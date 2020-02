Kongatja a vészharangot Orbán Viktor: 53 országban már ott van az új koronavírus

Nagy a valószínűsége annak, hogy a koronavírus megjelenik Magyarországon is, "mi erre készülünk, akkor is, ha most még nem tudunk ilyen megbetegedésről". Fel kell készülni a védekezésre - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában. A magyar miniszterelnök félelmei nem alaptalanok, a legfrissebb hírek szerint ugyanis Litvániában, Nigériában is felütötte fejét a kór, ráadásul újabb német tartományokat is elért az új koronavírus-járvány.

Nagy a valószínűsége annak, hogy a koronavírus megjelenik Magyarországon is, mi erre készülünk, akkor is, ha most még nem tudunk ilyen megbetegedésről. Fel kell készülni a védekezésre

- mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában. Lehetetlen Magyarországot légmentesen lehatárolni - fogalmazott a kormányfő, aki azt is hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a vírus azonosításához szükséges eszközök rendelkezésre állnak, Magyarország nemzetközileg is elismert járványügyi szakemberekkel rendelkezik, 24 órás ügyeleti rendszert működtetnek, a határátkelőhelyeken szűrőmechanizmusokat indítottak el, a repülőtereket pedig különösen figyelik.

Németország

A hivatalos adatok péntek reggeli összesítése alapján 32 vírushordozót tartanak számon Németországban. Jellemző, hogy a fertőzöttek a vírus jelenlétének kimutatása előtti két héten - a lappangási időben - jártak Olaszországban, vagy kapcsolatba kerültek Németországban olyan olaszokkal, aki később fertőzöttnek bizonyultak.

Az esetek száma kedden indult növekedésnek, néhány nappal azután, hogy Olaszország északi részén kialakult a járvány európai gócpontja. A 16 német tartomány közül hatban van legalább egy fertőzött, a négy újabb tartomány mellett Észak-Rajna-Vesztfáliában és Baden-Württembergben. A keleti tartományokat, a volt NDK területét egyelőre nem érinti a járvány.

A szövetségi kormány válságstábja pénteken tárgyal további óvintézkedésekről. El kell dönteni a többi között azt, hogy meg lehet-e tartani a szerte a világból tízezreket vonzó berlini Nemzetközi Turisztikai Börzét (ITB), a világ legnagyobb idegenforgalmi szakmai vásárát, amely az eredeti tervek szerint március 4-én kezdődik.

Az új típusú koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az ismert fertőzöttek száma világszerte meghaladja a 82 ezret, a halálos áldozatok száma 2800 felett van. A járvány több mint 30 országot ért el, leginkább Európában, Dél-Koreában és Iránban terjed.

Nigéria

Nigériát is elérte a koronavírus-járvány: az afrikai ország egészségügyi minisztere pénteken közölte, hogy van egy beteg, aki bizonyítottan a vírustól fertőződött meg. Az illető Lagos tagállamban van. Olasz nemzetiségű, és a hét elején érkezett Milánóból Nigériába üzleti látogatásra. Állapota stabil és nincsenek súlyos tünetei.

Ő az első koronavírusos beteg Afrikának a Szaharától délre eső felén. A földrészen eddig csak Egyiptomban és Algériában akadt koronavírusos fertőzött. A világon ugyanakkor immár több mint 40 országban betegít meg embereket a járvány, amely Kínából terjedt szét.

Dél-Korea

A dél-kínai Kuangtung tartományban, amely az új típusú koronavírus-járvány második leginkább sújtotta területe az országban, kevesebb az összes fertőzött száma, mint Dél-Koreában - derül ki a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság pénteken közölt adataiból.

A hivatalos kínai adatok szerint a 113 millió lakosú Kuangtungban a fertőzöttek száma szerda éjféltől csütörtök éjfélig egyetlen újabb esettel 1348-ra emelkedett, miközben az 51 milliós Dél-Koreából immár 2022 esetet jelentettek. A dél-kínai tartományban ráadásul a fertőzöttek közül már 919-en meggyógyultak csütörtök éjfélig, és 7 halálozásról adtak számot ugyaneddig. Dél-Koreában ezzel szemben már 13 ember veszítette életét a betegségben.

