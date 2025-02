Erre a gatyájuk is rámegy a lakástulajoknak: gigaviharok döntik romba Magyarországot

A 2025-ös lakásbiztosítási kampány előtt sajtótájékoztató keretében osztották meg az Allianz szakértői a tapasztalataikat a régiós és hazai lakáspiacról és a lakossági attitűdökről. Az eseményen a Pénzcentrum is részt vett.

Vámos Levente, az Allianz Hungária vezérigazgató-helyettese azzal kezdte előadását, hogy a 2024-es évben kimagasló volt a természeti katasztrófák súlyossága szempontjából. Ezek közül többek között a brazíliai és chilei erdőtüzeket, illetve az Egyesült Államokat sújtó viharokat, hurrikánokat (Helene, Milton) emelte ki, melyek sok tízmilliárdos kárt okoztak világszerte. Külön kiemelte az Arab-öbölben tavaly tapasztalt villámárvizeket, melyek néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűntek.

Ugyancsak szokatlan természeti katasztrófának számít az Európát sújtó tavalyi Boris-vihar, amely az év egy olyan szakában tarolta le a kontinenst, amely korábban szokatlannak számított.

Tollmayer György, az Allianz lakossági vagyon termék- és portfólió menedzsment osztályának vezetője ehhez hozzátette, hogy az utóbbi időszakban olyan helyeken és olyan intenzitással csapnak le ezekek a természeti jelenségek, amelyek korábban teljesen váratlanok voltak.

A magyarországi természeti károkkal kapcsolatban Tollmayer György elmondta, hogy tavaly szeptemberben messze a viharkárok okozták a legnagyobb problémát, amit a beázások, majd a tető- és panelhézagok követtek. Területi eloszlást tekintve messze Nyugat-Magyarország, azon belül is a Balatontól északra elterülő térség volt a leginkább érintett térség, míg Kelet-Magyarország és az ország délkeleti része szinte teljesen megúszta a vihart. Ugyanakkor ehhez a szakemberek hozzáfűzték, hogy az ország délkeleti részét pedig már rendszeresen sújtja az aszály.

Tollmayer György és Vámos Levente elmondták, hogy valamivel több mint félmillió lakásbiztosítást kezel az Allianz, amikre éves szinten 80-90 ezer kárbejelentés érkezik. Az átlagkár körülbelül 100 ezer forint, üvegtörés esetében 70-80 ezer forint.

Antalffy Dániel, az Allianz lakossági alkuszi értékesítési igazgatója elmondta, hogy míg a korábbi években jól ki lehetett emelni az év egy-egy időszakát, melyeket több kár jellemzett, úgy mostanra ezek az időszakok "szétterültek", tehát egy-egy évben több olyan hónap van, amikor magasabb a káresetek száma.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 456 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 140 517 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Magyarország jól áll biztosítási szempontból

A lakásbiztosítási penetráció Magyarországon 75% (~4,6 millió lakos), ami a térségben egyáltalán nem számít rossznak - Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban ez az arány csak 65%, míg Ausztriában 80% és Németországban 85%. Ezzel kapcsolatban az is elhangzott, hogy ezt a magyarországi 75%-ot már nagyon nehéz tovább emelni, ugyanis ez sokszor már csak úgy érhető el, ha a biztosítók nagyobb kockázatot vállalnak.

Tollmayer György kérdésre elmondta, hogy az Allianz biztosítási portfóliója nagyon fiatalnak számít, ugyanis a szerződések 90%-a 6 évnél fiatalabb. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy a végcélt, ami az alulbiztosítottság teljes felszámolása lenne, még nem sikerült elérni.

Az árazással kapcsolatban elhangzott, hogy a lakásbiztosítások mediándíja 51 ezer forint az Allianznál, de az átlagdíj sem éri el a 60 ezer forintot. Vámos Levente elmondta, hogy az ügyfeleik kétharmada még mindig a személyes üzletkötést kedvelik, felük pedig a szakértők véleményére is ad.

Máshol is vannak változások

Antallfy Dániel ugyanakkor azt is elmondta, hogy a lakásbiztosítási piac átrendeződése más területen is megfigyelhető. Példának említette, hogy míg korábban fel sem merült az ügyfelekben, hogy miként biztosíthatják a napelemmel fűtött medencéjüket, addig mostanra már ez is egyre gyakrabban előforduló kérdés. Tollmayer György ehhez hozzátette, hogy az elektromos fűnyírő biztosítása is egy "slágernek" számít mostanra.