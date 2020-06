Ennek vége: júniustól nem jár a GYED, GYES, GYET ezeknek a magyar anyáknak

Magyarországon június 18-án, csütörtökön hivatalosan is véget ért a veszélyhelyzet Magyarországon. Igen ám, de mit jelent ez azokra nézve, akik különböző anyagi többletjuttatásokat élveztek a veszélyhelyzet ideje alatt? Mutatjuk, mit kell tudni most a GYED, GYES, GYET folyósításokkal kapcsolatban.

Magyarországon június 18-án, csütörtökön hivatalosan is véget ért a veszélyhelyzet Magyarországon. Ezt az állapotot azonban a járványügyi készültség időszaka követte, aminek például főbb rendelkezései, hogy

a kormány eltörli az idősek vásárlási idősávját,

de továbbra is kötelezővé teszi a maszkviselést a bolti vásárláskor és a tömegközlekedési eszközökön.

A vendéglátóhelyiségekben továbbra is kötelező lesz a maszkviselés az alkalmazottak számára, valamint

zárt térben, zenés, táncos rendezvények csak 500 főig tarthatók meg.

Igen ám, de mi a helyzet azokkal a kismamáknak járó TB juttatásokkal, amiket megpiszkált a veszélyhelyzet, mit kell róluk tudni? Az első és legfontosabb, hogy azoknak, akiknek a veszélyhelyzet ideje alatt, tehát 2020. március 11. - 2020. június 17. között meghosszabbították a GYED,GYES,GYET ellátását, azoknak 2020.június 30-ig tovább folyósítják az ellátást. Ebből pedig az következik, hogy ezek a személyek július elején bizony teljes havi ellátást kapnak majd. Ezzel szemben viszont azok,

akiknek a magyarországi veszélyhelyzetet követően, tehát június 18-án, illetve utána jár le a GYED, GYES, GYET jogosultságuk, már nem fognak meghosszabbított folyósítást kapni.

Ezen felül, a TB-t illetően érdemes azt is tudni, hogy a most is életben lévő járványügyi készültség időszakában:

fizetés nélküli szabadságon lévőknek a munkáltató még 60 napig köteles fizetni a tb-jét;

marad a könnyített gyógyszerfelírás, csak a tb-számot kell megadni;

ezt az időszakot egyelőre 2020. december 18-ig vezették be, de a friss rendelet értelmében, a kormány ettől függetlenül háromhavonta felülvizsgálja, szükség van-e még a járványügyi készültség fenntartására.