A dél-koreai hatóságok tájékoztatása szerint a helyi esetek csaknem fele kötődik a Sincshondzsi keresztény szektához. A South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap egy bennfentes forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a kínai hatóságok megkezdték a szekta Kínában tartózkodó tagjainak tesztelését, és vizsgálatot indítottak a Dél-Koreát megjárt tagok ügyében. A SCMP információi szerint a szektának mintegy 200 követője van a járvány kiindulópontjának számító közép-kínai Hupej tartományban és közel 20 ezer Kína-szerte.

A Sincshondzsi keresztény szektát a fővonalas egyházi intézmények titokzatos és unortodox gyülekezetként jellemzik. Li Man Hi, a szekta 89 éves alapítója a közösség korábbi tagjai szerint azt állítja magáról, hogy halhatatlan, és Isten utolsó pásztoraként írja le magát, akinek a státusza Jézuséhoz hasonló - írja a SCMP. A lap egy másik forrása pedig arról számolt be, hogy a közösség Kínában idén további 30 ezer tag toborzását tűzte ki célul.

A szekta egyik vuhani tagja a lapnak elmondta: a gyülekezet decemberben hagyott fel a közösségi tevékenységgel, miután tudomást szereztek egy akkor még ismeretlen betegség megjelenéséről. Az istentiszteleteket és más, közösségi eseményeket azóta az interneten végzik. A kínai hatóságok mindenféle vallási célú gyülekezést felfüggesztettek a járvány megfékezése érdekében.

Kínában, ahol az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a járvány január 23. és február 2. között érte el csúcspontját, csütörtök éjfélig 329 új fertőzöttet diagnosztizáltak. Az összes fertőzött száma ezzel 78 959-re emelkedett, közülük jelenleg 40 011-en állnak kezelés alatt, és csaknem 8 ezer beteg állapota súlyos. A halálos áldozatok száma ugyaneddig 2791-re nőtt, miközben már több mint 36 ezren gyógyultak fel a betegségből.

Eddig a világban

Új-Zélandon és Fehéroroszországban is megjelent pénteken az új típusú koronavírus, illetve Nigériából és Litvániából is jelentettek péntekre virradóra egy-egy bizonyítottan koronavírusos megbetegedést. Ezzel immár a világ 53 országában több mint 83 ezer ember betegedett meg, a halálos kimenetű esetek száma pedig meghaladja a 2800-at. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb adatai az érintett ország kormányainak közlése alapján:

