Az elemző szerint a 100 ezer pontos szintet teszteli a BUX index, csütörtökön folytatódott a pozitív korrekció a hazai részvénypiacon, pénteken kisebb emelkedés várható nyitásban.
Megjött a bejelentés az üzemanyagárakról, változik a benzin és a gázolaj ára: erre kevés autós számított
Szombattól olcsóbban tankolhatunk: a benzin és a gázolaj ára is néhány forinttal csökken, így 600 forint alá kerültek az átlagárak.
Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken, írja a holtankoljak.hu. Habár mára nem jelentett be árváltozást a Mol, mégis csökkentette a kiskereskedelmi árait 3-3 forinttal.
Ennek fényében a mai napi (2025.10.03.) átlagárak a következők:
- 95-ös benzin: 588 Ft/liter
- Gázolaj: 592 Ft/liter
Ezek az árak csökkenhetnek tovább szombaton.
Az önvezető járművek a közlekedés, az ipar és a mindennapi élet egyik legígéretesebb technológiai fejlődési irányát jelentik.
A tüzet percek alatt eloltották, sérülés nem történt. A gyárat csak a napokban adták át hivatalosan.
Szeptemberben 10 381 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 14,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
Elképesztő jól járhat, aki ilyen autót adna most el Magyarországon: kapkodnak értük a vevők, ez már nem tréfa
A magyar használtautó-piacon továbbra is a Suzuki a sláger – derül ki a Használtautó.hu 2025 január–augusztusi adataiból.
A kivitelezés ideje alatt az érintett BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek.
Nagy Norbert: Komoly probléma, hogy a döntéshozók nem nyilatkoznak arról, lesz-e egyáltálán valamilyen elektromos autós állami támogatás, mert így elbizonytalanodnak a vásárlók.
Óriási fordulat közeleg a hazai lízingpiacon: erre figyelhetnek oda azok, akik így vásárolnának autót
A lízingpiac jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol egyre nagyobb igény mutatkozik a rugalmas konstrukciók és komplex szolgáltatások iránt.
Bodrogi Gyula 91 évesen is gyakorta vezet, de tisztában van a korlátaival: legutóbbi fellépésére például taxival ment, mert nem akart bajlódni a parkolással.
Az új uniós adatokra támaszkodó elemzés szerint a PHEV-ek teszt- és valós körülmények közötti kibocsátása közötti szakadék folyamatosan szélesedik
Esős időben a balesetek kockázata kétszeresére nő a száraz útburkolathoz képest.
A Ford Ranger immár plug-in hibrid változatban is elérhető a magyar piacon, amely nemcsak kiemelkedő terepjáró képességekkel, hanem áramforrás funkcióval is rendelkezik.
Szombat éjszaka lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát a Velencei-tó térségében - figyelmeztetett az Útinform a honlapján.
A Volkswagen átmenetileg leállítja a termelést két németországi gyárában, mivel nem fogynak annyira az elektromos autók.
A kínai BYD elektromos autógyártó eladásai megháromszorozódtak az Európai Unióban augusztusban, ezzel második egymást követő hónapban is megelőzte amerikai versenytársát, a Teslát.
Tovább éleződik a konfliktus a Mol és a horvát Janaf között az Adria vezeték miatt. A vita egyre inkább politikai színezetet ölt, és jelentős hatással...
A rendőrség 56 embert igazoltatott, 34 taxisofőrt feljelentett és 17 helyszíni bírságot szabott ki a szerdai taxistüntetésen.
Kik uralják a világ autógyártását, és hol tart ebben Magyarország? Nézd meg a CHART by Pénzcentrum friss epizódját!
Az eltiltás alatt volán mögé ülni ma már komoly következményekkel jár Magyarországon, 2021 óta konkrétan bűncselekménynek számít.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
