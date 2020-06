Fontos változás a magyar patikákban: ezentúl így válthatod ki a gyógyszereidet

A veszélyhelyzet megszűnésével egy csapásra rengeteg, a járvány alatt átmenetileg meghozott könnyítő rendelkezés veszítette hatályát, azonban vannak továbbra is fennmaradó rendelkezések az élet minden területén, így a gyógyszerellátásban is. A Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége összegyűjtötte az összes változást, illetve a veszélyhelyzet megszűnését követően is fennmaradó rendelkezést. Mutatjuk a legfőbb tundivalókat a gyógyszertárakról, gyógyszerkiváltásról.

A koronavírus-járvány elleni védekezés részeként a kormányzat számos rendkívüli intézkedést vezetett be a fertőzésveszély csökkentése érdekében. A járvány első hullámának lecsengésével a bevezetett intézkedések egy részére már nincs szükség, más részét azonban a továbbra is érdemes megtartani. A gyógyszertárak működésével és a gyógyszerellátással kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályok egy része csak átmeneti, azonban vannak olyanok is, melyek hosszabb ideig velünk maradnak.

A veszélyhelyzet vége, a járványügyi készültség kezdete

A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet a mai napon ugyan véget ér, azonban ez nem jelenti azt, hogy minden azonnal visszatér a szokásos kerékvágásba. A veszély nem múlt el, azonban a védekezés újabb szakaszába lép. Ennek megfelelően a veszélyhelyzet megszűnésével a kormány elrendelte a járványügyi készültséget, és ennek keretében teszi meg szükséges lépéseket.

Az idősek vásárlási idősávja és a kötelező maszkviselés

A veszélyhelyzet ideje alatt a 9 és 12 óra közötti idősávban csak a 65 év felettiek vehették igénybe a gyógyszertárak szolgáltatásait. Ez a korlátozás a veszélyhelyzettel együtt a mai napon szintén megszűnt. Emellett azonban továbbra is kötelező tömegközlekedési eszközökön, valamint vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, kivéve a 6 éven aluli gyerekeknek.

Gyógyszerek rendelése és kiadása

A veszélyhelyzet ideje alatt a személyes érintkezések számának csökkentése és az idősebb korosztály fokozottabb védelme is egyaránt fontossá vált. Ennek elősegítésére két fontos intézkedést is hoztak a gyógyszerellátásban. Az egyik, hogy a krónikus betegeknek nem kell személyesen megjelenniük a háziorvosi rendelőkben, ha a rendszeresen szedett gyógyszereiket szeretnék újra felíratni. Elegendő, ha telefonon felhívják a rendelőt, és az azonosítást követően megbeszélik, hogy melyik készítményt kell felírnia az orvosnak. A másik, hogy az elektronikusan felírt vényeket egyszerűsített módon, a TAJ szám bemondása alapján is ki lehet váltani a gyógyszertárakban, amivel könnyebben tudjuk beszerezni a gyógyszereket a rokonainknak és ismerőseinknek.



A gyógyszerek telefonos rendelésének lehetősége egyelőre csak átmenetileg marad velünk, erre a veszélyhelyzetet követő 90. napig lesz lehetőség a telemedicina keretében nyújtható egészségügyi szolgáltatások között. Más a helyzet a TAJ szám bemondása alapján történő gyógyszerkiváltással. Az eredeti tervek szerint erre is csak 90 napig lett volna lehetőség a veszélyhelyzetet követően, azonban egy bizottsági módosító javaslat törölte a határidőt a törvényi rendelkezésből. Így - újabb rendelkezésig - a jogszabály alapján az elektronikus vényeket felírási igazolás vagy meghatalmazás nélkül is ki lehet adni annak, aki a személyazonosságát igazolja és tudja a beteg TAJ számát.

Gyógyászati segédeszközök rendelése elektronikus vényen

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) egyik fejlesztési iránya, hogy a gyógyszerek mellett a gyógyászati segédeszközöket is lehessen elektronikus vényen rendelni. Ennek a funkciónak a bevezetése a járványhelyzet miatt csúszik, azonban a személyes érintkezések csökkentése érdekében a segédeszközök egy részénél átmenetileg lehetővé tették az elektronikus vények használatát.

Nem minden gyógyászati segédeszközt lehet elektronikus vényen rendelni, ezek körét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) határozza meg és hozza nyilvánosságra a honlapján. Alapvetően a nagy mennyiségben használt, sorozatgyártású segédeszközöket lehet e-recepten rendelni, mint például a kötszereket, a pelenkákat, vagy az inzulinos kezeléshez szükséges tűket és tesztcsíkokat.

A NEAK által meghatározott segédeszközöket a veszélyhelyzet megszűnését követően is lehet majd rendelni elektronikus vényen, ennek sincs jogszabályban meghatározott határideje. Ez a speciális lehetőség várhatóan addig marad meg, míg el nem készül a segédeszközök rendelésére szolgáló végleges megoldás az EESZT-ben. Ezt követően minden gyógyászati segédeszközt lehet majd elektronikus vényen rendelni, így a veszélyhelyzet ideje alatt bevezetett különleges rendelkezésekre már nem lesz szükség.

Közgyógyellátásra jogosító igazolványok érvényessége

Az egészségügyi ellátás mellett a járványhelyzet alatt a közigazgatási ügyintézést is minimálisra kellett csökkenteni, ezért a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró igazolványok érvényességi idejét automatikusan meghosszabbították. Ez a rendelkezés a közgyógyellátásra jogosító igazolványokra is kiterjedt, így azok lejárati idejét is meghosszabbították.

Ezek az igazolványok eredetileg a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig lettek volna érvényesek, azonban az Országgyűlés által elfogadott átmeneti szabályok alapján ezt a határidőt további két hónappal hosszabbítják meg. Ennek megfelelően a 2020. március 11-e után és június 30-a előtt lejáró igazolványok egészen augusztus 31-ig érvényesek, a rajtuk lévő keretösszegeket eddig lehet felhasználni.

Szakorvosi javaslatok

A szakorvosi javaslatok azért fontosak a betegek számára, mert ezek segítségével tudják a háziorvosok emelt és kiemelt támogatással rendelni a kezelésekhez szükséges gyógyszereket. A javaslatot a szakorvos adott időre adja, melyet rendszeresen meg kell újítani. Ez természetesen a járvány miatt akadályba ütközött, ezért a rendkívüli szabályok alapján a lejáró javaslatok érvényesek maradtak a veszélyhelyzet ideje alatt, illetve továbbra is azok maradnak a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig. Ezzel marad elegendő idő a megújításukra, és elkerülhetjük az újrainduló egészségügyi ellátás hirtelen túlterhelését.

