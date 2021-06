Erről sok ingatlanvásárló megfeledkezik: egyetlen szerződésen múlik a családi vagyon sorsa

A tavalyi megtorpanást követően idén, az első negyedévben már az élénkülés látványos jeleit mutatja az ingatlanpiac. Az elhalasztott ingatlanvásárlások realizálása mellett fontos szerepet játszanak ebben az állami támogatások. Az ingatlanpiac fellendülése jelentősebb igényt generálhat a banki és biztosítási szolgáltatások terén is.

Az OTP Ingatlanpont országos hálózatának adatai szerint 2021 első négy hónapjában több mint egyharmadával nőtt a tranzakciók száma a megelőző év azonos időszakához képest. A piaci élénkülésnek köszönhetően a megbízásállomány folyamatos pótlására van szükség, mert a kínálat helyenként már nehezen tart lépést az első negyedévben felpörgő kereslettel.

„Tapasztalataink azt mutatják, hogy a 2021. január 1-től elérhető otthonteremtési támogatások jótékony hatással vannak mind a használt lakások mind az újlakások piacára. Különösen a fővárosi agglomerációban és a Balatonnál látjuk az élénkülés egyértelmű jeleit. A CSOK, a Babaváró kölcsön, az áfakedvezmények és az illetékmentesség együttesen lehetővé teszik, hogy a vásárlók kedvezőbb feltételekkel juthassanak akár új családi házhoz Budapest közelében, ahol az építési telkek iránti kereslet megugrott” – mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

A vásárlás mellett a felújítás is dübörög

Februárban indult el a legalább egy gyermeket nevelők által igénybe vehető Otthonfelújítási program. Az OTP Bank és a Groupama Biztosító országos kutatása már év elején megmutatta, hogy az új lehetőséggel már a lakásvásárlás előtt számolnak az érdeklődők, a válaszok ugyanis azt mutatták, hogy az igénylést tervezők 20%-a eleve új ingatlanra szánná az akár hárommillió forintos felújítási támogatást.

Budai József, az OTP Bank bankbiztosítási főosztályvezetője elmondta, hogy a jövő év végéig igénybe vehető konstrukció népszerűsége miatt kiemelkedő az érdeklődés a piacon a pénzintézet által elsők között bevezetett kedvezményes otthonfelújítási hitelajánlatok iránt.

Az OTP Bank számára kiemelten fontos, hogy a jól megválasztott hitelkonstrukciók mellett komplex megoldáscsomaggal segítsük az ügyfeleinket az otthonteremtés folyamatában, a lakáskereséstől az állami támogatások igénybevételén át egészen a megfelelő biztosítási védelem kiválasztásáig

– mondta Budai József, az OTP Bank bankbiztosítási főosztályvezetője.

Minél egyedibb a lakásbiztosítás, annál jobb

Az OTP Bankban megkötött lakásbiztosítások kapcsán látható, hogy nagyon keresettek az otthonbiztosítás mellé elérhető különböző kiegészítő biztosítások is. A legnépszerűbb kiegészítő fedezetek közé tartoznak többek között a magánemberi felelősségre vagy a kártevők által okozott károkra vonatkozó biztosítások. Érdekesség, hogy ez utóbbit minden második ügyfél kéri lakásbiztosításához. Szintén minden második szerződő egészíti ki lakásbiztosítását baleseti csonttörésre vonatkozó biztosítással. A 10 legkedveltebb kiegészítő fedezethez tartoznak olyan egészségügyi vonatkozású fedezetek is, mint például a nap 24 órájában elérhető orvosi asszisztencia, a kórházi ápolás költségeit fedező, illetve egy orvosi szakvélemény más orvos általi vizsgálatát nyújtó kiegészítő biztosítás is, melyeket a biztosítást kötők több mint harmada választ.

Fontosnak tartottuk, hogy az OTP Bank ügyfelei számára is a lehető legrugalmasabb, egyedi igényekre szabható otthonbiztosítást tudjunk kínálni, ami később, az élethelyzet változásával könnyen alakítható

– hangsúlyozta Gönczi Erika, a Groupama Biztosító bankbiztosítási főosztályvezetője.

Júniustól már az MNB kezdeményezésére kifejlesztett fogyasztóbarát otthonbiztosításunk is megtalálható az OTP Bank fiókhálózatában, ezzel – a piacon a legszélesebb körben – a Groupama Biztosító fogyasztóbarát termékeit érhetik el az ügyfelek

– tette hozzá a főosztályvezető.