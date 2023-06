Rengeteg autós feledkezik el erről a nyaralás előtt: súlyos árat fizetnek a spórolással

Sokan élnek abban a tévhitben, hogy az autók klímáját nem kell karban tartani, maguktól működnek évtizedeken keresztül. Azonban érdemes a használatbavétel előtt megnézetni egy szakemberrel: a nyári hőségben ugyanis senki nem akar órákon át működő klíma nélkül araszolni a zsúfolt autópályákon a Balatonig, netán a horvát tengerpartig. De, aki nem fordított időt a légkondi karbantartására, az könnyen százezreket is ráfizethet, ha valóban működő rendszert szeretne. De mégis mire figyeljünk oda, és mennyibe kerül ez nekünk?

Egy átlagos személyautó éves klímaköltsége átlagosan 14000-25000 forint körül mozog, de a felhasznált gáz mennyiségétől függően akár még drágább is lehet – derült ki a HelloVidék gyűjtéséből. Ebben az árban pedig még nem szerepel például egy 24 órás nyomásteszt, vagy a klíma tisztítása sem. Utóbbi ára 6000 forintról indul, és könnyen elérheti a 24000 forintot is.

lapvetően a klímát elegendő lenne 8-10 évente tölteni a nagykönyv szerint. Évente 10% gázszökés normálisnak tekinthető. A karbantartáshoz viszont elengedhetetlen a régi hűtőközeg lefejtése, a rendszer tisztítása és újratöltése.

Mindenképpen érdemes töltetni a klímát, ha az alábbi tüneteket tapasztaljuk:

nem hűt eléggé

túl lassan hűti le a levegőt

párásodik

kellemetlen szaga van (dohos stb)

ha a nyomáspróbán túl alacsony nyomást mértek

töltéskor kevés gázzal töltötték fel

A HelloVidék megkeresésére Nagy Miklós, a debreceni E.V. Autóklíma és Autószervíz ügyvezető tulajdonosa elmondta, hogy bár idén a klímatöltés árai nem változtak, a szervizelés díja 50 százalékkal emelkedett az inflációs helyzet miatt. A dömping júniusra meg is érkezett szokás szerint, szinte percenként csöng a telefonjuk.

Két hete még alig csörgött a telefon, de most, hogy beütött a kánikula, mindenkinek elkezdett hiányozni az autójából a jól működő klíma, így teljesen be vagyunk táblázva. Egyébként minden évben ez a tapasztalat. Mi egyelőre még a tavalyi áron dolgozunk, ennek egyrészt az az oka, hogy maradt hűtőközegünk tavalyról, ugyanakkor a munkadíjon 50 százalékot emelnünk kellett, hogy ne vigye el az infláció. Ha elég csak feltölteni a klímát, 30 ezer forintból megúszhatja az ember, és ha jól el van végezve a munka, 5 évig hozzá sem kell nyúlni. Ha viszont elromlik a hűtőrendszer, akkor nagyságrendekkel többe kerül a javítás, akár a fenti összeg tízszerese is lehet

– mondta el a szakember.