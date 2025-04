Mindenki várta a bevezetését és nagyon szép számokat is hoz: nagyot megy az egynapos matrica

Egy éve vezették be az egynapos autópályamatricát, amelyből a NÚSZ adatai alapján csak tavaly, 9 hónap alatt 1,4 millió darabot adtak el és idén további növekedés várható. Az autopalyamatrica.hu szakportál adatai szerint elsősorban külföldiek vásárolják, illetve azok a magyarok, akik nemcsak egyszeri utazáshoz használják, hanem tévedésből hajtottak fel fizetős szakaszra és el akarják kerülni a bírságot.

Évek óta igényelték a hazai autósok az egynapos matrica bevezetését, amelyre végül egy európai uniós kötelezettség miatt került sor 2024. április 1-től. Az árat is az EU határozta meg; ez az éves matrica díjának legfeljebb a 9 százaléka lehetett. Az autopalyamatrica.hu korábbi felméréséből kiderült: sok válaszadó nem tartotta igazságosnak a napi autópálya-használatért kifizetett matrica árát, ezért jelezte, hogy az egynapos matricával gyakrabban használná az autópályát, ha az arányosan olcsóbb lenne.

A várakozásokkal ellentétben az említett uniós előírások miatt érthető módon idén 5320 forint az egynapos matrica ára, azaz megközelíti a 10 napos költségét. Az érvényességi idő a vásárlás pillanatától aznap éjfélig érvényes – ez a környező országokban is így van. Viszont – mint minden matricát – ezt is meg lehet előre vásárolni, így az érvényességi ideje 0:00 órától 23:59-ig tart.

Azt is érdemes figyelembe venni, hogy bár Szlovákiában „csak” 8,1 euró, azaz kb. 3240 forint az egynapos matrica, az autópályák hossza mindössze 648 kilométer, míg Magyarországon 1.843 – vagyis majdnem háromszor annyi gyorsforgalmi utat használhatnak az autósok. (Az EU-s kötelezettségeket egyébként ellensúlyozza az éves vármegyei matrica, amely a maga nemében egyedülállónak számít és a kedvezőbb ára miatt sokkal népszerűbb az autósok körében – idén ez 6 890 forint.)

Az autopalyamatrica.hu szakértői a napi matrica bevezetésekor arra számítottak, hogy a fenti okok miatt főleg a külföldi autósok választják – ez be is igazolódott: saját adataik szerint 20 százalékos volt az egynapos matrica vásárlási aránya, míg a magyarok körében 10 százalék. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) adatai alapján csak tavaly, 9 hónap alatt 1,4 millió darabot adtak el. A hazai autósok jellemzően nemcsak az egyszeri utazások során választják ezt a megoldást, hanem akkor is, ha tévedésből felhajtottak egy fizetős szakaszra és a napi matrica 60 percen belüli megvételével elkerülhetik a büntetést.

Összességében tehát az egynapos matrica népszerűsége a várakozásoknak megfelelően alakult. Az értékesítési adatok alapján a bevezetés évéhez képest idén további növekedés várható az eladott matricák darabszámában.