Magyarok tömegei már csak így voltak hajlandóak nyaralni idén: ők jártak nagyon jól?

A nyári utazási szezonban idén is több százezer magyar utazó gondoskodott előre a biztonságáról, és kötött utasbiztosítást a Netrisk adatai szerint. A nyári szezonban a biztosítások átlagdíja mindössze 1,5 százalékkal emelkedett éves szinten, így továbbra is megfizethető megoldást jelentenek egy váratlan betegség, baleset vagy poggyászkár esetén. A szakértők szerint ez azért is fontos, mert az utazások költségei – szállás, repülőjegy, üzemanyag – az elmúlt években sokkal nagyobb mértékben nőttek, mint az utasbiztosítások díja.

Az idei nyár három hónapjában az átlagos biztosítási díj közel 13 500 forint volt, míg egy évvel korábban 13 200 forintot kellett fizetni, vagyis mindössze 1,5 százalékos volt a díjemelkedés éves szinten. Az idei nyári hónapok átlagdíjai 0,4-2 százalékos emelkedést jelentenek éves szinten, vagyis az utasbiztosítás ára rendkívül stabilnak mondható – közölte saját adatai alapján a Netrisk.

„Az idei nyári szezonban több mint 151 ezer darab utasbiztosítást kötöttek a Netrisknél, ami éves szinten 9,1 százalékos növekedést jelent. Azt látjuk, hogy az utazások átlagos időtartama és az együtt utazók száma 1-2 százalékkal csökkent, azaz idén is folytatódott a már korábban is látható trend. Az utasbiztosítás azonban továbbra is megfizethető, miközben súlyos anyagi terhektől védheti meg az utazókat egy váratlan baleset, betegség vagy poggyászkár esetén. Mindenkit arra biztatunk, hogy a nyaralás költségeinek tervezésekor az utasbiztosítást is vegye számításba” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója.

A szakember hozzátette, hogy a hivatalos adatok is hasonló trendet mutatnak: sokan nem szeretnének lemondani az utazásról, de jellemzően kevesebben és rövidebb időre mennek. 2025 második negyedévében a külföldre tett utazások száma közel 6 millióra nőtt a KSH adatai szerint az előző év azonos időszakában mért 5,6 millióról, azonban a külföldön töltött napok száma éves szinten 2,1 százalékkal, míg a külföldi utazásokhoz kapcsolódó költés szintén 2 százalékkal csökkent.

Nyári legek: ezek voltak a leghosszabb és legegzotikusabb utak

Az utazási célpontok tekintetében a magyarok többsége idén is a közeli, jól bevált nyaralóhelyeket választotta. A legnépszerűbb úti cél változatlanul Horvátország, a Netrisknél kötött utasbiztosítások 28 százalékát adták ezek a szerződések és 117 ezer ember

biztosította így az ottani utazását. Toplistás még Olaszország és Ausztria 20 és 11 százalékkal. Valamint Görögország, illetve Szlovénia a maga 8 és 6 százalékos részesedésével.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Idén sem hiányoztak az egzotikusabb, távolabbi tájak a térképről: Kanada, Thaiföld, Kína, Vietnám és Peru is felkerült az utazók listájára. Ugyanakkor akadtak olyan országok – például Bahrein, Benin vagy Csád –, amelyek alig vonzottak magyar turistát, így ezekbe csak elvétve kötöttek biztosítást.

A Netrisknél kötött biztosítások több mint fele, 55 százaléka autós utakra szólt, míg 35 százalékra rúgott a repülős utazások aránya. Repülővel a legtöbben egyébként Olaszországba, Görögországba és Spanyolországba mentek nyaralni. Az európai úti célokra indulók 97 százaléka legfeljebb két hétre köt biztosítást, ami jól mutatja, hogy a magyar utazók többsége inkább rövidebb nyaralásokat tervez.

A statisztikák között több érdekesség is akad. A legdrágább biztosítás idén meghaladta az 500 ezer forintot, míg a leghosszabb biztosított utazás 364 napig tartott. Az igazán különleges kalandot keresők közül többen föld körüli útra indultak, ezekhez átlagosan 67 ezer forintos biztosítás társult. A fizetési szokások tekintetében alig történt változás: a biztosításokat 94 százalékban bankkártyával rendezték, ami jelzi az online ügyintézés egyre erősebb térnyerését