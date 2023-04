Kígyóznak a sorok ezekért az autókért: egyre több magyar akar ilyet, mit tudhatnak?

Márciusban a DataHouse előzetes adatai szerint 72 300 személygépkocsi cserélt gazdát, ami 12 százalékkal haladja meg a februári 64 600-as mennyiséget. Augusztus óta első ízben fordult elő, hogy a belföldi átírások száma átlépte a 70 ezres szintet.

„Az egy évvel korábbi értékhez képest ugyanakkor közel 5 százalékos az elmaradás – mutat rá Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – A belföldi használtautó-piac ugyanis éppen tavaly márciusban érte el mindenkori rekordját: az adásvételek száma ekkor csaknem elérte a 76 ezret. Ebben az időszakban a kormányzati intézkedések nyomán (például szülők SZJA-visszatérítése, 13. havi nyugdíj, stb.) jelentős plusz források kerültek a háztartásokhoz, e jövedelmek egy részét pedig autóvásárlásokra fordították. Jól látható, hogy 2022 májusát követően a forgalom ismét 70 ezer alá, az átlagos szint közelébe esett vissza.”

A magyarországi használtautó-piacon leggyakrabban alsó-középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát, előbbieknek 29, utóbbiaknak 22 százalék volt az aránya az első három hónapban. Az alsóközépkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra, a Ford Focus és a Volkswagen Golf. A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift vezeti, amelyet az Opel Corsa és a Volkswagen Polo követnek. A leggyakoribb tíz modell között a felsőközépkategória a Volkswagen Passattal, a BMW 3-as szériával, és a Skoda Octaviával képviselteti magát.

Az idei évre vonatkozó kilátások továbbra is pozitívak: márciusban két éve nem látott számban helyeztek forgalomba új személyautókat (az elmúlt hónapban 11 500 új autó kapott magyar rendszámot), és mára az év végi mélypontjáról a használtimport is vissza tudott kapaszkodni. Mindez a kínálat növekedését eredményezi a használtautó-piacon, amely a nyári hónapokra akár be is hozhatja az első negyedévben tapasztalt lemaradását 2022-höz képest.

A használtautó-piacon 2023 első három hónapjában 204 631 személyautó cserélt gazdát, ez a mennyiség közel 6 százalékkal marad el az előző év hasonló időszakában regisztrált 217 181-es értéktől. Eközben a forgalomba helyezett új autók száma 29 561 darab volt, ami 3 százalékkal haladja meg az egy évvel korábban mért 28 688-as értéket.