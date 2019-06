Alanyi jogon jár: így lesz biztonságban a gyermeked nyáron

A statisztikák szerint a nyári hónapokban, az iskolai szünetben megnő a gyermekeket érintő balesetek száma, ráadásul a gyerekek sokszor nemcsak elszenvedői, hanem okozói is a közúti baleseteknek. A vakáció alatt sokkal több időt tölthetnek a szabadban, nagy számban kerülnek elő ilyenkor a biciklik, görkorcsolyák, rollerek, de a nyári táborok is sok rizikót hordoznak (kóros megbetegedést okozó kullancscsípés, égési sérülés, csonttörés).

Sokan talán nem is tudják, hogy az állam jóvoltából minden 3-18 éves gyermek számára alanyi jogon jár az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás. Ez, valamint az iskolákban köthető tanulóbiztosítás is kiegészíthető több kockázati elemet tartalmazó és magasabb térítést nyújtó biztosításokkal, amelyek - többek között - az előbb említett események bekövetkeztekor is plusz anyagi segítséget nyújthatnak.

Ebben a korosztályban már évi tízezer forint alatti díjjal komoly térítési összeggel bíró konstrukciók érhetőek el

- hívja fel a figyelmet az OVB Magyarország pénzügyi tanácsadó cég.

Minél többféle, annál nagyobb a biztonság

Sokan a lakásbiztosításuk mellé választható balesetbiztosítási kiegészítő szolgáltatással elegendőnek gondolják a gyermekek védelmét, azonban az OVB Vermögensberatung Kft. véleménye szerint a vagyonbiztosítások mellé kapcsolt balesetbiztosítások nem nyújtanak elég fedezetet nagyobb baj esetén. A gyermekekre kötött balesetbiztosítások ebben a tekintetben is hasznosak lehetnek, például a rokkantsági térítések valóban hathatós segítséget nyújthatnak, hogy a megsérült fiatal gondozása miatt a család és a gyermek életszínvonalában ne következzen be változás. A külön kötött balesetbiztosítások térítési összege lényegesen magasabb az egyéb (például diákbiztosítás) biztosításokénál, egy csonttörés esetén akár 125 000 forint is lehet, a baleseti plasztikai műtéti térítés pedig elérheti az 1 millió forintot.

Az okozott kárért is a szülő felel

Fontos azt is figyelembe vennünk, hogy gyermekünk nemcsak elszenvedője, hanem okozója is lehet egy balesetnek, például biciklizésnél. Ebben az esetben nemcsak a sérült gyermek gyógyulásának költsége, hanem a megtérítendő anyagi kár is a szülőket terheli, éppen ezért fontos, hogy ők megfelelő, az ilyen jellegű károkat is térítő felelősségbiztosítással rendelkezzenek.