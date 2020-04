Koronavírus: elhunyt 12 beteg, 2775 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 2775 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 12 idős krónikus beteg. Ezzel 312 főre emelkedett az elhunytak száma, 581-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

998 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 54-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak felkészültek a tömeges megbetegedések fázisára és növelték ágykapacitásaikat.



Továbbra is a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. Ezért a védekezés most kezdődő második szakaszában is - amikor vidéken a kijárási korlátozás helyébe új szabályok lépnek életbe - fontos az ajánlások és a szabályok betartása, az idősek és a krónikus betegek fokozott védelme.

Címlapkép: Getty Images