Megszólalt az Operatív Törzs: ezt minden allergiásnak tudnia kell!

Megvolt az Operatív Törzs napi bejelentése. A Pénzcentrum élőben tudósított a tájékozatóról. Ezek voltak a legfontosabb hatósági bejelentések április 2-án.



Minden krónikus betegség plusz kockázat



Lakatos Tibor elmondta: a kórházak rendelkeznek egyheti tartalékkészletekkel és az ellátásuk folyamatos. Hozzátette: a védelmi bizottságok alapvető feladata a koordinációs tevékenység, a különböző szervezetek tevékenységét fogják össze. Müller Cecília elmondta: az összes krónikus betegség növeli a koronavírus veszélyességét, kortól függetlenül.

A gócpontokon további szigorítások jöhetnek

Lakatos Tibor elmondta: van jelentősége a járvány területi megoszlásának, hiszen vannak olyan speciális intézkedések, melyekkel lokálisan is lehet fékezni a járvány terjedését. Úgy véli, a hazai intézkedések nem túlzók nemzetközi összehasonlításban. Nehezen tudják elképzelni viszont, hogy enyhítenek ezeken a szabályokon, egy-egy gócpontban viszont szigoríthatnak az intézkedéseken.

Az asztmás, allergiás emberek fokozottan veszélyeztetettek

Müller Cecília elmondta: gyógyulás szempontjából a klinikai állapotot veszik figyelembe a fertőzötteknél, viszont 14 napos házikarantént kapnak azok, akiket gyógyultnak minősítenek. A harmadik tesztvizsgálat általában már bizonyítja a negativitást. Hozzátette:

Sajnos az allergiával és asztmával küzdő betegek is fokozott veszélynek vannak kitéve.

Az utcai maszk viselése egy saját választás, ha valaki beteg, akkor maradjon otthon, ez a legfőbb dolog, amit megtehet, hiszen akkor nem fertőzi meg az egészséges társait. Ha mégis ki kell mennie az utcára, akkor feltétlen viseljen maszkot. Ha egészségesen valaki nagyobb biztonságban érzi magát a maszk miatt, akkor tegye ezt úgy, hogy ne érintse az orrát, száját, arcát.

Nincs a büntetés végrehajtási intézményekben fertőzött

Lakatos Tibor elmondta: a büntetésvégrehajtási intézményekben lévőket úgy védik, hogy újraszabályozták az intézmények elhagyását, illetve rendelkeznek saját egészségügyi ellátórendszerekkel, eddig nem történt fertőzés BV-intézményekben.

Megdrágultak az alapanyagok, ezért olyan drágák egyes eszközök

Lakatos Tibor elmondta: a világpiacon felmentek az árak, nemcsak a késztermékek, hanem az alapanyagok esetén is. Ha egy drágább termékkel találkozunk a gyógyszertárakban, ez nem feltétlen a gyógyszertárak árazásával magyarázható, hiszen ők is drágábban szerzik be sokszor ezeket az eszközöket. A fogyasztóvédelmi ellenőrzések folyamatosak.

Egyre több egészségügyi eszközt gyártanak majd itthon

A hazai védőeszközök gyártásának növelését is tervezzük, sőt, ez jelenleg is folyamatban van - mondta Lakatos Tibor. A Büntetésvégrehajtás intézményei szájmaszkokat is gyártanak, ezen kívül új gépeket állítanak be ezek gyártására, majd hamarosan többszörös felhasználhatóságú maszkokat is gyártanak.

A genetikán is múlik, elkapjuk-e a vírust



Müller Cecília elmondta: befolyásolja az immunrendszerünk sérülékenységét a genetikai állományunk, de konkrétumokat még nem tudni, hogy milyen korrelációban áll ez a koronavírussal. Jelenleg ezt a kérdést számos kutató vizsgálja a világon. A tisztifőorvos elmondta: a vírus örökitőanyagán alapuló vizsgálat a legpontosabb, ezt a vizsgálatot a WHO ajánlása alapján úgy végzik, hogy egy vizsgálat után még egy megerősítő vizsgálatot végeznek.

Ezek most a hatósági számok

Lakatos Tibor ezredes, a törzs ügyeleti központjának vezetője elmondta, hogy a hatóság

több mint 10 ezer hatósági házikarantént rendelt el,

78 417 ellenőrzést hajtottak végre,

418 esetben állapítottak meg szabálytalanságot,

36 fő kapott figyelmeztetést,

211 helyszíni bírság keletkezett,

341 főt jelentettek fel,

vállalatokkal szemben 39 figyelmeztetés, 25 helyszíni bírság, 61 esetben szabálysértési feljelentés született.

32 esetben indítottak rémhírterjesztés miatt eljárást,

22 közveszély-okozás miatt,

29 esetben csalás miatt.

Vannak visszatérő szabályszegők, akikkel szemben több büntetést is alkalmaztak.

Néhány jó tanács a munkába járóknak

Müller Cecília országos tisztifőorvos arról tájékoztatott az adatok ismertetése mellett, hogy egyértelműen növekszik a fertőzöttek száma az egész ország területén, ez minden megyére és akár minden településre is igaz. A vírus az egész ország területén jelen van, nem mindig igazolható a fertőződés útja. A tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy fontos, hogy az emberek ne vagy csak minimális szinten találkozzanak egymással és csak akkor hagyják el otthonukat, ha feltétlenül szükséges. Egy ilyen szükséglet többek közt a munkába járás is.

A munkába járók részére az alábbi tanácsokat adta:

akinek van autója, lehetőleg azzal járjon,

az utasok a hátsó ülésen utazzanak,

keresse meg a lehető legrövidebb utat, a jelentősen csökkent forgalom miatt most gyorsan el lehet jutni a munkába és haza,

célszerű rendszeresen áttörölni a gépjárművön fertőtlenítővel minden olyan felületet, melyet megérintünk. Ilyen a kilincs, a rádió, a kormánykerék, stb.

Hazaérkezés és munkába érés után azonnal mossunk kezet szappannal és lehetőség szerint fertőtlenítő géllel is.

Egészséges és praktikus dolog munkába járni kerékpárral.

Ha nincsenek ilyen járművek és tömegközlekedéssel kell járnunk, töltsünk el minél rövidebb időt a várakozással, célszerű egy applikáción feltérképezni, mikor indul egy járat és csak közvetlenül akkor kimenni a megállóba, mielőtt indul a járat.

A tömegközlekedési eszközökön úgy foglaljunk helyet, hogy 1,5 méter távolság meglegyen.

A kapaszkodókat lehetőség szerint papír zsebkendővel fogjuk meg, ezt azonnal dobjuk ki, amint leszálltunk.

A munkahelyi számítógépeket, telefonokat, tableteket is érdemes lehet minden nap többször is letisztítani, egy fertőtlenítő kendővel áttörölni.



A villanykapcsolókat, liftnyomógombokat, kilincseket, minden olyan felületet, melyet sokan érintünk, célszerű rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni.

Számos munkahelyen találhatók automata kézfertőtlenítők, ezeket használjuk zárt térbe történő belépéskor

