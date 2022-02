Orosz-ukrán háború: üzent a lakosságnak a Magyar Hovédség, erről mindenkinek tudnia kell!

Felhívással fordult a magyar lakossághoz a honvédség. Azt kérik, hogy bárkit bármit tud a magyar csapatok mozgásáról, ne ossza meg másokkal, és a közösségi médiában se posztoljon róla. Közben a Honvédség Facebook-oldalán rendre beszámolnak a csapatmozgásokról.

„Bármit is tudsz a magyar csapatokról, ne beszélj!” – olvasható a Magyar Honvédség Facebookon közzétett felhívásán, amiben azt is kérik: „Ne ossz meg semmit telefonon, e-mailben, Ig-n, Facebookon!

Arra kérik a lakosságot, hogy semmilyen platformon ne számoljanak be a magyar csapatok mozgásáról, feladatairól és felszereltségéről, de nevekről vagy rendfokozatokról sem.

Mindezt azután kérték, hogy a Magyar Honvédség Facebook-oldalán az elmúlt napokban több posztban is beszámoltak arról, hogy nagy erőket csoportosítottak a keleti országrészbe, és beszámoltak arról is, milyen egységek mozognak az országban.

Február 25-én konkrétan közölték is, hogy a Hajdúhadház mellett található Vay Ádám Kiképzőbázisról indult február 25-én, pénteken reggel, Vásárosnaménybe a Magyar Honvédség egy konvoja.

És arról is beszámoltak, hogy "Lövész, harckocsizó, felderítő, különleges műveleti, légvédelmi, műszaki és CIMIC alegységek érkeznek" a keleti országrészbe, illetve "fokoztuk a tevékenyéget a légtérben is: a merev és forgószárnyas eszközeink is folyamatosan érkeznek."

