Itt az új Dacia Duster: minden tudniavló - méretek, motorváltozatok, ár

A Dacia bemutatta harmadik generációs Duster modelljét, amely a Renault-csoport CMF-B padlólemezére épül. Az új Dusterben háromféle motorváltozat közül választhatnak a vásárlók: egy 140 lóerős hibrid, egy száz lóerős, földgázzal és benzinnel is működő ECO-G verzió, valamint egy 1,2 literes, háromhengeres turbós benzinmotoros változat. Az áráról egyelőre pontos információ nincs, de korábban is az volt a vállalat stratégiája, hogy megfizethető népautó legyen a Duster. Akárhogy is, ezt a régi fotót látva megdöbbentő, hova jutott mára el a román autómárka.

Az európai autipar jövője a 2020-as évek végén nem tűnik biztosnak, mivel a kínai márkák folyamatosan növelik piaci részesedésüket. Ebben a helyzetben néhány gyártó, mint például a Dacia, továbbra is kitart a hibrid és benzinmotoros modellek mellett, amelyek árban kedvezőbbek lehetnek a villanyautóknál. A Dacia az elmúlt évtizedben világszerte ismertté vált olcsóautó-gyártóként, köszönhetően a Renault irányításának. A Sandero modelljük többször is az európai eladási listák élén szerepelt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A harmadik generációs Duster szabadidő-autót szerdán mutatták be. Az első generációt 2010-ben dobták piacra, és eddig összesen 2,2 millió példányt adtak el belőle. 2019-ben több mint 200 ezer Dustert adtak át Európa fejlett országaiban. A modellt Indiában és Mexikóban is gyártották, sőt Oroszországban is, bár ott Renault márkajelzéssel. Az új modell hossza megegyezik az előzővel (4,34 méter), de alacsonyabb (1,66 méter) és szélesebb (1,81 méter). Az alapforma szögletesebb, robusztusabb. A Renault a hétköznapi hős-karaktert hangsúlyozza az új Dusterben, amelynek szabadmagassága 217 milliméter, ami rekordnak számít a szegmensben. Az új Dacia beltere egyszerű kivitelű, de elöl szélesebb, hátul pedig több a lábtér. Az autó műanyagának 20% -a újrahasznosított és fényezetlen. Az utasok köré bőven került ezekből a műanyagokból, de jutott némi textilburkolat is. @autogefuehl ♬ Originalton - Autogefühl A harmadik generációs Duster ugyanúgy a Renault-csoport CMF-B padlólemezére épül, mint a Clio, a Nissan Juke vagy a Dacia Jogger. A román terepjáró elsőkerékhajtású változatának csomagtere alaphelyzetben 472 literes. Az új Dusterek zömét vélhetően elsőkerékhajtással választják majd a vevők. A háromféle motorváltozat között nincs dízel és tisztán elektromos konstrukció. A legérdekesebb lehetőség jelenleg a Renault-konszern néhány éve kifejlesztett 140 lóerős hibridje. Az új Duster áráról egyelőre nincsenek hivatalos információk, de a márka az utóbbi években többször is kifejezte, hogy nem olcsóautó-gyártóként szeretne boldogulni, hanem megfelelő ár-érték arányú típusokra összpontosít. A jelenlegi Duster-széria fapados, benzinmotoros, elsőkerékhajtású verziója kevesebb mint 6,4 millió forintért kapható Magyarországon.

Címlapkép: Getty Images

