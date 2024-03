Komoly változás jöhet az autópiacon: bemutatta legelső elektromos autóját a Xiaomi, ennyibe kerül

A Xiaomi vezérigazgatója bejelentette, hogy cégük első, SU7 néven futó elektromos járművének ára 500 ezer jüan (~25,4 millió forint) alatt marad. A vállalat ezen a héten kezdi meg a megrendelések felvételét - írja a Reuters.

A Xiaomi vállalat vezetője, Lei Jun hétfőn kijelentette, hogy az első elektromos járművük a piacon elérhető legvonzóbb, legkönnyebben kezelhető és legintelligensebb autó lesz, amelynek vételára 500 ezer jüan (~25,4 millió forint) alatti lesz. Ez a bejelentés a kínai elektronikus óriás részéről arra utal, hogy a cég komoly szándékokkal lép be az elektromos járművek piacára. A hivatalos árkategória és a megrendelések felvétele az SU7 modellre (amely a Speed Ultra 7 rövidítése) csütörtök este fog megtörténni.

Lei Jun vezérigazgató Weibo fiókján keresztül tett nyilatkozata az első alkalom volt, hogy a vállalat nyilvánosan megerősítette az autó árkategóriájának felső határát. Az autó iránti érdeklődés december óta növekszik, amikor a Xiaomi bemutatta ezt a modellt és célul tűzte ki, hogy bekerüljön a világ öt legnagyobb autógyártója közé. Lei azt is hangoztatta, hogy járművük jobb gyorsulást ígér mint a Tesla modellek, továbbá új típusú tabletes autós rendszereket és Porsche EV technológiát kínál.

Az autót a már 29 kínai városban jelen lévő, összesen 76 Xiaomi üzletben is bemutatták, többek között egy pekingi bemutatóteremben is sorban álltak az érdeklődők és az autós bloggerek. Az "óceánkék" színű és más változatok megtekintése mellett a vállalat egy "Xiaomi Car" nevű alkalmazást is közzétett Kínában.

Az autónak két változata lesz elérhető - az egyiknek 668 km-es, míg a másiknak 800 km-es lesz a hatótávolsága egyetlen feltöltéssel. Összehasonlításul, a Tesla Model S hatótávolsága 650 km.

A stagnáló okostelefon-piac mellett Kína ötödik legnagyobb okostelefon-gyártójaként a Xiaomi most az elektromos járművek piacán próbál szerencsét - ezt először 2021-ben jelentették be. Más technológiai óriásokhoz hasonlóan, mint például a Huawei vagy a Baidu, új területeken próbálnak kitörni.

A Xiaomi elkötelezte magát amellett, hogy egy évtized alatt 10 milliárd dollárt fektet be az autós szektorba. Ezen túlmenően azon kevesek közé tartoznak Kínában, akik megkapták az engedélyt az elektromos járművek gyártására - ez fontos lépés egy olyan piacon, ahol korábban aggódni lehetett volna a túlkínálattól való félelem miatt. A gyártást pedig az állami tulajdonú BAIC Group egyik egységénél helyezik el Pekingben, mely évi 200 ezer autót lesz képes legyártani.