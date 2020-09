14 házi praktika a szörnyen viszkető szúnyogcsípések ellen: megéri próbálkozni

Mi a közös a papayában, fogkrémben, ezer sziget salátaöntetben és a teában? Egy valami, mind jó rovarcsípés kezelésére! Mutatunk 14, bárki otthonában megtalálható dolgot, amivel felvehetjük a kesztyűt a rovarcsípések okozta fájdalom és viszketés ellen.

Szeptember első hétvégéje bődületesen szép nyári időt hozott. Ennek azonban az embereken túl a szúnyogok is igencsak örülhettek, főleg a folyók, tavak szegélyezte üdülők területén. Akiket viszont agyoncsipkedtek, most biztosan pipák a kis vérszívókra, ugyanakkor mielőtt bárki fejvesztve rohanna valamilyen patikában vagy drogériában kapható drága csípés elleni krémért, az előbb olvassa el a lenti összeállításunk. Rengeteg olyan, szinte minden háztartásban megtalálható dolog van ugyanis, ami jó a rovarcsípések ellen, a fájdalom, viszkető érzés csökkentésére. Mutatjuk is a listát.

Papaya

Manapság sok magyar bolt kacérkodik trópusi gyümölcsök pulton tartásával, így a papaya már itthon sem számít luxusnak. Arról nem is beszélve, hogy természetesen anyag révén teljesen vegyszermentes. Ha a csípés helye szűnni nem akaróan viszket, csak hasítsunk fel egy papayát, és a gyümölcs húsát (ne a héját!) tegyük a csípésre. A papaya ugyanis tartalmaz egy papain nevű enzimet, amelynek fehérje-emésztő tulajdonsága elősegíti a rovarméreg lebontását, így a viszketés és a duzzanat is alábbhagy.

Köhögés elleni kenőcs

Sok családnak lehet otthon, eukaliptuszt tartalmazó köhögés elleni kenőcse, ez azonban nem csak mellkasra kenve hatásos. Hiszen az eukaliptuszt tartalom miatt a rovarcsípésekre is jó, csökkenti a duzzanatot, elmulasztja a viszkető érzést. Szóval ha már úgyis vettünk otthonra gyógyszert, ne vegyünk feltétlenül még egy másikat is. Két legyet, egy csapásra!

Tejszínhab

A tejszínhab bár nem mulaszt el önmagában semmit, ám ha az embert rengeteg csípés borítja, akkor a viszketés érzését simán lehet csökkenteni egy kis tejszínhabbal. Igen, ami a jó süteményekre, fagyikra, az jó a rovarcsípések tüneti kezelésére is!

Szájvíz

A rovarcsípések viszketése ellen tökéletes megoldást jelenthetnek az antiszeptikus szájvizek is. Ezeket célszerű vattapamaccsal felvinni a duzzadt területekre.

Száraz szappan

Nem, nem megmosni kell a csípéseket szappanos vízzel, hanem a száraz szappannal bedörzsölni őket. És voilá! máris alább fog hagyni a viszkető érzés.

Tea

Sokan mióta élnek rosszul készítik el a fekete teát. Rengeteg ember megvan róla győződve, hogy egy tea akkor lesz erős, ha jól kiáztatjuk azokat a filtereket, akár tíz perceken keresztül. A szomorú valóság azonban az, hogy a tea erejének semmi köze nincs ahhoz, hogy meddig áztatja az ember (bizonyos időintervallum után persze). A hosszú áztatás ugyanis azt eredményezi, hogy a bődületes mennyiségű csersav ázik ki a teafűből, attól lesz oly keserű, "erős" a tea. Teázási szempontból ez egy elrontott teát eredményez, a rovarcsípések okozta fájdalmat és viszketést viszont csökkenti a csersav, úgyhogy ha erre akarjuk használni, tényleg áztassunk bátran.

Fájdalomcsillapító pezsgőtabletta

Két darab vény nélkül kapható fájdalomcsillapító pezsgőtablettát dobjunk bele egy fél pohár vízbe. A így kapott italba mártsunk vattapamacsot, dörzsöljük be a csípések helyét, és hagyjuk hatni a nedűt 30 percen át.

Magnézium tej

Viszketésre tökéletes a magnéziumtej is. Egy picit cseppentsünk a duzzanatra, és a savlekötő hatású folyadék elvégzi a munkát, megszünteti a viszketést.

Aranyér kenőcs

Oké, lehet hogy az aranyér kenőcsöt nem arra találták ki, hogy segítsen a rovarcsípések ellen. De ha már úgyis van a háznál, akkor érdemes kipróbálni. Helyileg alkalmazva ugyanis csökkenti a rovarcsípés fájdalmát és duzzanatát.

Dezodor

Igen, egy kevés dezodorral legyen az spray vagy kenőcs, csökkenthető a viszkető érzés, amit a rovarcsípés okoz. Fújjunk/kenjünk kicsit a duzzanatra, és máris meglesz a hatása. Ez azért van mert a dezodorok tartalmaznak néhány olyan hozzávalót, ami sok esetben viszketés elleni kenőcsök is.

Savlekötő

A savlekötőt törjük be éppen annyi vízbe, hogy pasztát kapjunk, ha ezt például rákenjük szúnyogcsípésre, máris oda lesz a viszkető érzés.

Ezer sziget saláta öntet

Furcsa? Igen! Ostobán hangzik? Igen! De Működik! Elsőre tényleg furcsán hangozhat, de az ezer sziget saláta öntetet érdemes kipróbálni csípéseken, ugyanis abszolút beválik, csökkenti a viszketés érzetét.

Fogkrém

A fehér fogkrémek nagyon jól működnek a rovarcsípések ellen, és minden háztartásban megtalálhatóak. Csökkentik a viszketés érzést, amivel elviselhetőbbé válik, hogy a vérszívók áldozatává estünk.

Alkohol

Igen, a higított alkohol minden nemű csípés ellen működik. Egy vattapamaccsal dörzsöljük be a csípést, a viszketés, illetve a duzzanat is alábbhagy. A legjobb persze e célra a higított higiéniai alkohol. (Vigyázat, ha bőr töredezett, vérzik a csípés körül, ne használjuk alkoholt.)

Címlapkép: Getty Images