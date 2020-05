Fontos változás a fogorvosi rendelőkben: erről minden betegnek tudnia kell

Múlt héten Gerle János, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Fogorvosi Tagozatának elnöke a Pénzcentrumnak adott interjújában kifejtette, a sürgősségi ellátás nem a foghúzásban merül ki, jóval szélesebb a kezelések köre. Arról is beszélt, hogy nagyon sok magán szolgáltató bezárt a koronavírus megjelenése után, és azok, amelyek bevállalták a sürgősségi ellátást, nem tudnak tudni akkora bevételt termelni, mint korábban. Kíváncsiak voltunk, mik a magán fogorvosi rendelők tapasztalatai, hogyan alakult a betegszám a járvány kirobbanása után és milyen panaszokkal keresik meg őket a betegek.





Fontos! A tegnap késő este a Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint május 4-től már nem csak sürgős esetekben lehet felkeresni a fogszakorvosokat, hanem bármilyen problémával. A rendelet szerint arról is döntöttek, hogy újraindul minden, nem koronavírussal kapcsolatos szűrővizsgálat is.

A járványhelyzet miatt a fogászati ellátás a hatályos rendelkezések értelmében a sürgősségi, akut ellátásra korlátozódik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bizonyos beavatkozások szünetelnek, azonban az tévhit, hogy jelenleg csak és kizárólag foghúzásra szorítkozna az ellátás. Múlt héten Gerle János, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Fogorvosi Tagozatának elnöke adott interjút a Pénzcentrumnak, amelyben többek között arról beszélt, hogy nehéz helyzetben vannak a magán rendelők, amelyek közül sok be is zárt, amelyik pedig meg tudja finanszírozni a sürgősségi ellátást, az sem fog tudni akkora bevételt termelni, mint korábban. Kíváncsiak voltunk, mit tapasztalnak a magán fogorvosi ellátók, amelyek a járványhelyzet idején is működnek, hogyan alakult a betegek száma, milyen panaszokkal keresik fel leginkább a rendelőt.

"A magánfogászati ellátásban valóban sokan bezártak a veszélyhelyzet elrendelésekor, ennek talán a megfelelő felszerelés hiánya és eljárásrend kidolgozásában a tapasztalatlanság lehet az oka. Az RMC fogászati központját - egy 20 éve működő járóbetegellátó központ részeként -, tapasztalt szakmai vezetéssel, infektológiai és higiéniai háttérrel ez a helyzet nem érte felkészületlenül. Mire elérte Magyarországot a koronavírus járvány, mi már felkészültünk arra, hogyan fogjuk a fogászati ellátásunkat átszervezni, és ezt meg is tettük. Egyből volt védőfelszerelésünk, maximális biztonságú járványügyi eljárásunk és egyetlen napra sem zártunk be, hanem átálltunk arra a működésre, ahogy most lehet segíteni a pácienseknek, és mindezt maximális biztonsággal tesszük" - mondta a Pénzcentrumnak Dr. Várnagy Éva, a Rózsakert Medical Center fogszakorvosa. Az RMC-nél nemzetközi előírást követve dolgozták ki a protokolljukat. Bejelentkezéskor kikérdezik a pácienst, a tünetek alapján foglalnak időpontot

A páciens csak egyedül érkezhet a rendelőbe, maszk és gumikesztyű használata kötelező, ha anélkül érkezne, ezt biztosítják is számára.

Gyermek esetén egy szülő kísérheti el, a váróban egyszerre legfeljebb 3 fő várakozhat. Minden pácienstől kikérdezik a koronavírus fertőzésre vonatkozó kérdéssorukat és hőmérsékletet is mérnek. Ha ez 37,8 fok felett van, belgyógyászati online konzultációra irányítják a pácienst.

"A hosszabb előkészület miatt minden kezelésre legalább 1 órás időpontot foglalunk ki, orvosaink és asszisztenseink maximális biztonságú védőfelszerelésben dolgoznak, és minden kezelés után alaposan fertőtlenítik a rendelőt és azokat a felületeket, amelyekhez a páciens hozzáérhetett. A kezelés során csak az adott kezeléshez szükséges anyagokat, eszközöket készítjük ki, feleslegesen nem lehet elől semmi, a kezelési zónába eső eszközöket, műszereket, anyagokat le kell takarni, a páciensnek kezelés előtt 1%-os hidrogén peroxidos oldattal kell öblítenie"- mondta a szakember.

A rendelőben jelenleg 7 fogorvos , 10-től este 6-ig vannak nyitva és egy széket üzemeltetnek. A forgalommal kapcsolatban Dr. Várnagy Éva elmondta,

a veszélyhelyzet elrendelése után egy darabig nem változott a páciens szám, majd egy rohamos csökkenést tapasztaltak, és most az utóbbi hetekben ismét emelkedik az érdeklődés.