Kína: 78824 megbetegedés, 2788 elhalálozás

Hongkong: 92 megbetegedés, 2 elhalálozás

Makaó: 10 megbetegedés

Dél-Korea: 2022 megbetegedés, 13 elhalálozás

Japán: 918 megbetegedés, 8 elhalálozás

Olaszország: 655 megbetegedés, 17 elhalálozás

Irán: 254 megbetegedés, 26 elhalálozás

Szingapúr: 96 megbetegedés

Amerikai Egyesült Államok: 60 megbetegedés

Kuvait: 43 megbetegedés

Thaiföld: 41 megbetegedés

Bahrein: 33 megbetegedés

Tajvan: 32 megbetegedés, 1 elhalálozás

Ausztrália: 23 megbetegedés

Malajzia: 23 megbetegedés

Németország: 45 megbetegedés

Franciaország: 38 megbetegedés, 2 haláleset

Spanyolország: 23 megbetegedés

Vietnam: 16 megbetegedés

Egyesült Királyság: 15 megbetegedés

Egyesült Arab Emírségek: 19 megbetegedés

Kanada: 14 megbetegedés

Irak: 6 megbetegedés

Oroszország: 5 megbetegedés

Svájc: 5 megbetegedés

Omán: 6 megbetegedés

Fülöp-szigetek: 3 megbetegedés, 1 elhalálozás

India: 3 megbetegedés

Horvátország: 3 megbetegedés

Görögország: 3 megbetegedés

Izrael: 3 megbetegedés

Libanon: 3 megbetegedés

Pakisztán: 2 megbetegedés

Finnország: 2 megbetegedés

Ausztria: 2 megbetegedés

Svédország: 7 megbetegedés

Egyiptom: 1 megbetegedés

Algéria: 1 megbetegedés

Afganisztán: 1 megbetegedés

Észak-Macedónia: 1 megbetegedés

Georgia: 1 megbetegedés

Észtország: 1 megbetegedés

Belgium: 1 megbetegedés

Hollandia: 1 megbetegedés

Románia: 1 megbetegedés

Nepál: 1 megbetegedés

Srí Lanka: 1 megbetegedés

Kambodzsa: 1 megbetegedés

Norvégia: 1 megbetegedés

Dánia: 1 megbetegedés

Brazília: 1 megbetegedés

Nigéria: 1 megbetegedés

Litvánia: 1 megbetegedés

Fehéroroszország: 1 megbetegedés

Új-Zéland: 1 megbetegedés

Szentelt víz

A koronavírus-fertőzés terjedése elleni óvintézkedésként még a vatikáni kápolnákban is megüresedtek a szenteltvíztartók. A fertőzésben jelenleg érintett észak-olaszországi térségekben mindazonáltal a papok a templomok vasárnapi újranyitásában reménykednek - derül ki pénteki sajtójelentésekből.

A fertőzés miatt hét napja bevezetett óvintézkedések a templomokra is vonatkoztak. A legtöbb fertőzöttet számláló Lombardia és Veneto tartományban a templomok többsége bezárt, vagy ha nyitva is maradtak, felfüggesztették a misézést. Lezárta kapuit az észak-olaszországi egyházmegyék két jelképes helyszíne, a milánói dóm és a velencei Szent Márk-bazilika, melyek a jelenlegi tervek szerint hétfőtől nyithatnak újra, de csak "adagolva" engedik be a látogatókat.

Angelo Scola nyugalmazott milánói érsek nyílt levélben fejtette ki, hogy a koronavírus nem "isteni büntetés", hanem ugyanolyan fertőző betegség mint akármelyik más volt az emberiség történetében. Elmaradtak a hamvazószerdai körmenetek is, több északolasz plébános közösségi oldalán jelentette be a hívőknek, hogy ezeket hosszabb harangzúgással helyettesítik.

A majdnem száz beteget és egy halottat számláló Emilia Romagnában már a következő hetekben esedékes húsvét előtti házi áldást is felfüggesztették, a katekizmusórákat viszont az iskolák újbóli megnyitásával egy időben újraindítják.

Vatikánvárosban is követik az olasz hatóságok diktálta óvintézkedéseket: a pápai állam egyik kapuja melletti Szent Anna-templomban is eltűnt a víz a szenteltvíztartóból. Az ostyát a hívők kezébe helyezik, és a mise végén a béke jeleként egymásnak adott kézfogást "elhalasztják". A vatikáni hivatalokban kötelező a kézfertőtlenítő gél használata.

A szentszéki sajtóközpont megerősítette, hogy Ferenc pápa gyengélkedés miatt nem vett részt egy csütörtöki szertartáson. Vatikáni információk szerint a pápának enyhe influenzája van, de eddig semmilyen más programját nem halasztotta el.

A vesztegzáron kívüli, genovai Szent Antal-templom kapui eddig sem zártak be, de ez lesz a második vasárnap, hogy a papok üres padsorokat várnak. Megoldásként az utóbbi napokban is követett internetes misézést választották az erre kialakított közösségi videómegosztó-oldalon.

Máshol a templomi temetési gyászszertartást is interneten mutatják be a részt venni kívánóknak, mivel a templomba csak szűk számban engednek be embereket. A katekizmusórákat is ugyanígy tartják meg, például az elsőáldozásra készülőknek.

A koronavírus decemberben Kínában ütötte fel a fejét, és továbbra is ott regisztrálják a megbetegedések és a halálesetek túlnyomó részét. A fertőzés már több mint 50 további országban megjelent. Olaszországban 655 megbetegedést jelentettek, 17-en belehaltak a fertőzésbe.

Címlapkép: Getty Images