Brutális dominó dőlhet a Volkswagennel az európai autópiacon: ezt Magyarország is vastagon megérzi?

Szánthó Péter

Egyre aggasztóbb helyztetben az európai autópiac: augusztusban összességében 18,3 százalékkal kevesebb autó állt forgalomba az EU-ban, mint egy évvel korábban, ráadásul a legnagyobb piacok, Németország, Franciaország és Olaszország is rettenetes mínuszban zárt. Az adatokban látható az elektromos autók piacának gyengélkedése is, amely komoly bajokat vetít előre, a Volkswagen is részben emiatt szenved. Az autóóriásnak már a német kormány is segítséget ajánlott, hogy elkerüljék a 15 ezer embert érintő leépítéseket, gyárbezárásokat. Az Európai Autógyártók Szövetsége lépéseket vár az Uniótól, szerintük a jelenlegi kibocsátási szabályok nem veszik figyelembe az elmúlt évek geopolitikai és gazdasági környezetének mélyreható változásait.

Egyre aggasztóbb a helyzet az európai autópiacon: az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) adatai szerint 2024 augusztusában az új EU-s forgalomba helyezések éles visszaesést mutattak (-18,3%) az egy évvel korábbiakhoz képest. Kritikus a helyzet a legnagyobb piacokon, Németországban (-27,8%), Franciaországban (-24,3%) és Olaszországban (-13,4%) is kétszámjegyű csökkenést mutatnak a számok, míg a spanyol piac 6,5%-kal esett vissza. Korábban beszámoltunk róla: Magyarországon 8111 személyautó állt forgalomba augusztusban, ami 9,4 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál, a 2022-es adathoz képest pedig már 18,8 százalékos a visszaesés, 2018 óta ez volt a legrosszabb augusztusi adat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Összességében 2024 első nyolc hónapjában az új autóregisztrációk 1,4%-kal növekedtek az előző év azonos időszakához képest, és csaknem elérték a 7,2 milliót. Spanyolország (+4,5%) és Olaszország (+3,8%) szerény, de pozitív teljesítményt mutatott. Ezzel szemben a francia és a német piac eredményei gyakorlatilag stagnáltak (-0,5% és -0,3%). 2024 augusztusában az akkumulátoros elektromos autók (BEV) regisztrációja 43,9%-kal, 92 627 darabra csökkent - szemben a tavalyi azonos időszakban regisztrált 165 204 darabbal. Ezt a visszaesést a két legnagyobb e-autó piac, Németország (-68,8%) és Franciaország (-33,1%) drámai csökkenése okozta. Január és augusztus között 902 011 új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, ami a piac 12,6%-át jelenti. A plug-in hibrid autók regisztrációja az elmúlt hónapban 22,3%-kal csökkent, és minden nagyobb piacon visszaesést tapasztaltak. Augusztusban a plug-in hibridek az összes autópiac 7,1%-át tették ki, szemben a tavalyi 7,4%-kal, összesen 45 590 eladott egységgel. A hibrid-elektromos járművek voltak az egyetlen járműtípus, amelyek növekedést mutattak augusztusban, a regisztrációk 6,6%-kal, 201 552 darabra emelkedtek. A szegmens négy legnagyobb piacából három növekedést könyvelhetett el: Spanyolország (+12,6%), Franciaország (+12,5%) és Olaszország (+2,5%), míg Németország stagnált (-0,1%). A hibrid-elektromos járművek piaci részesedése 31,3%-ra nőtt a 2023 augusztusi 24%-ról. Augusztusban a benzinüzemű autók eladásai 17,1%-kal csökkentek, mind a négy kulcsfontosságú piacon jelentős visszaesést regisztráltak: Franciaországban (-36,6%), Olaszországban (-18,8%), Spanyolországban (-17,4%) és Németországban (-7,4%) is. A benzinüzemű autók jelenleg a piac 33,1%-át teszik ki, szemben a tavalyi 32,6%-kal. A dízelautók piaca 26,4%-kal esett vissza, így augusztusban 11,2%-os piaci részesedést értek el. Szinte minden európai piacon kétszámjegyű csökkenést tapasztaltak. Magyarországon az augusztusi adatok szerint a hibridek domináltak, az összes forgalomba helyezett kocsi 47,1%-a ilyen volt. A mix negyedét tették ki a benzinesek, ezt a dízel követte 11,8%-al. Érdekes, hogy hazánkban az elektromos autók részesedése 6,4% volt, míg a plug-in hibrideké 9,1%. Veszélyes az elektromosítás, lépéseket sürgetnek Az akkumulátoros elektromos autók csökkenő piaci részesedésének folyamatos trendje az EU-ban rendkívül aggasztó jelzést küld az iparnak és a döntéshozóknak - közölte az ACEA, a szervezetben egyesült európai autógyártók ezért felszólítják az EU intézményeit, hogy sürgősen hozzanak enyhítő intézkedéseket, mielőtt az új szén-dioxid-kibocsátási célok 2025-ben életbe lépnének a személygépkocsik és kisteherautók esetében. Az európai autóipar támogatja a párizsi megállapodást és az EU 2050-re kitűzött közlekedési dekarbonizációs céljait, és több milliárd eurót fektetett az elektromos meghajtásba, hogy a járművek piacra kerülhessenek. Ma már nem a járműtechnológia vagy a zéró kibocsátású járművek elérhetősége jelent szűk keresztmetszetet. Mi teljesítjük a ránk eső részt ebben az átmenetben, de sajnos a szükséges rendszerszintű változás többi eleme nincs jelen. Súlyosbító tényező az EU versenyképességének gyors eróziója, amit a Draghi-jelentés is megerősít. A legfrissebb uniós autóregisztrációs adatok ismét megerősítik, hogy az elektromos autók piaca folyamatosan csökkenő pályán van - húzták alá. Az ACEA igazgatóságának nyilatkozata szerint hiányoznak a kritikus feltételek ahhoz, hogy elérjük a zéró kibocsátású járművek gyártásának és elterjedésénekszükséges fellendülését, ilyenek Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. valamint versenyképes gyártási környezet,

