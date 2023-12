Ez az autó lesz a 2024-es év legjobb vétele: olcsó és gazdaságos, mi kell még?

Először választották a BYD egyik modelljét “Európa legjobb vételének”, a győztes a márka legolcsóbb autója, az elektromos Dolphin lett a Hyundai Kona és a Jeep Avenger előtt - írta az Autószektor az Autobest szavazási eredményei alapján. 30 európai ország 30 autós szakújságírója választotta ki a győztest. Az elérhető ár, a hosszú garancia, a kedvező üzemeltetési költségek, a gazdag felszereltség és a fejlett technológiák szintén felkeltették a zsűri figyelmét - írták.

A szakújságírók nem csak kompakt kínai villanyautó kényelmét és vezetési élményét értékelték nagyra, kompakt méreteihez képest tágas utasterét is is méltatták, írja a lap. A 4,290 mm hosszú, 2,012 mm széles (kihajtott külső tükrökkel) DOLPHIN tengelytávja 2,700 mm. Utastere az e-platform 3.0 kínálta adottságokkal és a rövid első-hátsó túlnyúlással kifejezetten tágas: csomagtartója 345 literes, de szükség esetén, a hátsó üléstámlák ledöntésével akár 1310 literig is bővíthető. Az akkumulátor kapacitása 44,9 vagy 60.4 kWh, így a WLTP ciklus szerinti vegyes hatótávolság 340 vagy 427 km.

A BYD Dolphin még csak éppen, hogy bemutatkozott Európában; indulóára (helyi támogatások nélkül is) 10,79 millió forint 44,9 kWh-s akkumulátorral. Az Autobest 2024-es díjátadó gáláját Luxemburgban rendezi meg a szervezet - közölték.