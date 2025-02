Irgalmatlan összeget tudnak ezen spórolni az élelmes magyarok 2025-ben: csak ennyit kell tenni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A lakásbiztosítással rendelkezők 60 százaléka hallott már a lakáskampányról, közülük minden harmadik élt is az átkötés lehetőségével tavaly. A tavaly váltók jelentős része még díjemelést is vállalt, hogy aktualizálja otthonára vonatkozó szerződését. Mindemellett a biztosítással rendelkezők csak alig több mint fele gondolja úgy, hogy a biztosítási összeg fedezné ingatlanának helyreállítási költségeit egy esetleges káresemény után, így sokaknál továbbra is aktuális lehet a felülvizsgálat.

A Groupama Biztosító és az OTP Bank megbízásából készült reprezentatív kutatás arra is rávilágított, hogy annak ellenére, hogy a piacot elárasztják az akciós ajánlatok, a lakásbiztosítások esetében az ár-érték arány a meghatározó. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A magyarok kétharmada rendelkezik lakásbiztosítással. A többség inkább elégedett jelenlegi biztosítása fedezeteivel, a biztosítási összeggel és a díjakkal, ugyanakkor némileg árnyalja az elégedettséget, hogy minden ötödik tulajdonos szerint alacsonyabb értékre van biztosítva lakása, mint kellene – derült ki a friss, 1000 fő megkérdezésével készült országos felmérésből. Sokan magasabb díjat is elfogadtak a váltáskor A megfelelő fedezet azonban fontos szempont, még magasabb díjért is. Ezt támasztja alá az a tény, hogy a tavaly biztosítást váltók között szinte ugyanolyan arányban voltak azok, akiknek csökkent (31%), mint akiknek nőtt (28%) a biztosítási díja. A megkérdezettek 75 százaléka válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy számít-e döntésénél az, hogy kedvező árú legyen az új lakásbiztosítási szerződése. Ez önmagában magas arány, de összehasonlítva más termékekkel és szolgáltatásokkal (például élelmiszerek esetében 87%, mobiltelefon-előfizetés esetében 81%), az rajzolódik ki, hogy nem a biztosítási termékek esetében keresik az ügyfelek leginkább az akciós ajánlatokat. Kedvezmények – de milyen áron? Az idei felmérés arra is rávilágított, hogy mi számít a lakásbiztosítások esetében, ha dönteni kell: a különböző szempontok népszerűsége közül az egyszerű kárügyintézés (84%), a minél több kockázatra való kiterjesztés (80%), valamint a fedezeti összeg nagysága (80%) ugyanolyan fontos, mint a kedvező díj (84%). Az olyan akciók, mint például az új szerződések mellé járó ajándéktárgyak, messze a legkevésbé számítanak (59%) a biztosításról szóló döntések esetében. Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy amíg a tavalyi hasonló kutatásban 69 százalék válaszolt úgy, hogy elégedett biztosítójának ügyintézésével, addig ez a szám idén 59 százalékra csökkent. Erre magyarázat lehet az is, hogy aki csak egy-egy akciós ajánlat miatt váltott társaságot, ma már lehet, hogy kevésbé elégedett a korábbi döntésével. Nagyon örülünk annak, hogy a tavalyi kampány során a lakásbiztosítással rendelkezők több mint 10 százaléka átnézte és aktualizálta szerződését, ez jelentősen meghaladta a várakozásokat. Talán a kampány hatásának is köszönhetően, sokan az aktuális akciók, kedvezmények alapján hozzák meg döntésüket, ami később, akár pont egy káresemény kapcsán okozhat csalódást. A hiányzó fedezetek, az alacsony limitek és biztosítási összegek mellett akár a vállalt önrész miatt is sokaknak fájhat a feje egy káresemény rendezésénél, míg a hűségidő vállalása korlátozza a mozgásteret elégedetlenség esetén. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz hasonlóan sokan azzal is szembesülhetnek, hogy az akciós időszakot követően vagy a szerződéskötés utáni második évben már jelentősen emelkedhet a díjuk. A feltételek hosszúak és bonyolultak, ezért átnézésükben, értelmezésükben érdemes szakértő segítségét kérni – hívta fel a figyelmet Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője. JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 63 594 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,84%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 64 986 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A kutatásban részt vevők válaszaiból az is kiderült, hogy azok körében, akik tavaly nem váltottak, minden tizedik embert a hűségszerződése tartotta vissza, mert attól féltek, hogy akár visszamenőleg is veszteség érheti őket. A Groupama Biztosító ezért is határozott úgy, hogy a 2025-ös kampány indulására díjstruktúráját egyszerűbbé, átláthatóbbá teszi. Az ügyfelek által fontosnak tartott rugalmasság filozófiájával ellentétes hűségidőt kivezeti, méghozzá úgy, hogy minden ügyfele megkaphassa a korábban ennek vállalásáért járó kedvezményt. A legtöbben személyesen kötötték Az elmúlt időszak inflációs környezete miatt mindenképpen érdemes átnézni a 2-3 évnél régebbi szerződéseket, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a szerződések átdolgozására ugyanannál a biztosítónál az év bármely időszakában lehetőség nyílik, nem szükséges ezt erre a nagy forgalmú időszakra ütemezni. Az idei kampányban a várakozások szerint legalább annyian keresik majd meg a biztosítókat a különböző értékesítési csatornákon, mint tavaly. A lakosság is egyre tájékozottabb, tudatosabb a lakásbiztosításokkal kapcsolatban, az alkuszok aktivitása is nőhet, emellett jelentősen nő a márciusi évfordulós szerződések aránya is. A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) további térnyerésére is számítani lehet, a Groupama Biztosítónál az MFO szerződések részaránya az elmúlt időszakban 6 százalékról 9 százalékra nőtt a lakásbiztosítási szerződéskötésekben. Tavaly egyébként a szerződések 70-80%-át személyesen kötötték újra. Látva azt, hogy a márciusi időszak milyen megnövekedett ügyfélforgalmat generált tavaly tavasszal, a Groupama Biztosító a márciusi kampány során hosszabbított és hétvégi nyitvatartást vezet be számos fiókjában.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK