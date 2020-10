Koronavírusos a TV2 két sztárja, Marsi Anikó és Osvárt Andrea

Koronavírusos Marsi Anikó és Osvárt Andrea - jelentette be a műsorvezető és a színésznő a TV2 Dancing with the Stars című táncos műsorában tegnap este.

A TV2 esti táncos műsorának két szereplője az élő bejelentkezésben elmondta, hogy koronavírus-tesztjük pozitív lett, így nem folytathatják a Dancing with the Stars-t sem. Hozzátették: mindketten jól érzik magukat, különösebb tüneteik pedig nincsenek. A helyükre műsor két eddigi kiesője, Emilio és Győrfi Dániel áll be táncolni.

Címlapkép: Getty Images