Operatív törzs: vírustagadóknál tartottak házkutatást tegnap a rendőrök

Nem feljelentésre, hanem saját kezdeményezésre számítógépeket foglalt le a rendőrség a hazai vírustagadók "hangadói" közt - hangzott el az operatív törzs mai tájékoztatóján nevek említése nélkül. Rémhírterjesztés vagy hatósági intézkedés elleni uszítás lehet a vád, mindkettőért akár három év börtönt is kaphat az illető.

Tegnap 162 embert büntettek meg, mert nem viselt maszkot, ahol kell, összesen 49 524 ember van karanténban és még mindig mindössze egy híján négyezren használják a kontaktkutató appot - mondta el Gál Kristóf rendőr alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője az operatív törzs mai tájékoztatóján. Elhangzott az is, hogy a hazai vírustagadók, illetve vírusszkeptikusok ellen intézkedéni kezdett a rendőrség.

Gál hangsúlyozta, hogy a tevékenységük nem minden esetben büntetőjogi kategória mégha sokak tűréshatárát át is lépi. Ugyanakkor mint hozzátette, a hatóságok már nem csak monitorozzák őket, de "hangadóik" otthonában kutatást is tartottak és informatikai eszközöket foglaltak le, azokat elemzik. Elhangzott: a vád rémhírterjesztés vagy hatósági rendelkezés elleni uszítás lehet. Hozzátette, hogy ezeket a rendőrség magától, nem feljelentés nyomán indította el.

A Büntető Törvénykönyv szerint ez a két passzus akár három év börtönnel is büntethető.

Bár a tájékoztatón neveket nem említett, az egyik legismertebb vírusszkeptikus szereplő, Gődény György Facebook-oldalára felesége írta ki, hogy házkutatást követően elvitték a rendőrök Gődényt.

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) osztályvezetője felhívta a figyelmet a kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás szerepére a vírussal szembeni ellenállóképességünk növelésében, illetve a mozgás fontosságára.

Felidézte, hogy az idősebbeknek papír alapon is kiküldik a koronavírus-vakcinára való regisztrációhoz szükséges, eddig online elérhetővé tett űrlapot. Ugyanakkor elmondta azt is, ami már korábban is világos volt: nem a jelentkezés sorrendjében lehet majd oltást kapni, hanem egy erre vonatkozó terv alapján.