Személyesen ellenőrzött kórházakat Orbán Viktor: videón a terepszemle

A Szent János Kórházban és annak Kútvölgyi úti telephelyén tartott előzetes bejelentés nélküli ellenőrzést Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel; erről egy videót is megosztott a Facebook-oldalán - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A kormányfő a kórházparancsnokkal és az intézményben dolgozó főorvosokkal egyeztetett az egészségügyi felszerelésekről, a rendelkezésre álló ágyak számáról és kihasználtságáról, különös tekintettel a lélegeztetőgépekkel való ellátottságra. Jelentést hallgatott meg a kórház személyügyi helyzetéről.

Védőfelszerelésben személyesen is beszélt ápoltakkal, olyanokkal, akiknél már kimutatták a fertőzést, és olyanokkal is, akik kórházi karanténban vannak, de még nem bizonyosodott be róluk, hogy megfertőződtek a koronavírussal.

Címlapkép: Getty Images