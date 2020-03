Koronavírus: itt van Orbán Viktor bejelentése, március 16-tól bezárják az iskolákat

Orbán Viktor 2020. március 13-án újabb védelmi intézkedéseket jelentett be a koronavírus-járvány miatt. E szerint - többek között - új digitális munkarend lépéletbe az iskolákban. Március 16-ától, hétfőtől új, iskolán kívüli digitális munkarendet vezet be a kormány, azaz az intézmények jelenlegi formájukban nem működnek tovább, a rendelet visszavonásáig bezárnak.

A miniszterelnök bejelentése szerint a mai napon 10 akciócsoportot állított fel a kormány. Ezek a következők:

Oktatási akciócsoport (vezetője: Maruzsa Zoltán)

Járványügyi mobil konténerkórház felépítéséért felelős akciócsoport (vezetője: Tóth Tamás vezérőrnagy)

Létfontosságú vállalatok biztonságáért felelő akciócsoport (vezetője:Benkő tibor tábornok)

Nemzetközi koordinációért felelős akciócsoport (vezetője: Menzer Tamás)

Kommunikációs akciócsoport (vezetője: Kovács Zoltán)

Rendkívüli jogrendért felelős kciócsoport (vezetője: Gulyás Gergely)

Pénzügyi akciócsoport (vezetője: Varga Mihály)

Gazdaság újraindításáért felelős akciócsoport (Vezetője: Máger Andrea)

Utóbbi két akciócsoporttal kapcsolatban Orbán Viktor megjegyezte, hogy "arra számítunk, hogy a gazdaság hamarosan megáll, és majd újra kell indítni; amihez kormányzati döntésekre lesz szükség."

Koronavírus kutatócsoport, melynek feladata vakcinafejlesztéslesz (Vezetője:Jakab Ferenc prof.)

Határellenőrzési akciócsoport (Vezetője: Balogh János altábornagy)



A védekezéssel kapcsolatbn Orbán Viktor megosztotta, hogy a laborkapacitások kapcsán több ezer mintavételhez elegendőlaborkapacitás áll rendelkezésre. A laborvizsgálatok kapcsán a WHO előírásait alkalmazzák majd, ezek alapján határozzák meg többek között a vizsgálatba vonandó személyekkörét is. A miniszterelnök közlése szerint kesztyűből 22 millió pár áll rendelkezésre, sebészi maszkból 1,2 millió darab, és érkezik további egymillió műtéti maszk is. Lélegeztetőgépből ésaltatógépből 2-2 ezer darab érhető el jelenleg az országban, ez azt jelenti, hogy akár több tízezer megbetegedés esetén is helyt tudnak állni a kórházak, de "újabb gépek beszerzéséről is döntöttünk" - mondta a miniszerelnök.

Mivel az újonnan mgbetegedettek között vannak olyanok,akik Izralből érkeztek Magyarországra, ezért Izraelből sem lehet beutazni Magyarország területére - jelentette be a kormány döntését Orbán Viktor. Az Izraelből érkező magyar állampolgárokra pedig 14 napos hatósági otthoni karantén vár, hasonlóan, mint Kína, Olaszország, Irán, Dél-Korea esetében.

"Döntéseket hoztunk azoktatásra nézve is. Arra kell készülnünk,hogy nem hetekről, hanem hónapokról lesz szó, ezért az életünk is néhány hónapra változik majd meg. Ezekhez a változásokhoz mindenkinek, így a diákoknak és a tanároknak is alkalmazkodniuk kell" - fogalmazott Orbán Viktor. Mint mondta, az Oktatási akciócsoport megfogalmazta első javaslatit, amelyeket el is fogadott a kormány. Eszerint március 16-tól új oktatási munkarend lép életbe, melynek neve:

Tantermen kívüli digitális munkarend

Az igazgatónak viszont be kell mennie az iskolába,és a tanároknak is folytatniuk kell a tanítást digitális eszközökkel, aki tudja, otthonról, ha vannak ilyen ezközei, ha nincsenek, akkor az iskola digitális eszközeit veheti majd igénybe. Orbán Viktor szólt arról is, hogy megindítják a későbbre tervezett digitális infrastruktúra kiépítését az oktatási intézményekbe. "Lehet, hogy döcögni fog, de még mindig sokkal jobb, ha folytatjuk a tanítást digitális eszközökkel,mintha eztegyáltalán nem tennénk, és a tanulási időszak véget érne" - fogalmazott Orbán Viktor,aki szerint így jó esély van rá, hogy az érettségire is fel tudnak majd készülni a diákok, így a szokott rendben meg lehet majd tartani a vizsgákat.

Az Orbán Viktoráltal bejelentett intézkedések hamarosan rendelet(ek) formájában is megjelennek.

