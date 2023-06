Kátyú hátán kátyú: itt a friss összesítés, milyen siralmas állapotban vannak a magyar utak

Alig látszik meg a magyar közutakon az elmúlt évek útfelújítási hulláma, 2022-ben minden második kilométer rossz vagy nem megfelelő állapotú volt, amin a tavaly elrendelt állami beruházási stop sem segít - írja a VG. A Magyar Közút szerint a romlási folyamat megállítható lett, a javulás folyamatos.

A közútkezelő minden évben osztályozza a hazai útminőséget nyomvályúmélyedés, egyenletlenség, teherbírás és burkolatállapot szerint jó, megfelelő, tűrhető, nem megfelelő és rossz kategóriába sorolva. Míg a nyomvályúmélyedés és egyenletlenség terén határozott javulás látható évtizedes viszonylatban, addig a burkolatállapot esetén már nem ilyen derűs a kép - írják. Persze, attól függ, mihez képst: 2013-ban még 60 százalék volt a rossz és nem megfelelő állapotú utak aránya Magyarországon, a jó és megfelelő minősítést közúthálózat mindössze 8,6, illetve 6,1 százaléka kapott. Tavaly a teljes hálózat 33,4 százaléka kapta meg ezt a két osztályzatot. Az utolsó, tehát rossz kategóriába már „csak” 40 százalékot soroltak, míg 2013-ban ez a szám 48 volt.

A Magyar Közút a lap érdeklődésére azt közölte, hogy 2010 óta 6000 kilométer útfelújítás volt Magyarországon, aminek köszönhetően szerintük a leromlási folyamat "csökkenthető, megállítható lett”. Azt azonban nem lehet tudni, hogy hány km-t kellene évente megújítani a minőségi javuláshoz, ami az idén biztosan lassulni fog az állami beruházási stop miatt - írja a lap. Egyelőre az előkészítés, tervezés alatt álló projektek folytatása csak külön hazai vagy európai uniós források biztosítása esetén lehetséges.

Az állami beruházási stop áldozata lett tavaly a jelentős tranzitforgalmat bonyolító 52-es út mellett több kisebb útszakasz rekonstrukciója, ami azért probléma mert ezeknek a fejlesztéseknek az elmaradása nemcsak az életminőséget, hanem a munkaerő mobilitását is hátrányosan érinti - írják. A Magyar Közút saját forrásból is végez útfelújításokat, ismertetésük szerint az idén 9 projekt indult el és fejeződött be, ami 12 kilométernyi út felújítását érintette, és kivitelezés alatt van további 51 projekt, amelyben csaknem 146 kilométernyi út felújítása valósul meg, 47 milliárd forint értékben. Idén a Közút is szűkebb keretből gazdálkodhat és az útfelújításokon túl üzemeltetési és fenntartási feladatokat is finanszírozniuk kell.

EZ IS ÉRDEKELHET Rengeteg autós feledkezik el erről a nyaralás előtt: súlyos árat fizetnek a spórolással Sokan élnek abban a tévhitben, hogy az autók klímáját nem kell karban tartani, maguktól működnek évtizedeken keresztül. Azonban érdemes évente átnézetni.