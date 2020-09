Későn kapnak észbe a magyarok: fityingjük nem marad, ha beüt a krach

Nem túl fényes a magyar fiatalok öngondoskodási hajlandósága: ahogy a Pénzcentrum a biztosítótársaságoktól megtudta, nem csak a nyugdíjbiztosításoknál, de az életbiztosítások esetében is eléggé alulreprezentált a 30 év alatti korosztály - pedig, aki életbiztosításban gondolkodik, annak érdemes mielőbb lépnie, hogy jobb feltételekkel szerződhessen le. Jellemzően 40-45 évesen döbbenünk rá, hogy egészségünk nem feltétlenül tart majd ki életünk végéig, ekkor szánjuk el magunkat egy életbiztosításra is. A legnagyobb biztosító társaságok azt is elárulták, hogy jócskán akadnak 90 év feletti szerződött ügyfelek is, de van 101 éves magyar biztosított is.

Általánosságban kijelenthető, hogy a fiatalabb generáció kevésbé tervez előre Magyarországon: korábban a hazai biztosítótársaságoktól megtudtuk, hogy a magyarok csak 40-45 éves korukra ébrednek rá például, hogy jóval kevesebb jövedelmük lesz, ha elmennek nyugdíjba - ebben a korosztályban kötünk jellemzően nyugdíjbiztosítást. Most a Pénzcentrum arra volt kíváncsi, mi a helyzet az életbiztosításokkal: többek között kiderült, hogy ezen termékek esetében is inkább az idősebb korosztály reprezentálja magát.

Kádár Péter, a Groupama Biztosító termékmenedzsment igazgatója megkeresésünkre arról beszélt, hogy náluk jellemzően a 40 felettieknél érezhető érdemi növekedés az életbiztosításoknál, a 30 év alatti korosztály 10 százalék alatti arányban van jelen. Kérdésünkre Kádár Péter elárulta azt is, hogy már egy éves korú szerződőjük is van és jónéhány 90 év feletti ügyfele is van a Groupamának.

A legnépszerűbbek náluk a Releva és Revita élet-baleset-egészségbiztosítási termékek, az ügyfelek átlagosan 10-20 ezer forint közötti összeget fizetnek be a különféle életbiztosításokba. Arra a kérdésünkre, hogy milyen életkorban érdemes életbiztosítást kötni, Kádár Péter azt mondta,

Minden olyan élethelyzetben érdemes, amikor a hátramaradottak ellátása, vagy életszínvonaluknak a biztosítása nehézségekbe ütközne egy sajnálatos esemény bekövetkeztekor.

Havi párezerből bevédheted magad



Az Uniqa tapasztalatai szerint jellemzően a 45-50 éves korosztály érzi úgy, hogy esetleges haláluk esetén is gondoskodni kellene szeretteikről. Balesetbiztosítások vonatkozásban már a 30-as korosztály is mutat hajlandóságot a biztosítás vásárlásra. Egészségbiztosítások esetében összegbiztosítást inkább a 40-es korosztály vásárol, ők már szembesülnek azzal, hogy az egészség nem feltétlenül kiséri végig az életünket és egy betegség milyen anyagi nehézséget jelentet. Szolgáltatásfinanszírozó biztosítást jellemzően a 30-as, nagyobb városokban élő, magasabb jövedelmű réteg vásárol - tudtuk meg a biztosítótól. Hozzátették,

a 30 év alattiak öngondoskodási hajlandósága még mindig elég alacson Magyarországon.

A legnépszerűbb termék a Puzzle balesetbiztosítás, mely baleset esetén ad segítséget, akár az "egyszerű" csonttörés estén, akár a mardanadó egészségkárosodás esetén, de egy komolyabb Magyarországon kívül, de Európában bekövetkezett baleset esetén akár a szállítás, mentésben is segítség lehet. Az Uniqa adatai szerint átlagosan az alábbi összegeket fizetik be a biztosításaikba az ügyfelek:

Élet: 70 000 Ft/év,



Baleset 30 000 Ft/év,

Égészség: 70 000 Ft/év

Tehát akár már havi párezer forintért is védettek lehetünk, nem kerülünk nehézségbe valamilyen váratlan helyzet esetén sem. Az Uniqa arra is felhívta a figyelmet, hogy aki életbiztosításban gondolkodik, annak minél fiatalabb korában érdemes cselekednie: hiszen akkor az egészségi állapotunk általában kedvezőbb így kockázatszűkítés és pótdíj nélkül fogadja el a biztosító az ajánlatunkat.

Azt is megkérdeztük, hogy van-e valamilyen káresemény, amelyre fizethet az életbiztosítás, de kevés ügyfél tudhat róla. A biztosítótársaság erre azt válaszolta, hogy a kockázati életbiztosításuk - Life Protect 2.0 - esetében az úgynevezett előrehozott szolgáltatásról szoktak megfeledkezni az ügyfelek. Ebben az esetben a biztosítási esemény a biztosított olyan egészségi állapota, mely alapján várható hátralevő élettartama a biztosító orvosának szakvéleménye szerint a biztosítási esemény bekövetkezésétől számítva nem éri el a 12 hónapot. Ilyenkor a biztosító kifizeti a biztosítási összeg 50 százalékát, maximum 10 millió forintot. Ez segíthet a meg nem valósult álmok valóra váltásban, az elvarratlan ügyek elintézés, vagy a hátralévő idő nyugalomban való eltöltésben.

Gondold át, mi kell neked!



Az Aegon Biztosító szerint a nyugdíjbiztosításokkal ellentétben az életbiztosításoknál a fiatalabb korosztályok megjelenése jobban megfigyelhető, hiszen itt a megtakarítási és egyéb célok jóval nagyobb spektrumáról beszélhetünk, így az átlagéletkor is alacsonyabb, és egyenletesebb a korosztályok megoszlása is. Mint a Pénzcentrum megkeresésére írták, a kockázati életbiztosítások esetén beszélhetünk átlagban a "legfiatalabb" ügyfelekről, az átlagéletkor itt is eléri a 38 évet.

Mint írták, a 30 év alatti ügyfelek aránya jóval markánsabb, mint a nyugdíjbiztosítási portfólióban. Sőt, kockázati életbiztosításoknál ez az arány magasabb is lehet, hiszen itt a családon belüli társbiztosítottak köre is erősítheti a fiatalok táborát, ám az Aegon szerint

a 30 év alattiak ettől függetlenül azok közé tartoznak, akik a legkevésbé nyitottak egyelőre a biztosítás kötésre, pedig van választék számukra is.

A társaságtól megtudtuk azt is, hogy a legidősebb életbiztosítási szerződő ügyfelük 101 éves, a legfiatalabb szerződő pedig 17 éves. A legfiatalabb biztosítottak pedig csecsemők, hiszen a már említett családon belüli társbiztosítottak körébe ők is beletartozhatnak.

Amikor a legnépszerűbb termékük a megtakarítási célú életbiztosítások közül jelenleg az Aegon Jövőtervező életbiztosítás a legnépszerűbb, ahol a szerződés megkötésekor és a tartam alatt az alapbiztosítás mellé az ügyfeleik baleset- és egészségbiztosítási kiegészítőket is választhatnak, és társbiztosítottként egy másik felnőtt is bevonható a szerződésbe. A biztosítási védelem mellett az ügyfél határozza meg, hogy mennyit szeretne megtakarítani későbbi céljai érdekében.

Kockázati életbiztosításoknál a legkelendőbb az Aegon Vitál Max életbiztosítás, amely akár kockázatelbírálás nélkül is megköthető az ügyfél életkorától és a kívánt biztosítási védelem nagyságától függően. Ha az ügyfelek vállalják az orvosi vizsgálatot, jelentős díjkedvezményt is kaphatnak, ha egészségesek. Ez a biztosítás akkor nyújt anyagi segítséget, amikor egy tragédia miatt veszélybe kerül a család anyagi biztonsága, az esetleges hitelek törlesztése vagy éppen a vállalkozás működtetése. A biztosított/társbiztosított végstádiumú betegsége esetén itt arra is lehetőség nyílik, hogy a szolgáltatási összeget előre kifizesse a biztosító, s így legalább anyagilag elviselhetőbbé váljanak az utolsó időszak nehézségei. További szolgáltatás a Papa-Mama szülői életbiztosítás, amely azt jelenti, hogy a biztosító a haláleseti szolgáltatást 10 százalékkal megnöveli, ha a haláleset bekövetkezésekor a biztosított vagy a társbiztosított 1 évesnél fiatalabb gyermeket nevel saját háztartásában.

Nagyon fontos, hogy mindenki egy alapos igényfelmérést követően döntsön arról, hogy mik az elvárásai, az igényei és mit bír el a családi költségvetés. Általános biztosítós "aranyszabály", hogy alapvetően minden ügyfélnek legalább 4-6 hónapra való biztonsági tartalékra van szüksége ahhoz, hogy ha az élethelyzete, a körülményei drasztikusan megváltoznak, akkor is legyen egy biztos háttér arra az átmeneti időszakra, amíg újra talpra tud állni. Ez a 4-6 havi tartalék arra elég, hogy a kiadásait akár bevételek nélkül is képes legyen fedezni és újra tudja tervezni a jövőjét. Ideális megtakarítás nincs, mindenkinek a pénztárcája, az igényei, az életkörülményei szabják meg, hogy számára mi az optimális.

- írták arra a kérdésünkre, hogy átlagosan mekkora összeget fizetnek be az ügyfelek. Azt is elmondták, hogy az egyéni életbiztosítások és a hozzá kötött kiegészítő biztosítások esetén általában nem tartozik a kizárások közé a világjárvány, azaz a legnehezebb időkben is ugyanúgy lehet számítani a térítésre, mint általában.

A rendkívüli helyzetben egyértelműen tapasztalható, hogy nagyobb az érdeklődés a jövedelempótló és a kórházi napi térítésre szóló biztosítások iránt. Azon ügyfelek, akik korábban megkötötték ezen fedezetekre a biztosításukat, arról érdeklődnek, hogy szolgáltat-e a biztosító, ha koronavírus fertőzés miatt kerülnek kórházba, vagy kényszerülnek táppénzre. Nekik is kedvező választ adhatunk, hiszen számíthatnak szolgáltatásra a világjárvány okozta események kapcsán is

- írták.

Ebben az élethelyzetben érdemes megfontolni



A K&H Biztosítónál minden korosztály reprezentálja magát az életbiztosítási portfólióban, ám mint írták az életbiztosítási szerződésekkel rendelkezők kevesebb, mint ötöde 30 év alatti. Jelenleg a legfiatalabb ügyfelük 19, míg a legidősebb 75 éves, a legnépszerűbb termékük pedig a K&H családi életbiztosítás.

Mint írták, szerintük az életbiztosítás inkább élethelyzet, mintsem életkor függő, ezt az is jól mutatja, hogy a különböző korsávokban közel azonos arányban vették igénybe a szolgáltatásukat. Kockázati életbiztosítást több élethelyzetben is tudnak javasolni. Mindenképp megfontolandó családoknak általánosan, gyermek érkezésekor, lakáshitel vagy egyéb személyi hitel felvétele esetén, hiszen a szolgáltatás egy esetleges halál bekövetkezésekor védőhálót tud nyújtani az ügyfeleknek.

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet miatt a K&H Biztosító módosította több biztosítási termékre vonatkozó szolgáltatási feltételeket, és úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány miatt bekövetkező eseményekre is térít. Ezt a pozitív eltérést 2020. május 29. óta a szerződési feltételeik is tartalmazzák, az egyéb térítendő károkkal együtt.

Címlapkép: Getty Images