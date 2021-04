Gulyás Gergely: ha elérjük az 5 millió beoltottat, akkor ezeket a rendezvényeket is meg lehet tartani ×

A mai Kormányinfó keretében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt közölte, ha valaki ma regisztrál, az jó eséllyel egy héten belül oltáshoz juthat.

A miniszter elmondta, már most radikális csökkenés tapasztalható a fertőzések és a halálok számában az oltások hatására. Közölte, hogy a 4 milliómodik beoltott lakos pénteken kaphatja meg a vakcinát, ekkor dönthetnek az újraindításról.

Gulyás Gergely ismertette, hogy ha ez megtörténik, akkor a kijárási korlátozás éjféltől hajnal 5-ig lesz érvényben, boltok 11-ig lehetnek nyitva, a vendéglátóhelyek belső terei megnyithatnak a védetteknek és a gyermekeknek. A szállodák ugyanígy, állatkertek, múzeumok, színházak is látogathatók, edzőterembe a védettek mehetnek, illetve a gyermekek és az igazolt sportolók. 11 óráig látogathatók a sportrendezvények.

Azt is elmondta, hogy a hamis védettségi igazolvány büntetést von maga után, bűncselekménynek fogják tekinteni.

Ezért a Büntető Törvénykönyvet módosítják, minősített eset lesz a védettségi igazolvány hamisítása. Emellett 100 ezertől egymillió forintig terjedő bírság vagy legsúlyosabb esetben egyéves bezárás is jöhet azoknak a szervezőknek, akik nem ellenőrzik a védettségi igazolványok meglétét.

Arról is beszámolt, hogy lakodalmakat mikortól lehet majd megtartani: ha már 5 milliómodik lakos is megkapta az első oltását. A kormány számításai szerint ez május harmadik hétvégéjén valósulhat meg. A családi rendezvényekkel kapcsolatban más esetben fennmaradnak a jelenlegi korlátozások.

Viszont még a regisztráltak száma sem érte el az 5 milliót, 4,5-4,6 milliónál lehetünk. Vagyis innentől a regisztrációtól függ minden, ha regisztrálnak és minden vakcinát elfogadnak az emberek, akkor az 5 millió beoltott akár 10 nap alatt is elérhető lenne - mondta a miniszter.

Zárt terekben, boltokban, tömegközlekedésen továbbra is marad a maszkviselési kötelezettség. A védetteknek és a velük lévő kiskorúaknak viszont nem kell maszkot viselniük majd a kulturális- és sportrendezvényeken. - mondja Gulyás Gergely.

A miniszter azt is közölte: ha elérjük holnap a 4 millió oltást, akkor azt követően karanténkötelezettség nélkül is be lehet jönni az országba védettségi igazolással - mondja Gulyás Gergely. Ez egyrészt vonatkozik majd a hazatérő magyarokra, illetve a kölcsönösen elismert védettségi igazolvánnyal rendelkezőkre.

Meddig hatnak a vakcinák?

Az operatív törzs felügyeletével vakcinagazdálkodási terv készül, mivel az oltásbeszerzés ütemezése most már annak függvénye lehet, mikor érdemes elkezdeni előről az oltásokat. A legrissebb információk szerint a korábbi 6 hónapról már 8-9 hónapra kitolták a gyártók az előrejelzésüket, de akár 1-1,5 évig is hatékony maradhat az oltás.

Kiosztott védettségi igazolások

Eddig összesen 4,176 millió védettségi igazolást osztottak ki, 651 ezret fertőzésen átesettek és 3,525 milliót beoltottak számára. Ezek közül már 3,876 ezer igazolványt postáztak is. A visszajelzések alapján 96-97%-ban rendben halad a védettségi igazolások előállítása és postázása.

Cikkünk frissül.