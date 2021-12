Sok magyar már tönkre is vágta a karácsonyi ajándékát: csak ekkor fizethet a biztosító

Ma már szinte egy karácsonyfa alól sem hiányozhatnak a slágerkütyük: nagyon sokan kedveskednek okostelefonnal, televízióval vagy éppen tablettel a szeretteiknek, az elektronikai termékek pedig rendre az egekbe pörgetik az év végi kereskedelmi szezont. Az örömből azonban könnyen üröm lehet, ha a gyerek elejti a táblagépet, kádba pottyan az új mobil vagy éppen már az első használatkor fény derül a tévé pixelhibájára. A Generali az elmúlt években több mint 3000 „kütyükárt” regisztrált, összesen 200 millió forintos nagyságrendben. Mit tegyünk, hogy a kellemetlenség miatt legalább a pénztárcánkat ne kelljen (újra) kinyitni?

Egy reprezentatív kutatás szerint idén valamivel gazdagabb volt a magyar családok karácsonya, ugyanis átlagosan fejenként 59 ezer forintot tervezett költeni a hazai lakosság ajándékokra, a tavalyinál mintegy 4000 forinttal többet. A termékkategóriák között továbbra is az elektronikai eszközök, a ruhák és a játékok taroltak, a kütyük közül pedig a legtöbben az okostelefonokat és a velük járó tartozékokat keresték.

Kicsik és nagyok valószínűleg egyaránt nagy örömmel és csillogó szemekkel vették birtokukba az ajándékba kapott digitális eszközöket, de az első használat tartogathat kellemetlen meglepetéseket is: sokan csak ekkor fedezik fel, hogy eleve hibásan került a kezükbe a termék, vagy éppen lelkesedésükben nem figyelnek kellően, és összetörik vagy elveszítik új kedvencüket.

Külön figyelmet igényelnek a kütyük

A Generali adatai szerint az otthonbiztosítási termékük kiegészítő bevezetése óta közel 200 millió forint értékű kárbejelentés érkezett okoseszközök kapcsán, a leggyakoribb káreseménynek pedig rendre a „kütyütörés” bizonyult. Sokan nincsenek tisztában a kárrendezés lehetőségeivel, pedig fontos tudni, hogy az újonnan vásárolt műszaki cikkek biztosítottak anélkül is, hogy módosítanánk a lakásra kötött szerződést.

Ezek a tárgyak ugyanis nem tételenként szerepelnek a biztosításban, hanem vagyoncsoportonként, mint háztartási ingóság. Így azonban csak az alapbiztosítás káreseményei vonatkoznak rájuk, mint például a tűz és a villámcsapás okozta veszteségek vagy a betörés, tehát a legjellemzőbb, mobiltelefonokat, konzolokat, televíziókat és táblagépeket érintő töréskárokkal külön is érdemes számolni.

Mivel egyre többen, és egyre gyakrabban vásárolunk elektronikai cikkeket otthonunkba, a piaci trendekre reagálva ma már speciális biztosítási elemek érhetőek el, melyekkel teljes mértékben a saját igényeinkre és otthonunkra szabható megoldásokat kaphatunk. Az okoseszközök kapcsán valóban hasznos kiegészítő opció a gyakori, törésből adódó károk biztosítása, ugyanakkor érdemes a kütyükre, valamint az egyéb

háztartási eszközökre és műszaki cikkekre kiterjesztett garanciabiztosítást is kötni. Ráadásul ebben az esetben nem kell készülékenként kiegészíteni lakásbiztosításunkat, hanem az otthonunkban található összes vagyontárgy megkaphatja a védelmet.

De létezik olyan kiegészítő biztosítás is, amelynél a háztartási gépek, szórakoztató elektronikai eszközök esetén a termék 5 éves koráig, számítástechnikai eszközök esetén 3, mobiltelefonok esetén 2 éves korig fizeti a biztosító a javítási költséget vagy a készülékcserét. Arra még érdemes figyelni, hogy sok olyan újabb okoskütyüt vagy elektronikai cikket használunk, melyekre nem is gondolunk vagyontárgyként, de sérülése mégis komoly anyagi veszteséggel járhat. Ilyenek például az e-book olvasók vagy például a házimozi rendszerek, melyek szintén mindennapi társaink lettek, így az ő védelmükről is gondoskodni kell.