Ezt mondta a különadóról a biztosító: közölték az eredményeket, it vannak a friss számok

27 százalékos adózott eredmény növekedés, 37 százalékos díjbevétel emelkedés, kiegyensúlyozott termékcsoportonkénti fejlődés és jelentős bővülés az értékesítési csatornákban – ezek a CIG Pannónia Csoport 2022. második negyedéves pénzügyi eredményeinek fő mérföldkövei, melyet egy csütörtöki sajtótájékoztatón ismertettek. A társaság tovább folytatja 5 éves stratégiájának megvalósítását.

645 millió forintos adózott eredményt ért el 2022. második negyedévében a CIG Pannónia Biztosító, ezzel a társaság 27 százalékkal múlta felül a tavalyi év azonos időszakának 506 millió forintos profiteredményét - ezt a társaság egy csütörtöki sajtótájékoztatón közölte. A biztosítási díjbevételek még ennél is dinamikusabb, 37 százalékos emelkedést mutatnak 2021. második negyedévéhez képest, és meghaladták a 4 milliárd forintot.

Nagyot nőttek az új szerződések

Az erőteljes növekedésben minden termékcsoport jelentős szerepet vállalt, hiszen a unit-linked, az ipari vagyon és a flottacasco-termékek nagyságrendileg egyaránt 1 milliárd forintos növekedést mutattak, míg a csoportos személybiztosítások értékesítése meghaladta a 700 millió forintot. Az eredmény hátterében egyrészt a biztosító bővülő portfóliója, másrészt pedig az értékesítési csatornák lendületes fejlődése áll. A második negyedévben a CIG Pannónia olyan népszerű lakossági termékekkel jelent meg a magyar piacon, mint a lakásbiztosítások vagy az utasbiztosítások, ezzel is támogatva az ügyféligények legteljesebb lefedését. A két termék rögtön pozitív fogadtatásra talált: lakásbiztosításokból több mint 1200, utasbiztosításokból pedig több mint 1000 ajánlat érkezett.

Mind az élet-, mind pedig a nem-élet üzletágak új szerződései is jelentősen növekedtek. Az ipari vagyonbiztosítások állománydíja elérte a 1,5 milliárd forintot, a flotta casco termékek állománydíja – immáron több mint 11 ezer biztosított járművel - az 1,8 milliárd forintot, és az egyéb nem-élet termékek új szerzései is 64 százalékkal emelkedtek. Az életbiztosítások területén kiemelkedett a csoportos személybiztosítások növekedése, amely már az első félévben meghaladta a teljes 2021-es évi teljesítményt, és az állománydíj átlépte az 1 milliárd forintot.

Reagálnak a változásokra

Az értékesítési csatornák fejlesztése szempontjából kimagasló jelentőséggel bír, hogy a Magyar Bankholdinggal kötött, 20 évre szóló stratégiai magállapodást követően a CIG Pannónia Csoport hasonló együttműködést kötött az Euroleasing Zrt.-vel is, melynek keretében az euroleasing-ügyfelek számára is elérhetővé vált a vagyonbiztosítási és casco termékek mellett a hitelfedezeti biztosítás is. Nagyot ment a cég a bővítésben is: a társaság létszáma 2021 második negyedévéhez képest csaknem megduplázódott, 98-ról 185 főre nőtt.

Továbbra is azon dolgozunk, hogy a tavalyi évben megfogalmazott 5 éves növekedési stratégiánkat következetesen végrehajtsuk. A jelenlegi gazdasági helyzetben ugyanakkor elengedhetetlen, hogy folyamatosan elemezzük a körülményeket, és a piaci változásoknak megfelelően stratégiánkat is finomhangoljuk, amennyiben erre szükség van. A 2022. második negyedévének eredményei azt igazolják vissza számunkra, hogy továbbra is jó úton haladunk, hiszen a közel 30 biztosítót felvonultató magyar piacon az életbiztosítási ágazatban 4,49 százalékos, míg a nyugdíjbiztosítások piacán immáron 6,39 százalékos piaci részesedéssel rendelkezünk.

– tette hozzá az eredményekhez Polányi Zoltán, a CIG Pannónia Csoport vezérigazgatója.

Különadó: még kivárnak

A vezérigazgató egy kérdésre elmondta, hogy a különadóról alkotott véleménnyel kivárnak. Az biztos, hogy a profitra negatív hatással lesz, de az egész biztos, hogy ki fogják tudni termelni. Szerinte ez meg is fogja mutatni, hogy a cég stratégiája életképes, mégpedig azért, mert sokkal gyorsabban vezetik be az új szegmenseket, mint a versenytársaik.

Az első két lépést meg tudjuk majd tenni, a harmadiktól tartok egy kissé, de majd azon is túlleszünk valahogy. Egyelőre meg kell azt várni, mennyi profitunk lesz, és így mennyi különadót kell majd befizetnünk. De ezen is csak akkor érdemes majd aggódni, ha ott vagyunk, ami biztos, hogy a különadót ki tudjuk majd gazdálkodni, nem veszélyezteti a céget a különadó

- mondta Polányi Zoltán.