"Valószínűleg az első ijedtség után az emberek már látják, hogy az akut problémákat kezeltetni kell, mert az idő múlásával egyre rosszabb lesz" - jegyezte meg, hozzátéve, ami látszik még, hogy gyakori a máról holnapra való bejelentkezés, hiszen, ha fáj, akkor érthető módon egyből szeretne a páciens az ellátást. Naponta maximum 8 beteget tudnak ellátni, ez a korábbi forgalmuk töredéke, hiszen a szépészeti, esztétikai fogászat, fogszabályozás alapvetően nagyon keresett szolgáltatások, de ezeket az ellátásokat most nem lehet nyújtani.

A kezelés során egy orvos és két asszisztens tartózkodik a rendelőben. Az orvos és a szék mellett dolgozó asszisztens FFP3 maszkot, plexi arcvédőt, hajvédőt, overallt, köpenyt, kesztyűt és cipővédőt visel. A másik asszisztens, aki az adminisztrációért felel, és a fertőtlenítésben segédkezik, sebészi vagy FFP2 maszkot, köpenyt, kesztyűt visel attól függően, hogy milyen kezelést végeznek.

Senki nem szeretné azt, hogy egy olyan fogat kihúzzunk, ami normális körülmények között megmenthető. A páciens sem, a fogorvos sem.

Jelenleg a fogtechnikák is zárva vannak, nem lehet pótolni a fogakat sem. Gondoljunk bele, mit jelentene mindez a páciensnek, hogy élné ezt meg, különösen, ha egy frontfogról van szó. Lehet segíteni átmenetileg a páciensnek, hogy ne veszítse el a fogát, a gyulladást csökkentsük, megelőzzük, a fájdalmat megszüntessük. Lehet például úgy gyökérkezelni, hogy lassú fordulatszámon víz nélkül, kofferdam (nyálrekesz) izolálásban" - mondta a doktornő, hangsúlyozva,

ha valakinek panasza van, ne habozzon, mindenképp forduljon fogorvoshoz, mert tudnak olyan átmeneti megoldásokat választani, amelyekkel meg tudják akadályozni az állapotromlást és meg tudják szüntetni a fájdalmat,

aztán ha lecseng a járvány, visszatérnek a végleges megoldáshoz.

Magán fogászat tette közzé a sürgősségi ellátást biztosító rendelők listáját



A MindentMent rendelő összegyűjtötte és közzétette a koronavírus-vészhelyzet alatt sürgősségi ellátást nyújtó budapesti és pest megyei fogászati rendelők listáját és elérhetőségeit. Aranyi Rita, a MindentMent fogászati rendelő igazgatója a Pénzcentrumnak azt mondta, a lista ötlete onnan jött, azt látták, hogy nem tudják az emberek hová fordulhatnak, mert számos rendelő nem fogad pácienseket a járvány miatt.

A problémát jól szemlélteti, hogy nemrég egy fogorvos kolléga kért segítséget egy szakmai csoportban a vidéken élő ismerősének, mert az nem talált nyitva lévő rendelőt.



"Szerettünk volna segíteni az embereknek, hogy információhoz jussanak. Hirtelen jött az ötlet, majd húsvétkor összeállítottuk a listát. Látni kell, hogy hiába tesz meg mindenki minden tőle telhetőt, az információ nem mindig jut el az emberekhez" - mondta Aranyi Rita.

Budapesten alapesetben öt MindentMent rendelő működik, azonban most négyet ideiglenesen bezártak és összevonták a szolgáltatást a legnagyobb rendelőjükben, ahol egymástól elkülönített helységekben, akár egyszerre három orvos tud biztonságosan dolgozni.

A betegek száma hullámzó, de hasonló egy ünnepi ügyeleti rendeléshez, tehát kevesebben vannak az átlagosnál. A leggyakoribb panaszok a fogfájás, arc duzzanata

- mondta a szakember, hozzátéve, a mindennapokban is használt védőfelszerelésen kívül (kesztyű, maszk, védőszemüveg) egész arcot védő plexit és speciális védő overallt is viselnek mind az orvosaik, mind az asszisztenseik, valamint a pácienseket első körben szűrő személyzet is. A rendelőbe érkező pácienseknek ellátás előtt ugyanis egy kérdőívet kell kitölteniük, és amennyiben nem gyanítható COVID-19 fertőzés, panaszait kiértékelve ellátják. A vészhelyzet miatt most kizárólag bejelentkezéssel fogadnak betegeket.

Sajnos olyan előfordul, hogy azt kell mondanunk, a probléma nem tartozik a sürgősségi ellátás körébe és nem tudunk neki segíteni. De minden esetben javasolt érdeklődni, mielőtt orvoshoz indulunk

- javasolta az igazgató.

