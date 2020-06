Most érkezett: elkaphatta halála előtt az új koronavírust Bálint gazda

Otthonának ajtaján most piros karanténcédula virít, s halálhíre után nem sokkal a kormány vírusinformációs honlapján megjelent: elhunyt egy 100 esztendős férfi beteg. Nem sok kétely lehet, Bálint gazda elkaphatta halála előtt a vírust - írja a Blikk.

Korábban a Pénzcentrumon mi is beszámoltunka arról, hogy a 100 éves korában elhunyt Bálint György, az ország Bálint gazdája tüdőgyulladásban halt meg. Most azonban a legújabb fejlemények már arról szólnak, hogy az ország kedvenc kertésze halála előtt megbetegedhetett az új korona-vírussal, és ezt egy hozzátartozó beszámolója is megerősíteni látszik.

Sajnos igaz, kár lenne tagadni. Gyurka koronavírus-fertőzött volt

- kezdte a Blikknek Bálint György özvegyének egy közeli hozzátartozója, aki a lapnak azt is elmondta, "szegény gyászoló felesége karanténban van, a gyerekei sem lehetnek mellette a nehéz pillanatokban. Összetört, nem képes semmit mondani. Egyelőre egészséges, rajta is elvégezték a tesztet, ami negatív lett. Egy hete vasárnap halt meg Gyuri bácsi, a feleségével pedig csak másnap közölték: az elhunyt a kistarcsai kórházban elvégzett utolsó koronavírus-teszteredménye pozitív lett, ő pedig karanténköteles emiatt."

A hozzátartozó a lapnak beszámolt arról is, hogy négy napig a siófoki kórházban kezelték Bálint gazdát, a harmadikon csináltak koronavírustesztet, amely negatív lett. Ezután került a főváros közeli intézménybe, ahol pár nap után szintén volt egy negatív teszteredménye. Ám a kétoldali tüdőgyulladás miatt újabbat csináltak, ami már kimutatta a vírust, de mire az eredmény elkészült, a beteg elhunyt, vagyis néhány nappal korábban fertőződhetett meg - írja a lap.

(Címlapkép: MTI/Czimbal Gyula)