyaggal kapcsolatban nincs információ arra vonatkozóan, hogy adható-e pajzsmirigy betegségben - írja dr. Kelemen Csaba, szülész-nőgyógyász, endokrinológus főorvos a honlapján.

Szputnyik vakcina összetétele

Kombinált, vektor alapú vakcina, a SARS-CoV-2 vírus által okozott koronavírus-fertőzés megelőzésére. Az I. komponens (az adagolási sorozat 1. adagja) a SARS-CoV-2 tüskefehérjéjének génjét tartalmazó, rekombináns, 26-os szerotípusú adenovírus-részecskét tartalmazza. A II. komponens (az adagolási sorozat 2. adagja) a SARS-CoV-2 tüskefehérjéjének génjét tartalmazó, rekombináns, 5-ös szerotípusú adenovírus-részecskét tartalmazza.

A vakcina elősegíti, hogy az immunrendszer (a szervezet természetes védelme) antitesteket és a vírus ellen ható vérsejteket termeljen, így nyújtson védelmet a COVID 19 ellen – írja a koronavírus.gov.hu oldal.

Szputnyik vakcina EU

Május 7-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ugyan jóváhagyta a koronavírus ellen kifejlesztett kínai Sinopharm-vakcina vészhelyzeti alkalmazását, ám még nem kapta meg az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyét, ahogy az orosz Szputnyik sem. Ám a vizsgálat már tart: a WHO és az EMA szakértői május 10-én kezdték meg a Szputnyik V Covid-19 elleni védőoltás gyártási eljárásának vizsgálatát.

A megfelelő gyártási gyakorlatra vonatkozó felülvizsgálat május 10-től június első hetéig tart

– közölte korábban az ENSZ egészségügyi szakosított szervezete a Reuters hírügynökség megkeresésére.

Szputnyik vakcina regisztráció

A még oltásra váró regisztráltak az online időpontfoglalóban is tudnak oltást foglalni a kórházi oltópontokra. Jelenleg Sinopharm és AstraZeneca oltásra lehet időpontot foglalni. Továbbá azok a regisztráltak, akik erről a Vakcinainfótól SMS-t kapnak, már Szputnyik oltásra is tudtak május 11-ig időpontot foglalni. Hogy erre a jövőben lesz-emég lehetőségük, egyelőre nem tudható.

A központi tájékoztatás szerint Magyarországon használt vakcinák mindegyike hatásos és véd a megbetegedés ellen. Az online időpontfoglaló elérhetősége: https://www.eeszt.gov.hu

Szputnyik vakcina hatékonysága

Az orosz Szputnyik V vakcina működésének alapja, hogy a koronavírus felszíni tüske (spike) fehérjéje ellen indít be immunreakciót. Ehhez a fehérjét kódoló DNS-t egy módosított adenovírussal juttatják be a beoltott emberek sejtjeibe. Ezek az adenovírusok bennünk nem tudnak szaporodni, és nem betegítenek meg bennünket. Az oxfordi (AstraZeneca) vakcina, amit már az Európai Unió gyógyszerhatósága is engedélyezett, hasonló elven működik – írja a koronavírus kisokos.

A Szputnyik V két oltásból áll, amit 21 nap eltéréssel kell beadni. Mindkét oltásban egy-egy koronavírus tüskefehérje génnel felszerelt adenovírus van (Ad26, illetve a második dózisban Ad5).

Az oltás hatékonyságát majdnem 92%-osra becsülik, ami nagyon jó eredmény.

Szputnyik vakcina kinek nem adható?

Az oltás ellenjavallatai: