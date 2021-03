Itt van Müller Cecília bejelentése: újabb részleteket közölt a korlátozások kibővítéséről

Helyzet van! Hetekig kell még várnunk, míg a járvány helyzet javulhat - mondta el az operatív törzs mai napon tartott sajtótájékoztatóján Müller Cecília. A tisztifőorvos beszélt a mai napon bevezetett korlátozó intézkedések fontosságáról is.

Emlékeztetőül, a mai napon tartott Kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely a járvány megfékezése érdekében újabb szigorú korlátozásokat vezet be a kormány Magyarországon. Ezek között a legfontosabb intézkedés, hogy bezárnak a bölcsődék és óvodák, az általános iskolák pedig átállnak a digitális tanrendre. Emellett bezárnak az üzletek és a különböző szolgáltatásokat nyújtó intzmányek is. Erről itt írtunk részletesen:

Helyzet van!



"Helyzet van!" - konkrétan így fogalmazott a magas esetszámok kapcsán Müller Cecília. "A romló adatok önmagukban is elegendőek lennének ahhoz, hogy szigorítsunk a járványügyi intézkedéseken. A védőoltások beadása új szakaszt jelent, de sem számban, sem időben nem tartunk még ott, hogy a helyzet javuljon - ez még várat magára néhány hétig" - fogalmazott a tisztifőorvos, aki szerint ezért

a kontaktusok számát kell most csökkenteni, mert a vírus reprodukciós rátája nap mint nap növekszik.

Müller Cecília tájékoztatása szerint a most terjedő variánsok gyorsabban terjednek, a reprodukciós ráta 1,3. Hozzátette: "Akkor tudjuk visszaszorítani a járványt, ha ez a szám 1 alá szorul vissza."

Nem lehetett elkerülni a korlátozó intézkedéseket

- fogalmazott Müller, és azt is hozzátette, hogy rendkívül leterheltté vált a kórházi ellátórendszer, és egyre inkább bebizonyosodik, hogy a brit mutáns a fiatalabb korosztályban is súlyos, szövődményes megbetegedést okoz a koronavírus. Müller Cecília arra kérte a lakosságot, hogy:

"Legyünk türelemmel a meghozott intézkedésekkel szemben!"

Közel 400 ezer magyart oltanak be március közepéig



A következő héten 395 ezer embert tudunk beoltani - fogalmazott Müller Cecília, és azt is hozzátette, hogy nagyon sokan vannak, akik 65 év felett regisztráltak, másfél millióan. Mint elmondta, őket most a Sinopharm és Moderna vakciával az orvosoknál, Pfizerrel pedig az oltópontokon végzik.

Müller szerint a most hétvégi kampány is nagy előrelépést jelent majd, amely keretében a krónikus betegeket fogják oltani. 270 ezren regisztráltak, közülük már több mint 100 ezret beoltottak, de most újabb 70 ezer embert tudnak beoltani az oltópontokon a 18-59-es korcsoportból. Mint mondta, ők a mai napon kapnak SMS-üzenetet, ami pontosan tartalmazni fogja az oltás időpontját és helyét. Müller arra kéri az érintetteket, hogy

ne válaszoljanak az SMS-re, és azt is elmondta, hogy a dátum módosítására nincs lehetőség: a megadott időben és helyen kell megjelenni. Csak különleges esetén ne jelenjenek meg most a regisztráltak - mondta. Az SMS-t a vakcinainfó fogja küldeni.

101 kórházban 433 oltóponton zajlik majd az oltás. Óránként 12 főt oltanak be egy oltópontonon. Pontosan kéri Müller a megjelenést, mert szeretnék elkerülni a zsúfoltságot. Kéri továbbá, hogy vigyék a szükséges dokumentumokat, legyenek maszkban, mert időben eltarthat egy oltás akár 40 percig is. Katonák is fogják segíteni az eligazítást.

Hatósági intézkedések



Kiss Róbert rendőr-alezredes ismét felsorolta a korlátozó intézkedéseket, valamint elmondta, hogy amint döntés születik a részletszabályokról, tájékoztatást adnak ezekről. Kiss Róbert ezen kívül ismertette az elmúlt 24 óra rendőri intézkedéseit.

Az elmúlt 24 órában a vendéglátóegységgel szembeni nyitvatartás korlátozásának megsértése miatt 9 emberrel szemben jártak el, egy egységet zártak be:

Tiszafüreden egy egységben 5 személy tartózkodott, a vendéglátóegység tulajának engedélyével történt a szeszes ital fogyasztása, ezért 6 hónapra bezárták az egységet.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Encsen két alkalmazott és egy vendég nem viselte a maszkot, az üzemeltető felelősségét közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják.

327 intézkedés volt a kijárási tilalom, valamint a gyülekezési tilalom megsértése miatt. Közülük ketten szegték meg a kutyasétáltatás 500 méteres szabályát.