Hevesek a tárgyalások, óriási sztrájk jöhet a Volkswagennél: ebbe belerokkan az autóóriás?

A Volkswagen és az IG Metall szakszervezet közötti tárgyalások feszült helyzetbe kerültek, miután a cég elutasította a dolgozók bérköveteléseit, miközben leépítések és üzembezárások is napirenden vannak. A szakszervezet decemberi sztrájkokkal fenyeget, ha nem sikerül megállapodni, és a dolgozók továbbra is ragaszkodnak a 7%-os béremeléshez. A Volkswagen a költségcsökkentés szükségességére hivatkozik, hogy versenyképes maradjon az egyre növekvő nemzetközi nyomás közepette.

A Volkswagen határozottan elutasította a szakszervezeti követeléseket, miután a keserűen vitatott tárgyalások első fordulója szerdán megállapodás nélkül zárult, miközben Európa legnagyobb autógyártójának dolgozói sztrájkkal fenyegettek a leépítések és esetleges üzembezárások miatt - írja a Reuters.

Az autógyártó óriásnál fokozódnak a feszültségek, mivel az üzembezárások réme – ami a vállalat történetében először fordulna elő Németországban – szembeállította a vállalatot az erős IG Metall szakszervezettel. Az IG Metallnak új munkaszerződéseket kell kitárgyalnia a VW alapmárka 130 000 németországi dolgozója számára is, miután a csoport ebben a hónapban megszüntette az 1990-es évek közepe óta hatályos megállapodásokat, amelyek a nyugat-németországi hat üzemében védték a munkahelyeket.

A dolgozói képviselők ígéretet tettek arra, hogy harcolnak a leépítések ellen, és a felsővezetést, valamint a kormány csökkenő támogatását okolják a Volkswagen problémáiért. A VW márka személyzeti vezetője kijelentette, hogy a részlegnek költségcsökkentésre van szüksége ahhoz, hogy versenyképes maradjon.

Ehhez az alkalmazottak hozzájárulására is szükség lesz

– mondta Arne Meiswinkel a hannoveri tárgyalások után. Az IG Metall december elejétől sztrájkkal fenyeget, és 7%-os béremelést követel. „Az üzembezárások és a tömeges leépítések továbbra is napirenden vannak” – mondta Thorsten Groeger, az IG Metall Volkswagenért felelős főtárgyalója. A következő tárgyalási forduló időpontját még nem tűzték ki.

A vállalati munkástanács elnöke, Daniela Cavallo elmondta, hogy a dolgozók nem tettek engedményeket követeléseikben. Korábban visszatekintett a Volkswagen 87 éves történetére, utalva a szakszervezeti alapok elkobzására a Harmadik Birodalom idején.

Ha átlagos kamatlábbal számolnánk, ez a tőke, amit a nácik akkoriban elraboltak a munkásmozgalomtól, az évtizedek alatt több milliárd eurót hozott volna. Ez a pénz, a mi pénzünk, ma a Volkswagen csoportban van

– mondta. Hangsúlyozta a kompromisszumkészséget, de hozzátette, hogy a megoldást a vezetésnek kell megtalálnia.

A helyszín előtt összegyűlt, több mint 3000 munkás közül néhányan táblákat tartottak fel, amelyeken az állt: „Szakemberhiány az igazgatóságban - szakértőket keresünk”. Mások fáklyákat gyújtottak, és egy tiltakozó kaszásnak öltözött. A Volkswagen azzal érvel, hogy a Németországban tapasztalható magas energia- és munkaköltségek hátrányba hozzák az európai versenytársakkal, valamint a kínai riválisokkal szemben, amelyek a régió elektromos járműpiacának jelentős részére vetettek szemet.

A nemzetközi verseny azzal fenyeget, hogy lehagynak minket. Együtt kell dolgoznunk a vállalatunk átalakításán. A helyzet komoly

– mondta Meiswinkel. A tárgyalások a 19. századi Hannoveri királyi rezidencián, a Schloss Herrenhausenben zajlanak.

Ismert, a német ipar egésze magas költségekkel, munkaerőhiánnyal és növekvő versennyel küzd, ami arra késztette a nagyvállalatokat, mint a BASF és a Thyssenkrupp, hogy mérlegeljék tevékenységeik visszaszorítását. Más német autógyártók is érzik ezt, a Mercedes-Benz és a BMW az elmúlt hetekben csökkentették nyereség-előrejelzéseiket a kínai gyenge kereslet miatt.

A Volkswagen körüli patthelyzet aggasztja Németország koalíciós kormányát, amely már most is küzd a gazdasági növekedés ösztönzéséért és saját népszerűségének növeléséért a jövő évi szövetségi választások előtt. Robert Habeck gazdasági miniszter a múlt héten kijelentette, hogy segíteni szeretne a Volkswagennek a költségcsökkentési időszakon való átvészelésében anélkül, hogy üzembezárásokra lenne szükség, de hozzátette, hogy ennek is vannak korlátai.

Stephan Weil, a Volkswagen második legnagyobb részvényesének, Alsó-Szászország államnak a miniszterelnöke bírálta az üzembezárások lehetőségét, és arra számít, hogy az érintettek „intelligensebb” megoldásokkal állnak elő. Ugyanakkor nagyobb támogatást kért az elektromos autók számára, miután Berlin tavaly megszüntette a támogatásokat.

Az IG Metall elismerte, hogy a vállalat komoly kihívásokkal néz szembe, de elmondta, hogy a Volkswagen évtizedes sikere a dolgozókkal közös probléma megoldásán alapult, nem pedig konfrontáción. „Először felmondani, összetörni mindent, majd csodálkozni a romokon: ez egy nyilvánvaló tabu megszegése és egy történelmi hiba. Emellett rengeteg pénzbe is kerülhet” - mondta.

A Volkswagen vezetőségének „vastagon be kellene karikáznia egy napot a naptárában: december 1-jét. Ezen a napon nemcsak az adventi naptár első ablaka nyílik ki. Hanem lehetséges, hogy ezen a napon 00:01-től sztrájkok is indulnak” – mondta Groeger.