Tömegével mondhatnak fel az autósoktatók: hova drágulhat így a jogsi ára?

Online kell adminisztrálniuk, és azt is meg kell adni, milyen útvonalon haladnak a tanítványokkal. Sokan a szakmaváltáson gondolkodnak.

Több autósoktató is a szakma elhagyásán gondolkodik azon új szabályok miatt, melyek nemrég léptek életbe - erről számolt be az RTL Híradó. Ha nem tartják be a szabályokat, akár több tízezres büntetést is kaphat.

Az új szabályok szerint mostantól online felületen kell regisztrálni a leadott órákat és még azt is, hogy hol találkoznak a tanítványokkal. A Közlekedési Minisztérium a HÍradónak azt írta, egyáltalán nem a léptenányomon történő ellenőrzés a cél, hanem a digitalizáció előmozdítása ezen a területen.

Csakhogy az egyik autósoktatókat tömörítő szervezet szerint sok az olyan kolléga, akik idősebbek, és számukra lehet, hogy nehézséget okoz majd az internetes adnimisztráció. Mint a híradónak nyilatkozó oktatók is megerősítették: a komoly, szinte fenyegető büntetési tételek miatt az is felmerült bennük, hogy elhagyhák a szakmát.