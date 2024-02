Egyre több magyar mond le teljesen a saját autóról: rengeteget spórolnak ezzel a megoldással?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A három hazai carsharing szolgáltató, a GreenGo, a wigo (brandváltás előtti nevén Share Now) és a MOL Limo autóival indulásuk óta összesen több mint 70 millió kilométert tettek meg felhasználóik. A felhasználói bázis tekintetében a tavalyi évben mintegy 25-30 százalékos növekedésről számoltak be a szolgáltatók. Autózási szokásaink erősen átalakulóban vannak, a költségek és a környezettudatosság miatt egyre több család mond le a sokadik autó fenntartásáról, valamint a cégek flottakezelésének szemléletmódja is változik.

A Jövő Mobilitása Szövetség szakértői szerint ezekre a helyzetekre nyújthat megoldást az autómegosztó szolgáltatás: kiváltható vele a család második, harmadik autója, és a cégek is egyre nyitottabbak a carsharing előfizetésekre a céges autók helyett. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A carsharing más, mint a hagyományos autóbérlés, hiszen bármikor beülhetünk egy autóba, amit percekre, órákra vagy akár napokra is elvihetünk. Az üzemanyagot, a parkolási díjat, a biztosítást és minden egyéb fenntartási költséget a szolgáltatási díj tartalmazza. Nem kell szervizbe járni, gumit cseréltetni, áremelés előtt benzinkúton sorban állni. A szolgáltatási terület folyamatos növelésén dolgozik mindhárom piaci szereplő, céljuk, hogy az autómegosztás valós közlekedési alternatívát jelentsen. Ennek érdekében már Budapest több külső kerülete és agglomerációs rész is bekapcsolódott a rendszerbe, így az ott élők is tudják használni az autómegosztó szolgáltatásokat. Felmérések szerint ugyanis saját használatú autóink átlagosan egy nap 96-98 százalékban az utcán állnak, sőt használatuk igen tetemes része sem túl hasznos, ugyanis főként parkolóhelyek utáni vadászattal telik. Mivel a saját használatú autókhoz képest a megosztott autók sokkal kevesebbet állnak, így minél inkább elterjednek, annál több parkolóhely szabadul fel - szakértők számításai szerint a megosztott használatú autók akár 6-12 magán vagy épp céges tulajdonú személygépjárművet képesek kiváltani a városi közlekedésben, csökkentve a város autós terheltségét, a foglalt parkolóhelyek számát és a dugók méretét. Ezt egyre többen ismerik fel, ugyanis 2023-ban a három hazai autómegosztó cég felhasználóinak száma 25-30 százalékkal nőtt, ezzel párhuzamosan a vezetésszám és a megtett kilométerek száma is hasonló arányban emelkedett. A wigo autóival például 175-ször kerülték meg a Földet a felhasználók a kilométereket tekintve. Tavaly a magáncélú használatnál nagyobb arányban nőtt a carsharing üzleti célú használata, a három szolgáltatónál együtt átlagosan 65 százalékkal. Budapest útjain összesen közel 1500 autóval lehet útnak indulni perc és/vagy kilométer alapon, melyek átlag életkora szolgáltatótól függően 1-3 év között szór, míg a magántulajdonú autók esetében ez csaknem 16 év. A három budapesti carsharing flotta több mint 40 százaléka tisztán elektromos hajtású (a GreenGo esetében 100 százalékban elektromos), de számos hibrid modell is megtalálható a kínálatukban. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Kárpáti András, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke szerint a cél a carsharing megoldás szorosabb integrációja a fővárosi közlekedési rendszerbe, azért, hogy az autómegosztás minél több embernek biztosíthasson fenntartható autós közlekedési alternatívát. A carsharing szolgáltatók és a szövetség közös célja, hogy a jövőben a megosztott autók számára is engedélyezzék a lakossági parkolóhelyeken történő parkolást, ugyanis jelenleg pont a közlekedés szempontjából kiemelten kritikus belvárosi kerületekben élők, ha lemondanak is a saját autó fenntartásáról és megosztott autóval közlekednek, mégsem tudnak a saját lakhelyük környékén leparkolni. Közben a kiegészítő szolgáltatások is egyre jobban alkalmazkodnak a felhasználók igényeihez: már lehet házhoz rendelni carsharing autót, költözéshez kisáruszállítót bérelni, hosszabb időre lehet lefoglalni a kiválasztott autót és egyre inkább személyre szabhatók az egyes szolgáltatások. Sőt, több szolgáltató autóival már közvetlenül a reptéren is lehet utazást megkezdeni vagy befejezni. Míg az autómegosztók hazai indulásakor elsősorban azoknak érte meg megosztott autót használni, akik aránylag kevés kilométert tettek meg évente, addig az autófenntartási költségek növekedésével egyre magasabb, akár évi 18.000 kilométer megtétele mellett is megéri carsharinges autót használni a saját helyett. A GreenGo kalkulátorával már bárki kiszámolhatja, hogy jelenlegi autózási szokásai mellett megéri-e fenntartani saját autót, vagy jobban jönne ki az autómegosztó igénybevételével. A fenntartható közlekedés felé vezető út egyik fontos lépcsője az edukáció, hiszen sok felhasználó nem ismeri a lehetőségeit, nem számolja ki mindenre kiterjedően a rendszeres és váratlanul felmerülő költségeket az autófenntartással kapcsolatban.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK