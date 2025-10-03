2025. október 3. péntek Helga
13 °C Budapest
Close up idősebb férfi kezek tankolás a járművét a benzinkúton - Olajár emelkedés koncepció
Autó

Megjött a bejelentés az üzemanyagárakról, változik a benzin és a gázolaj ára: erre kevés autós számított

Pénzcentrum
2025. október 3. 12:28

Szombattól olcsóbban tankolhatunk: a benzin és a gázolaj ára is néhány forinttal csökken, így 600 forint alá kerültek az átlagárak.

Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken, írja a holtankoljak.hu. Habár mára nem jelentett be árváltozást a Mol, mégis csökkentette a kiskereskedelmi árait 3-3 forinttal.

Ennek fényében a mai napi (2025.10.03.) átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin: 588 Ft/liter
  • Gázolaj: 592 Ft/liter

Ezek az árak csökkenhetnek tovább szombaton.
Címlapkép: Getty Images
