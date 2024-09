Az eddig tudottnál brutálisabb leépítés készülhet a Volkswagennél: tízezreket tennének utcára

30 ezer állás leépítése lehet szükséges Németországban a Volkswagennél. A leépítések a kutatás-fejlesztés területet is érintenék, innen 4-6 ezer főt küldenének el a 13 ezres létszámból.

30 ezer állás leépítése lehet szükséges Németországban a Volkswagennél, hogy tartani tudják a költségcsökkentési célokat - írja a villanyautosok.hu a német lapértesülések alapján. Korábban két gyár bezárásáról és 15 ezer munkahelyről volt szó, ami már így is felháborodást keltett a munkavállalói képviseletnél.

A szakszervezetek szerint nem helytállóak a sajtóértesülések, nem tartották kizártnak, hogy a kiszivárgott számok csak a vállalat taktikájának a részét képezik. A német lapok szerint a Volkswagen pénzügyi igazgatója azt is javasolja a menedzsmentnek, hogy a következő öt év 170 milliárdos fejlesztési büdzséjét 10 milliárddal csökkentsék.

A leépítések a kutatás-fejlesztés területet is érintenék, innen 4-6 ezer főt küldenének el a 13 ezres létszámból. Maga a Volkswagen nem cáfolta a híreket, csak annyit közöltek, le kell csökkenteni a német gyártás költségeit. A cég a következő három évben az irodai alkalmazottak 20 százalékától is megválhat - Kínában már ezek is megindultak.