Operatív törzs: jövő héten érkezik az egydózisú vakcina Magyarországra

Érkezik az első szállítmány Janssen-vakcina Magyarországra. Az AstraZeneca oltóanyag kapcsán Müller Cecília kifejtette: az EMA szerint is lehet összefüggés a vakcina és a vérrögképződés között. Még további vizsgálatok szükségesek, hogy biztosan állítható legyen az összefüggés. Magyarországon nem volt még vérrögképződéses eset az oltás után.

Április 19-ig hatályban marad a schengeni határokon való ellenőrzés, valamint a maszkhasználati kötelezettség és a távoktatás is - ismertette Kiss Róbert az operatív törzs tájékoztatóján. A rendőr alezredes ismertette: szerdán 466 ember nem viselt maszkot ott, ahol kötelező lenne, ellenük intézkedtek a rendőrök.

A vendéglátókat érintő tilalom megszegése miatt 1 személy ellen kellett intézkedni, bezárásra nem került sor. Elmondta, 200 intézkedést végeztek a közterületi szabályok megszegése miatt. 35 intézkedés történt a korridorokon, 46 612-en vannak házikaranténban.

Már több mint 2,6 millió ember kapta meg az első, és több mint 1,1 millió a második oltását. A magyar lakosság 26 százaléka kapott már legalább egy adag vakcinát. Folytatódik az iskolai, óvodai, bölcsődei dolgozók oltatása, 100 ezer főt hívnak be az oltópontokra - mondta el Müller Cecília.

Jövő héten érkezik az első Janssen-szállítmány, 28 800 embernek elég oltóanyagot kapunk első körben

- ismertette a tisztifőorvos, aki emlékeztetett, ez a vakcina egydózisú, tehát majdnem 29 ezer embernek elég a szállítmány. Az AstraZeneca oltóanyag kapcsán kifejtette: az EMA szerint is lehet összefüggés a vakcina és a vérrögképződés között. Még további vizsgálatok szükségesek, hogy biztosan állítható legyen az összefüggés. A magyar adatok szerint az oltottak és a nem oltottak között nem találtak többlet-megbetegedést, így itthon nem történt még ilyen eset.

Mindezért az Európai Gyógyszerügynökség továbbra isjavasolja a vakcina használatát, az lényegesen több előnnyel jár, mint a betegség elkapásának a kockázata. Ezt az ajánlást Magyarország is követi, a saját adataink is ezt támasztják alá.

Sajnos még mindig magas a halálesetek száma, éppen ezért a szabályok betartása. Minden járványügyi intézkedést be kell tartani a következő időszakban is

- mondta. A 13. héten van némi csökkenés az új fertőzöttek tekintetében az előző héthez képest. A fertőzöttek átlagéletkora 46 év. A nők 54, míg a férfiak 46 százalékban érintettek, az életkori arányok nem változtak, az összes fertőzött 23 százaléka 40-49-es korosztályból, míg 17 százaléka az 50-59 éves korosztályból került ki.

3122 település érintett a járványban, ez a hazai települések 99 százaléka. 16 százaléknyi fertőzöttet a fővárosban, 14 százalékot Pest megyéből azonosítottak, Zala megyében pedig 2 százaléknyi esetet regisztráltak. Úgy tűnik, elértük a harmadk hullám platózását, de nem tudni, hogy ez a szakasz meddig fog tartani - tette hozzá.

Fel fog kerülni az elhunytak listájára egy 8 hónapos csecsemő, aki ugyanakkor nem a koronavírus-fertőzésbe halt bele, hanem meningococcus okozta vérmérgezés vezetett a halálához. Müller Cecília ennek kapcsán elmondta, a gyermek környezetében sokan voltak fertőzöttek a koronavírussal, ő is elkapta, de az igazságügyi orvosszakértő szerint is a meningococcusba halt bele. Mivel Magyarországon minden olyan elhunyt felkerül a listára, akiben azonosították a koronavírust, így a csecsemőt is feltüntetik a járvány áldozatai között.

Fotó: MTI/ Krizsán Csaba (A képen a Moderna oltóanyaga látható, nem az egydózisú Janssen)