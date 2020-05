Itt az új, életmentő magyar módszer: ez megmentheti az időseket a legrosszabbtól

Emberéletek százait, ezreit mentheti meg egy új megközelítést alkalmazó magyar találmány a koronavírustól. Baranyi Lajos, az Amerikában élő magyar kutató most számolt be világszenzációnak számító szabadalmáról, amely képes meggátolni a vírusfertőzés által kiváltott túlzott immunreakciót, az úgynevezett citokinvihart és a nyomában kialakuló súlyos tüdőgyulladást.

Nem a vírus, hanem a szervezet abnormális immunválasza jelenti ránk nézve az igazi veszélyt, ez a valódi probléma, amivel az emberiség jelenleg szembenéz - mondta el Baranyi Lajos biológus-immunológus professzor a Magyar Nemzetnek. Az Egyesült Államokban élő magyar kutató más utat választott a COVID-19 elleni harchoz. Elmondta: míg a vírust az emberek 80-85 százaléka könnyedén legyőzi, nagyobb részük tünetmentesen, addig vannak, akik masszív kétoldali tüdőgyulladást kapnak, és ha túl is élik azt, sokuk maradandó tüdőkárosodást szenved. Mire ez a járvány véget ér, az ő számuk világszerte és Magyarországon is igen magas lehet.



Az igazi probléma ez, amit valójában nem is a vírus okoz, hanem az az abnormálisan erős immunválasz, amit főként az idősek és a krónikus betegek szervezetében a fertőzés kivált. Ezt nevezik citokinviharnak. A lényege, hogy a légzési elégtelenség és/vagy a bakteriális felülfertőződés következtében szeptikus sokk alakul ki a szervezetben, ez általános gyulladással jár, amit a gyulladásos fehérjék fokozott termelése, az úgynevezett citokinvihar kísér.

Ez egy önmagát gerjesztő, szinte visszafordíthatatlan folyamat, ami végül halálhoz vagy nagyon súlyos károsodáshoz vezet, mert a szövetekben - jelen esetben a tüdőben - sebek keletkeznek, amelyek megakadályozzák annak normális működését. A szervezet tulajdonképpen elveszíti az irányítást efelett az egyébként rendkívül hatékony védekező mechanizmus felett, ami az emberi immunrendszer

- magyarázta a kutató. A célja ezért ennek a citokinviharnak a kontrollálása volt. A folyamatban több száz molekula vesz részt párhuzamosan, és ha ki is iktatunk belőle akár többtucatnyit is, a vihart érdemben nem tudjuk befolyásolni. Ezért nem jártak sikerrel azok, akik eddig előttem ezzel próbálkoztak, és ezért nem hoznak átütő eredményt a jelenleg a kórházakban alkalmazott szerek sem - tette hozzá Baranyi Lajos.

A professzor azonban már hosszú ideje foglalkozik a problémával, mivel hasonlóval egyebek mellett az amerikai hadsereg felkérésére kidolgozott mesterséges vér előállítása kapcsán is szembesült. Mint elmondta, az utóbbi húsz évben már szisztematikusan kereste a citokinvihar gyenge pontjait. Ezeket végül sikerült beazonosítania, majd aktív peptideket, vagyis fehérjemolekulákat fejlesztenie ellenük, melyek nem toxikusak, nincs mérgező bomlástermékük sem, nem halmozódnak fel a szervezetben, pár óra alatt elbomlanak.

Baranyi Lajos ezekből a hatóanyagokból egy kombinált terápiát fejlesztett ki, amelynek részleteit addig nem hozza nyilvánosságra, amíg a szabadalmi eljárás nem zárul le. A lényegéről annyit azonban elárult, hogy a hatóanyagok között a citokinvihart megakadályozó aktív fehérjemolekulák mellett egy, a sebgyógyulást serkentő és a tüdőkárosodást okozó fibrózist gátló anyag is van. A kezelés a gyakorlatban egy öt napig tartó infúziós vagy bolus (nagy dózisú) injekciós terápia, ami a labor- és állatkísérletekben egyértelműen hatékonynak bizonyult. A magyar biológus-immunológus ezért egészen biztos abban, hogy az általa kidolgozott kombinált terápia hatékonyságát a klinikai vizsgálatok is igazolják majd.

