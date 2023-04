Halálra égett egy beteg az egyik budapesti kórházban: 5 évet kaphat a tragédia okozója

Gondatlan emberölés vétsége miatt áll bíróság elé az az 57 éves férfi, aki tüzet okozott a Szent Margit Kórház egyik kórtermében. A kórteremben fekvő másik, idős beteg nem élte túl a tragédiát.

Gondatlan emberölés vétsége miatt állítja bíróság elé a Fővárosi Főügyészség azt az 57 éves férfit, aki két évvel ezelőtt tüzet okozott a Szent Margit Kórház egyik kórtermében - írja a 24.hu. A 73 éves, ágyhoz kötött betegtársa olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy belehalt.

A vádlott beismerte a bűnösségét és úgy nyilatkozott, hogy az öngyújtó lángjával akarta megnézni a telefonján, hogy mennyi az idő - közölte Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője, aki szerint az ítélet akár 5 év fogház is lehet.

A vádlottat 2021 április elsején szállították be a kórházba, ahol a COVID-osztályra került, kétágas kórterembe. A szobában még rajta kívül a mozgásképtelen idős áldozat feküdt, mindketten oxigént is kaptak. Az 57 éves férfi akkoriban dohányzott, így cigaretta és öngyújtó is volt nála. Az ominózus reggel az ágyán ülve elővette az öngyújtóját és meggyújtotta, aminek hatására meggyulladt az ágyneműje, 2-3 perc elteltével, hangosan segítségért kezdett kiáltani.Elmondása szerint csak az időt akarta megnézni.

Az ápolók meghallották és nyomban odafutottak a kórteremhez, s megkezdték a tűz oltását, valamint az osztályon fekvő betegek kimenekítését és segítséget hívtak. A lángok gyorsan átterjedtek a berendezési tárgyakra is, végül az ápolók nem tudták kihozni a kórteremből a későbbi áldozatot, ezért egy újabb kézi tűzoltó készülékkel igyekeztek megfékezni a lángokat. A 73 éves beteget végül a kiérkező rendőrök mentették ki a tűzből, de az azonnali orvosi beavatkozás ellenére pár órán belül meghalt. A rendőröknek és ápolóknak összesen 36 beteget kellett kimenekíteniük, a kórterem berendezési tárgyaiban és eszközeiben pedig több mint 15 milliós kár keletkezett.