megfizethető zöld energia,

vásárlási és adókedvezmények,

illetve a nyersanyagok, hidrogén és akkumulátorok biztonságos ellátása. Emellett szerintük az is problémát jelent, hogy az uniós gazdasági növekedés, a fogyasztói elfogadás és az infrastruktúrába vetett bizalom sem fejlődött eléggé. Ennek eredményeként a zéró kibocsátásra való átállás rendkívül kihívást jelent, és egyre nagyobb aggodalmak merülnek fel a 2025-ös szén-dioxid-kibocsátás csökkentési célok elérése kapcsán a személygépkocsik és kisteherautók esetében. A jelenlegi szabályok nem veszik figyelembe az elmúlt évek geopolitikai és gazdasági környezetének mélyreható változásait, és a jogszabályok valódi világban bekövetkező fejleményekhez való igazodási képességének hiánya tovább rontja az ágazat versenyképességét. Ez azzal a rémisztő kilátással fenyeget, hogy több milliárd eurós bírságok következhetnek, amelyeket egyébként a zéró kibocsátású átmenetbe lehetne befektetni, vagy szükségtelen termeléscsökkentések, munkahelyek elvesztése és az európai ellátási és értéklánc gyengülése következhet be egy olyan időszakban, amikor más autógyártó régiók részéről erős versennyel nézünk szembe - hívta fel a figyelmet a szövetség. Hozzátették: az iparág nem engedheti meg magának, hogy 2026-ig és 2027-ig várjon a szén-dioxid-szabályozás felülvizsgálatára, sürgős és hatékony intézkedésekre van szükség most, hogy megfordítsuk a csökkenő trendet, visszaállítsuk az EU iparának versenyképességét és csökkentsük a stratégiai sebezhetőségeket. Készen állunk arra, hogy megvitassunk egy rövid távú enyhítési csomagot a 2025-ös szén-dioxid-célok kapcsán a személygépkocsik és kisteherautók számára, valamint egy gyorsított, átfogó és szilárd felülvizsgálatot mind a személygépkocsik, mind a teherautók szén-dioxid-szabályozására vonatkozóan, valamint célzott másodlagos jogszabályokat, hogy a zéró kibocsátású átmenet biztos pályára álljon, és biztosítsuk Európa ipari jövőjét - közölték. Nagy bajban a Volkswagen Hetek óta aggodalomban tartják Európát a Volkswagen-konszern problémái. A helyzet odáig fajult, hogy Robert Habeck német gazdasági miniszter a múlt héten kijelentette, hogy a kormány szeretne segíteni a Volkswagennek a költségcsökkentési időszak átvészelésében anélkül, hogy gyárbezárásokra lenne szükség. A németországi Emdenben található Volkswagen-gyár látogatása során a miniszter elmondta, azt is biztosítani kívánja, hogy a személyzeti intézkedések a kollektív tárgyalási keretek között maradjanak. EZ IS ÉRDEKELHET Egyre nagyobb a baj? Bizalmi értekezletet hívtak össze a győri Audinál Hétfőn az Audinál a vállalat teljes igazgatóságára kiterjedő bizalmi értekezletet hívtak össze. Habeck nyilatkozata azért is volt érdekes, mert a Volkswagen vezetősége feszült tárgyalások elé néz az erős szakszervezetekkel az új bérmegállapodások és a lehetséges németországi gyárbezárások ügyében, amelyeknek már a híre is megrázta a globális autóipart - több mint 15 000 munkavállalót érinthetnek a leépítések, mivel a Volkswagen a következő hónapokban két vagy három üzem bezárását fontolgatja, 10 milliárd eurós költségcsökkentést akarnak elérni. A miniszter hozzátette, hogy a kormány csak korlátozott mértékben tudja támogatni a Volkswagent, mivel a vállalat struktúrája és életképessége a cég politikáján múlik. A politikusok a keretfeltételek javításával és a megfelelő piaci jelek küldésével segíthetnek, mondta a miniszter, hozzátéve, hogy ez magában foglalja az elektromos autókra való átállás ösztönzését is. Az iparág romló helyzetének jeleként – a BMW és a Mercedes-Benz is csökkentette előrejelzéseit az elmúlt tíz napban – Habeck hétfőn megbeszélést folytat iparági képviselőkkel. A Gazdasági Minisztérium szóvivője szerint ez egy virtuális eszmecsere lesz az autógyártók és beszállítók között, amelynek célja, hogy Németország vezető piaccá váljon az elektromos járművek számára. Jelenleg a német kormány szorosan figyelemmel kíséri a Volkswagen helyzetét, amely körülbelül 300 000 embert foglalkoztat Európa legnagyobb gazdaságában, és tárgyalásokat folytat minden érintett féllel.

