Itt a Volkswagen nagy vészterve: filléres elektromos autót dobnak piacra, ez nagyot fog szólni

A Volkswagen bemutatta a 20 ezer eurós belépő szintű elektromos autójának formatervét, amelyet 2027-re terveznek piacra dobni. Wolfsburg marad a márka központja, itt gyártják majd az elektromos Golfot és T-Roc-ot az új SSP platformon. A vállalat célja, hogy 2030-ra technológiai szempontból a világ vezető volumenmárkája legyen, ennek érdekében egy háromfázisú tervet indítottak. Az ID. 2all szériaváltozata 2026-ban érkezik, 25 ezer euró alatti áron. A szerdai wolfsburgi üzemi gyűlésen Thomas Schäfer, a Volkswagen márka vezérigazgatója konkretizálta a márka jövőjével kapcsolatos terveket, valamint bemutatta a régóta pletykált 20 ezer eurós belépő szintű villanyautójuk formatervét.

„A decemberi tárgyalások eredményeként a Volkswagen történetének legnagyszabásúbb tervét indítottuk útjára. Ambiciózus pályát követünk annak érdekében, hogy a közösen elfogadott céljainkat kötelező érvénnyel elérjük. Döntő lépés a folyamatban az elektromobilitás mindenki számára vonzóvá tétele – ez a mi márkaígéretünk”- mondta Thomas Schäfer.

A Volkswagen vezérigazgatója ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Wolfsburg továbbra is az innováció és a gyártási szakértelem központja marad. Az üzem új mércét fog állítani a járműgyártásban. A Volkswagen március elején tervezi bemutatni a belépő szintű elektromos modell koncepcióautóját a nagyközönségnek. A szériaváltozat világpremierjét 2027-re tervezik. A 20 000 euró (8,1 millió forint, de ez '27-re akár 9-10 millió is lehet) körüli alapárral induló autót Schäfer így mutatta be: „Egy megfizethető, jó minőségű, nyereséges elektromos Volkswagen Európából, Európának: Ez az autóipar Bajnokok Ligája!"

Daniela Cavallo, a Volkswagen AG általános és csoportos üzemi tanácsának elnöke így nyilatkozott: „Az új, tisztán elektromos hajtású belépő szintű modell a szó legszorosabb értelmében Volkswagen lesz. Úgy helyénvaló, hogy először a wolfsburgi telephelyen dolgozó munkatársaink tekinthessék meg a dizájnt az üzemi gyűlésen, még a nagyközönség előtt.”

A megfizethető belépő szintű mobilitás az elektromos korszakban a márka jövőre vonatkozó tervének egyik alappillére. Az ID. 2all szériaváltozatával együtt az új elektromos modell a Volkswagen konszern Core márkacsoportjának égisze alatt fejlesztett új elektromos kisautócsalád tagja. A modellcsalád a modulrendszerű elektromos hajtáskoncepció (MEB) új evolúciós lépcsőjén alapuló kompakt, tisztán elektromos hajtású járműveket tartalmaz. A sorban első az ID. 2all koncepcióautó szériaváltozata, amely a Volkswagen első elektromos kisautójaként 2026-ban kerül forgalomba – 25 000 euró alatti belépő áron.

Pozitív kilátások

Az üzemi gyűlésen Thomas Schäfer vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a wolfsburgi telephely az elektromos korszakban is a Volkswagen márka szíve marad: „A wolfsburgi üzemnek egyértelmű helye van a jövőben. Az 54-es csarnokban hamarosan új gyártási folyamatok jelennek meg. Az új SSP platformra akarjuk építeni a Golf elektromos utódját, valamint a nagy példányszámú elektromos T-Roc-ot. Ezáltal Wolfsburg lesz az új, tisztán elektromos hajtású kompakt osztályunk fővárosa.”

A Wolfsburgban gyártott leendő elektromos húzómodellek, a Golf és a T-Roc jelenleg évi több mint 500 000 darabos volument képviselnek. Az üzem ezzel egy vonzó járműszegmenset biztosított magának – és egyben folytatja a Golf több mint 50 éves wolfsburgi hagyományát. A döntő tényező most az, hogy következetesen elvégezzék a következő évek sikeréhez szükséges alapozó munkát. A Volkswagennek irányt kell mutatnia a komplexitás, a munkafolyamatok és a szinergiák tekintetében. Az üzemi tanács és a vállalatvezetés szorosan együtt fog működni ezen a téren, negyedévente közös értekezletet tartanak, ahol mérlegre teszik az elvégzett munkát.

A Volkswagen márka terve: felzárkózni, előzni, vezetni

A Volkswagen jövője elnevezésű megállapodással a Volkswagen AG tavaly december végén olyan jövőképről állapodott meg a munkavállalók képviselőivel, amely ötvözi a gazdasági stabilitást, a foglalkoztatást és a fenntartható mobilitás területén betöltött technológiai vezető szerepet.

A kötelező érvényű célok és az azokhoz elfogadott intézkedések képezik a kulcsfontosságú jövőbeli projektek alapját. A közösen kinyilvánított cél: a Volkswagen AG magjaként a Volkswagen személygépjármű márka 2030-ra a világ vezető volumengyártója lesz a technológia tekintetében.