Így robbannak ki a járványok az iskolákban, munkahelyeken: ezt a hibát ne kövesd el

A globális higiéniai és egészségügyi szolgáltató vállalat, az Essity higiéniai és egészségügyi jelentése szerint a rendszeres kézmosás akár 54%-kal is csökkentheti a betegségből eredő hiányzásokat. Vagyis akár minden második náthás, influenzás megbetegedés elkerülhető, csökkentve ezzel a betegségek miatti kiesést a vállalatoknál.

Egyre több időt vagyunk távol otthonunktól, irodákban, éttermekben, reptereken, a gyerekek pedig óvodában és iskolában töltik napjaik jelentős részét, így a megfelelő higiéniai sztenderdek szerepe felértékelődik, hiszen a nyilvános helyeken megfordulva, főleg az őszi és téli szezonban fokozottan ki vagyunk téve a saját és családunk egészségét veszélyeztető fertőzéseknek.

A nyilvános terek elkerülésére ritkán van mód nátha szezonban, így a kézmosás az első és legegyszerűbb módja immunrendszerünk támogatásának. Egy egyszerű és rutinszerű cselekedet, amely ezreket óvhat meg a megbetegedéstől, miközben milliókat spórolhat meg a vállalkozásoknak a hiányzások visszaszorításával. Éppen ezért is igyekszünk felhívni minderre a figyelmet a kézmosás világnapján

- hangsúlyozta Nagy Géza, az Essity Hungary Professional Hygiene divízió kereskedelmi igazgatója. A szakember arra is kitért, hogy érdemes a gyermekek számára is minél korábban megtanítani a helyes kézmosás technikáját és felhívni figyelmüket arra, hogy az iskolában is gyakran mossanak kezet.

A fertőzések és járványok megakadályozása az iskolákban is a kézmosással kezdődik. Több kézmosás, kevesebb beteg gyermeket jelent

- összegezte a szakember.

A helyes kézmosás 3 aranyszabálya:

Az egész kezünket mossuk meg! A legtöbb baktérium a köröm alatt található, de sokan kihagyják a hüvelykujjukat, az ujjaik hegyét és a kézfejüket is.

Legalább 20-30 másodpercig mossunk kezet langyos vízzel és szappannal

Alapos öblítést követően töröljük teljesen szárazra a kezünket! A közösségi mosdókban erre az egyszerhasználatos törlőpapír a legmegfelelőbb.